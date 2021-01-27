Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Last.fm
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 74
Last.fm упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11253 3
|Twitter 2204 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
|Telegram Group 702 1
|I-Free 71 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Google Android 10752 2
|Apple macOS 936 2
|Linux OS 4296 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
|Microsoft Windows 10 6707 1
|Apple iOS 5742 1
|Java - Язык программирования 1186 1
|JavaScript - Язык программирования 637 1
|Nokia N - серия 245 1
|Node.js - программная платформа 58 1
|Telegram - Мессенджер 80 1
|GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
|Apple iPhone 3 383 1
|Wikipedia - Википедия 284 2
|InformationWeek 107 1
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru