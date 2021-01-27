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Last.fm


27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 2
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 14
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics 1
29.01.2014 Музыкальный сервис Spotify приходит в Россию 1
13.12.2012 Last.fm закрывает радио в России 4
13.12.2012 Last.fm закрывает радио в России 1
11.10.2012 Интернет-кинотеатр ivi.ru обновил сайт музыкального сервиса music.ivi.ru 1
13.07.2012 Взломан сайт крупнейшего Android-сообщества. Похищено более миллиона паролей 1
13.06.2012 Тренд: Личный интернет-рейтинг станет условием получения хорошей работы 1
08.06.2012 Хакеры напали на Last.fm 3
06.07.2011 Российский астроном предложил стране национальную СУБД 1
28.01.2011 Пользователи мультирум Sonos получили доступ к музыкальному сервису Rdio 1
21.01.2011 Музыкальный сервис Last.fm переживает сбой в работе 3
22.12.2010 Grandstream представил IP-видеофон с 7-дюймовым сенсорным экраном 1
03.11.2010 Last.fm закроет несколько популярных радиостанций 2
19.04.2010 Таким будет новый iPhone: многозадачность и другие особенности 1
30.03.2010 Nokia N900: мультимедийная составляющая 5
09.07.2009 Представлен интерфейс Sony Ericsson Rachael. ВИДЕО 1
22.06.2009 Вышел Songbird 1.2 с поддержкой iTunes 1
11.06.2009 Основатели Last.fm покидают компанию 2
02.06.2009 Владельцы Xbox 360 смогут подключаться к Facebook, Twitter и Last.fm 3
20.05.2009 ОС для нетбуков почти готова 1
26.03.2009 Last.fm начнет брать деньги с пользователей 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
02.09.2008 Logitech представил интегрированный сетевой музыкальный плеер 1
10.07.2008 Анонсирована альфа-версия Amarok 2.0 1
18.06.2008 Last.fm получил каталог видеоклипов Universal Music 1
10.06.2008 Last.fm потерял музыку от Warner Music 1
20.03.2008 Apple сделает музыку на iTunes бесплатной 3
29.01.2008 Новый мобильный веб-браузер открывает любые сайты 1
29.01.2008 Аудитория Last.fm выросла на 85% за два дня 5
28.01.2008 В Сети появятся 25 млн. бесплатных песен 3
24.01.2008 Last.fm даст пользователям бесплатную музыку 3

Публикаций - 35, упоминаний - 74

Last.fm упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 3
Twitter 2204 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Telegram Group 702 1
I-Free 71 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Flash 481 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 90 1
Google Android 10752 2
Apple macOS 936 2
Linux OS 4296 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Apple iOS 5742 1
Java - Язык программирования 1186 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Nokia N - серия 245 1
Node.js - программная платформа 58 1
Telegram - Мессенджер 80 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
Apple iPhone 3 383 1
Муцураев Тимур 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Япония 2832 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Европа 3804 1
Россия - Киров 250 1
Wikipedia - Википедия 284 2
InformationWeek 107 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
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