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Warner

СОБЫТИЯ

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09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

ционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохл
24.10.2016 AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку

Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по $107,5 за каждую акцию Time Warner. Полностью закрыть сделку стороны рассчитывают до конца 2017 г.
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии

Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом
28.03.2014 Warner Bros. Interactive Entertainment и «Фабрика Онлайн» запустят в России игру Infinite Crisis

игроков этих стран. «Это станет нашим первым шагом к цели: предложить игрокам всего мира по-настоящему соревновательную игру», — заявил Дэвид Хаддед, старший вице-президент по цифровому издательству Warner Bros. Interactive Entertainment. «Мы рады тому, что «Фабрика Онлайн» помогает нам создавать и растить русское сообщество игроков в Infinite Crisis. Эта компания имеет большое влияние на

29.06.2011 Онлайн-кинотеатр Now.ru получил права на фильмы Warner Bros.

Сайт-кинотеатр Now.ru объявил о начале нового сотрудничества со студией Warner Bros. С 28 июня подписчики сайта-кинотеатра Now.ru получат возможность смотреть блокбастеры студии Warner Bros., такие как «Начало», «Пункт назначения 3», «Мальчишник в Вегасе», «
09.03.2011 Warner Bros. выложит свои фильмы на Facebook

Голливудская киностудия Warner Bros. объявила о том, что уже тестирует свой новый сервис, который позволит продавать и давать напрокат пользователям фильмы через публичные страницы в социальной сети Facebook. Начиная

21.04.2010 Warner Bros. купила создателей LotRO

Компания Warner Bros. Home Entertainment объявила о приобретении студии Turbine Inc., разработчиков популярных MMORPG Dungeons and Dragons Online и Lord of the Rings Online. Основанная в Бостоне в 1994

23.02.2010 Warner Bros. приобретает Rocksteady Studios

Компания Warner Bros. Home Entertainment Group объявила о приобретении Rocksteady Studios, авторов одного из бестселлеров прошлого года - экшена Batman: Arkham Asylum."Rocksteady продемонстрировала свой
10.12.2009 AOL отделилась от Time Warner

Сегодня AOL официально станет независимой интернет-компанией. После завершения отделения от Time Warner акции AOL 10 декабря начнут официально продаваться на бирже. Как сообщает Reuters, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже откроет Тим Армстронг (Tim Armstrong), исполнительный директор AOL
30.09.2009 Музыка от Warner Music вернулась на YouTube

YouTube и компания Warner Music Group во вторник, 29 сентября, подписали новое лицензионное соглашение, согласно которому песни Warner Music снова стали доступны пользователям видеосервиса. «Мы рады объяви
21.08.2009 YouTube получил видеоконтент от Time Warner

Видеосервис YouTube и компания Time Warner объявили о подписании нового соглашения, в рамках которого пользователи YouTube получат доступ к большому количеству видеоконтента Time Warner. Time Warner предоставит серв
09.04.2009 «Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music

Компания Warner Music International, подразделение Warner Music Group, и «Фирма Грамзаписи «Никитин» объявили об эксклюзивном лицензионном соглашении, по которому «Фирма Грамзаписи «Никитин» буде
12.02.2009 Qtrax получил бесплатную музыку от Warner Music

крупнейших звукозаписывающих компаний и независимых лейблов для бесплатного скачивания и прослушивания, объявил о том, что подписал лицензионное соглашение с последним из четырех крупнейших лейблов - Warner Music Group. В мае 2008 г. сервисом было подписано соглашение с Universal Music Group, в июне – с EMI Group, а в декабре – с Sony Music Entertainment, сообщает АР. Теперь легальный файло
22.12.2008 Warner Music забирает свои ролики у YouTube

Звукозаписывающая компания Warner Music Group объявила о том, что в субботу, 20 декабря, потребовала убрать из видеосервиса YouTube все клипы своих артистов, после того, как сторонам не удалось прийти к соглашению по пов
11.11.2008 Muz.ru начал продавать музыку от Warner Music

Онлайн-магазин легальной цифровой музыки Muz.ru объявил о начале продаж музыкального каталога третьего по величине мирового лейбла Warner Music. Пользователям Muz.ru стали доступны более 100 тыс. песен из каталога Warner Music, среди которых как последние музыкальные новинки, так и десятки тысяч треков из back-катал
01.11.2008 EMI и Warner Music запустят нового конкурента iTunes

Звукозаписывающие лейблы EMI, Warner Music и Beggars Group объявили о том, что планируют совместно запустить новый музыкальный сервис. Сервис под названием Datz Music Lounge предложит пользователям неограниченный доступ к б
31.10.2008 Yahoo и AOL могут объединиться

Yahoo и компания AOL, принадлежащая Time Warner, ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, который из-за конфиденциальности данных переговоров отказался говорить пу
06.10.2008 1С - дистрибьютор продукции Warner Bros

Фирма «1С» и компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявляют о заключении партнерского соглашения, согласно которому «1С» получает статус официального дистрибьютора продукции Warner Bros. Interactiv
25.09.2008 Yahoo готова к сделке с Time Warner

Новый совет директоров Yahoo во второник, 23 сентября, одобрил новый раунд переговоров о сделке с Time Warner и принадлежащей ей компанией AOL. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на достоверный источник. Подробности возможной сделки между Time Warner и Yahoo неизвестны. Н
05.08.2008 Time Warner готова продать AOL по частям

Компания Time Warner готова продать принадлежащую ей AOL, отделив платформы онлайн-рекламы с сайтами и бизнес по предоставлению услуг доступа в интернет друг от друга. Об этом сообщает издание Wall Street Jo
16.07.2008 Microsoft и Yahoo хотят купить ICQ

Time Warner возобновила переговоры о продаже интернет-подразделения своей компании AOL Microsoft или Yahoo. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на достоверный источник. Сведений о ходе пер
10.06.2008 Last.fm потерял музыку от Warner Music

Звукозаписывающая компания Warner Music Group удалила весь свой музыкальный каталог из сервиса Last.fm. Представители Warner Music отказались прокомментировать причины такого решения. По мнению аналитиков, это соб
06.06.2008 Продажный полицейский помог Warner Bros. в деле против торрента

ала Pirate Bay и является ключевым свидетелем в этом деле, занял свой пост в отделе по борьбе с преступлениями с ИТ-сфере после того, как несколько месяцев проработал на одну из крупнейших киностудий Warner Brothers. Как сообщает издание TorrentFreak, представители Warner Brothers только сейчас официально признали тот факт, что Кизер работал на них. Таким образом, становится очевидно
06.06.2008 Warner Brothers подкупила полицию, чтобы закрыть Pirate Bay

Представители Warner Brothers признали тот факт, что полицейский Джим Кайзер (Jim Keyzer), который вел расследование в отношении популярного торрент-портала Pirate Bay, одновременно работал и на эту киностуд
04.06.2008 Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера

Компания Warner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Пред
29.04.2008 Warner Bros. запускает два новых сайта

Компания Warner Bros. вчера, 28 апреля, объявила о том, что запускает два новых сайта в рамках своей стратегии по увеличению прибыли от онлайн-рекламы. Сайт KidsWB.com был запущен в понедельник, сообщае
10.04.2008 Yahoo готова заключить сделку с Time Warner

Yahoo и Time Warner находятся в завершающей стадии переговоров о сделке, согласно условиям которой Yahoo и интернет-подразделение компании AOL образуют единую компанию. Об этом сообщило издание Wall Street

31.03.2008 Warner Music будет продавать музыку через интернет-провайдеров

Звукозаписывающая компания Warner Music Group планирует заключить соглашения с интернет-провайдерами, согласно которым пользователи получат неограниченный доступ к каталогу музыкальных треков за дополнительную сумму при

26.03.2008 Comcast и Time Warner станут интернет-провайдерами

Comcast, крупный американский оператор кабельных сетей, и компания Time Warner Cable ведут переговоры о создании нового проекта по предоставлению пользователям беспроводного доступа к интернету. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведом
12.03.2008 AOL готова к слиянию с другими компаниями

Исполнительный президент Time Warner Джеффри Бьюкс (Jeffrey Bewkes) вчера, 11 марта, на конференции Bear Stearns заявил, что AOL (принадлежащая Time Warner) открыта для объединения с другими компаниями. По словам Бью
06.03.2008 Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе

Звукозаписывающая компания Warner Music вчера, 5 марта, объявила о том, что подписала соглашение с сервисом 7digital.com. Согласно условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от War
05.03.2008 Yahoo и Time Warner могут объединиться

Компания Yahoo ведет переговоры об объединении с Time Warner в качестве альтернативы поглощению со стороны Microsoft. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По информации Wall Street Journal, после сдел
07.02.2008 Time Warner продаст часть AOL

Time Warner, которой принадлежит AOL, вчера, 6 февраля, объявила о том, что намерена отделить и продать отдел этой компании, который занимается предоставлением доступа в интернет для жителей США. Об
28.01.2008 Warner Music засудит музыкальный сервис Seeqpod

Звукозаписывающая компания Warner Music подала судебный иск против музыкального поискового сервиса Seeqpod, обвиняя его в нарушении авторских прав. С помощью сервиса Seeqpod пользователи могут находить музыкальные файлы

09.01.2008 Битва форматов высокой четкости близка к завершению

Решение кинокомпании Warner Brothers выпускать свои фильмы на дисках формата Blu-ray может положить конец долгой битве между двумя технологиями, передает BBC. Переговоры о создании единого стандарта будущего поколе
09.01.2008 Битва форматов высокой четкости близка к завершению

Решение кинокомпании Warner Brothers выпускать свои фильмы на дисках формата Blu-ray может положить конец долгой битве между двумя технологиями, передает BBC. Переговоры о создании единого стандарта будущего поколе
28.12.2007 Warner будет распространять свою музыку через Amazon

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music Group объявила о подписании соглашения с Amazon, согласно которому музыка Warner Music будет продаваться через онлайн-магазин Amazon без DRM (защиты от копирования). После з
02.11.2007 Warner Music не будет поддерживать Nokia Music Store

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не будет предоставлять свой контент пользователям нового музыкального онлайн-магазина от компании Nokia. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные ис
26.10.2007 Warner Music оставит iTunes без музыки

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не планирует подписывать новый контракт о сотрудничестве с музыкальным онлайн-магазином Apple iTunes в 2008 г. Как сообщает Washington post, Warner Music присоединитс
11.10.2007 Warner Bros. и Abu Dhabi подписывают $500 млн. договор

Компании Warner Bros. Entertainment и Abu Dhabi Media Company объявили о создании «долгосрочного многостороннего альянса».В рамках альянса компании будут финансировать «развлекательные проекты», как мин

Публикаций - 540, упоминаний - 540

Warner и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1883 245
Microsoft Corporation 25775 68
Yahoo! 3726 49
Sony 6739 45
Google LLC 12690 35
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 25
Apple Inc 13156 20
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 19
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 16
Toshiba Corporation 2980 16
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 15
Wargaming - Wargaming Chicago-Baltimore - Meyer/Glass Interactive - Day 1 Studios - Wargaming West Corporation 25 15
Новый диск 963 15
Netscape Communications Corporation 426 14
Comcast 231 14
Monolith Productions 33 13
AT&T Inc 1726 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Intel Corporation 12811 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 10
Samsung Electronics 11065 8
Cisco Systems 5372 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Earthlink 156 8
Juno Online Services 28 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
RealNetworks Products and Services 355 7
Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
AOL Europe 42 4
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 4
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HP Inc. 5883 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 135
WMG - Warner Music Group 210 62
Sony BMG 187 30
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 29
Walt Disney Company 647 25
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 22
Bertelsmann 195 21
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 19
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Sony Music Entertainment 161 12
Merrill Lynch 454 11
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 11
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 9
EMI Group 60 9
eBay Inc 1640 9
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 8
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 8
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
101Hotels.com 456 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Prudential Securities 68 3
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 3
Berger & Montague 3 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Ford 435 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Sony BMG Music Entertainment 34 2
Metallica - американская метал-группа 36 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 27
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 15
Судебная власть - Judicial power 2500 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. SEC - FASB - Financial Accounting Standards Board - Совет по стандартам финансового учета 3 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
HD DVD Promotion Group 10 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 41
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 39
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 25
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 25
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 18
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 18
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 18
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 8
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 7
Файлообменная технология - File sharing 245 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 50
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 46
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 23
Apple iPhone 6 4861 15
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Apple iTunes Store 1118 12
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 9
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 9
Apple iPod 1553 8
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
Last.fm 55 7
Myspace - социальная сеть 640 7
MP3.com 130 7
Sony u-Matic Betamax 30 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Microsoft Windows XP 2431 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 5
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