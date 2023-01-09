МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music ционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохл

AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по $107,5 за каждую акцию Time Warner. Полностью закрыть сделку стороны рассчитывают до конца 2017 г.

Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом

Warner Bros. Interactive Entertainment и «Фабрика Онлайн» запустят в России игру Infinite Crisis игроков этих стран. «Это станет нашим первым шагом к цели: предложить игрокам всего мира по-настоящему соревновательную игру», — заявил Дэвид Хаддед, старший вице-президент по цифровому издательству Warner Bros. Interactive Entertainment. «Мы рады тому, что «Фабрика Онлайн» помогает нам создавать и растить русское сообщество игроков в Infinite Crisis. Эта компания имеет большое влияние на

Онлайн-кинотеатр Now.ru получил права на фильмы Warner Bros. Сайт-кинотеатр Now.ru объявил о начале нового сотрудничества со студией Warner Bros. С 28 июня подписчики сайта-кинотеатра Now.ru получат возможность смотреть блокбастеры студии Warner Bros., такие как «Начало», «Пункт назначения 3», «Мальчишник в Вегасе», «

Warner Bros. выложит свои фильмы на Facebook Голливудская киностудия Warner Bros. объявила о том, что уже тестирует свой новый сервис, который позволит продавать и давать напрокат пользователям фильмы через публичные страницы в социальной сети Facebook. Начиная

Warner Bros. купила создателей LotRO Компания Warner Bros. Home Entertainment объявила о приобретении студии Turbine Inc., разработчиков популярных MMORPG Dungeons and Dragons Online и Lord of the Rings Online. Основанная в Бостоне в 1994

Warner Bros. приобретает Rocksteady Studios Компания Warner Bros. Home Entertainment Group объявила о приобретении Rocksteady Studios, авторов одного из бестселлеров прошлого года - экшена Batman: Arkham Asylum."Rocksteady продемонстрировала свой

AOL отделилась от Time Warner Сегодня AOL официально станет независимой интернет-компанией. После завершения отделения от Time Warner акции AOL 10 декабря начнут официально продаваться на бирже. Как сообщает Reuters, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже откроет Тим Армстронг (Tim Armstrong), исполнительный директор AOL

Музыка от Warner Music вернулась на YouTube YouTube и компания Warner Music Group во вторник, 29 сентября, подписали новое лицензионное соглашение, согласно которому песни Warner Music снова стали доступны пользователям видеосервиса. «Мы рады объяви

YouTube получил видеоконтент от Time Warner Видеосервис YouTube и компания Time Warner объявили о подписании нового соглашения, в рамках которого пользователи YouTube получат доступ к большому количеству видеоконтента Time Warner. Time Warner предоставит серв

«Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music Компания Warner Music International, подразделение Warner Music Group, и «Фирма Грамзаписи «Никитин» объявили об эксклюзивном лицензионном соглашении, по которому «Фирма Грамзаписи «Никитин» буде

Qtrax получил бесплатную музыку от Warner Music крупнейших звукозаписывающих компаний и независимых лейблов для бесплатного скачивания и прослушивания, объявил о том, что подписал лицензионное соглашение с последним из четырех крупнейших лейблов - Warner Music Group. В мае 2008 г. сервисом было подписано соглашение с Universal Music Group, в июне – с EMI Group, а в декабре – с Sony Music Entertainment, сообщает АР. Теперь легальный файло

Warner Music забирает свои ролики у YouTube Звукозаписывающая компания Warner Music Group объявила о том, что в субботу, 20 декабря, потребовала убрать из видеосервиса YouTube все клипы своих артистов, после того, как сторонам не удалось прийти к соглашению по пов

Muz.ru начал продавать музыку от Warner Music Онлайн-магазин легальной цифровой музыки Muz.ru объявил о начале продаж музыкального каталога третьего по величине мирового лейбла Warner Music. Пользователям Muz.ru стали доступны более 100 тыс. песен из каталога Warner Music, среди которых как последние музыкальные новинки, так и десятки тысяч треков из back-катал

EMI и Warner Music запустят нового конкурента iTunes Звукозаписывающие лейблы EMI, Warner Music и Beggars Group объявили о том, что планируют совместно запустить новый музыкальный сервис. Сервис под названием Datz Music Lounge предложит пользователям неограниченный доступ к б

Yahoo и AOL могут объединиться Yahoo и компания AOL, принадлежащая Time Warner, ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, который из-за конфиденциальности данных переговоров отказался говорить пу

1С - дистрибьютор продукции Warner Bros Фирма «1С» и компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявляют о заключении партнерского соглашения, согласно которому «1С» получает статус официального дистрибьютора продукции Warner Bros. Interactiv

Yahoo готова к сделке с Time Warner Новый совет директоров Yahoo во второник, 23 сентября, одобрил новый раунд переговоров о сделке с Time Warner и принадлежащей ей компанией AOL. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на достоверный источник. Подробности возможной сделки между Time Warner и Yahoo неизвестны. Н

Time Warner готова продать AOL по частям Компания Time Warner готова продать принадлежащую ей AOL, отделив платформы онлайн-рекламы с сайтами и бизнес по предоставлению услуг доступа в интернет друг от друга. Об этом сообщает издание Wall Street Jo

Microsoft и Yahoo хотят купить ICQ Time Warner возобновила переговоры о продаже интернет-подразделения своей компании AOL Microsoft или Yahoo. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на достоверный источник. Сведений о ходе пер

Last.fm потерял музыку от Warner Music Звукозаписывающая компания Warner Music Group удалила весь свой музыкальный каталог из сервиса Last.fm. Представители Warner Music отказались прокомментировать причины такого решения. По мнению аналитиков, это соб

Продажный полицейский помог Warner Bros. в деле против торрента ала Pirate Bay и является ключевым свидетелем в этом деле, занял свой пост в отделе по борьбе с преступлениями с ИТ-сфере после того, как несколько месяцев проработал на одну из крупнейших киностудий Warner Brothers. Как сообщает издание TorrentFreak, представители Warner Brothers только сейчас официально признали тот факт, что Кизер работал на них. Таким образом, становится очевидно

Warner Brothers подкупила полицию, чтобы закрыть Pirate Bay Представители Warner Brothers признали тот факт, что полицейский Джим Кайзер (Jim Keyzer), который вел расследование в отношении популярного торрент-портала Pirate Bay, одновременно работал и на эту киностуд

Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера Компания Warner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Пред

Warner Bros. запускает два новых сайта Компания Warner Bros. вчера, 28 апреля, объявила о том, что запускает два новых сайта в рамках своей стратегии по увеличению прибыли от онлайн-рекламы. Сайт KidsWB.com был запущен в понедельник, сообщае

Yahoo готова заключить сделку с Time Warner Yahoo и Time Warner находятся в завершающей стадии переговоров о сделке, согласно условиям которой Yahoo и интернет-подразделение компании AOL образуют единую компанию. Об этом сообщило издание Wall Street

Warner Music будет продавать музыку через интернет-провайдеров Звукозаписывающая компания Warner Music Group планирует заключить соглашения с интернет-провайдерами, согласно которым пользователи получат неограниченный доступ к каталогу музыкальных треков за дополнительную сумму при

Comcast и Time Warner станут интернет-провайдерами Comcast, крупный американский оператор кабельных сетей, и компания Time Warner Cable ведут переговоры о создании нового проекта по предоставлению пользователям беспроводного доступа к интернету. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведом

AOL готова к слиянию с другими компаниями Исполнительный президент Time Warner Джеффри Бьюкс (Jeffrey Bewkes) вчера, 11 марта, на конференции Bear Stearns заявил, что AOL (принадлежащая Time Warner) открыта для объединения с другими компаниями. По словам Бью

Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе Звукозаписывающая компания Warner Music вчера, 5 марта, объявила о том, что подписала соглашение с сервисом 7digital.com. Согласно условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от War

Yahoo и Time Warner могут объединиться Компания Yahoo ведет переговоры об объединении с Time Warner в качестве альтернативы поглощению со стороны Microsoft. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По информации Wall Street Journal, после сдел

Time Warner продаст часть AOL Time Warner, которой принадлежит AOL, вчера, 6 февраля, объявила о том, что намерена отделить и продать отдел этой компании, который занимается предоставлением доступа в интернет для жителей США. Об

Warner Music засудит музыкальный сервис Seeqpod Звукозаписывающая компания Warner Music подала судебный иск против музыкального поискового сервиса Seeqpod, обвиняя его в нарушении авторских прав. С помощью сервиса Seeqpod пользователи могут находить музыкальные файлы

Битва форматов высокой четкости близка к завершению Решение кинокомпании Warner Brothers выпускать свои фильмы на дисках формата Blu-ray может положить конец долгой битве между двумя технологиями, передает BBC. Переговоры о создании единого стандарта будущего поколе

Битва форматов высокой четкости близка к завершению Решение кинокомпании Warner Brothers выпускать свои фильмы на дисках формата Blu-ray может положить конец долгой битве между двумя технологиями, передает BBC. Переговоры о создании единого стандарта будущего поколе

Warner будет распространять свою музыку через Amazon Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music Group объявила о подписании соглашения с Amazon, согласно которому музыка Warner Music будет продаваться через онлайн-магазин Amazon без DRM (защиты от копирования). После з

Warner Music не будет поддерживать Nokia Music Store Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не будет предоставлять свой контент пользователям нового музыкального онлайн-магазина от компании Nokia. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные ис

Warner Music оставит iTunes без музыки Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не планирует подписывать новый контракт о сотрудничестве с музыкальным онлайн-магазином Apple iTunes в 2008 г. Как сообщает Washington post, Warner Music присоединитс