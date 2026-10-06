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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
ИКТ 15695
Организации 11890
Ведомства 1509
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Kanye West Уэст Канье

СОБЫТИЯ


06.10.2026 VK продал долю в билетном операторе после скандальной отмены концерта американского рэпера 1
16.08.2024 Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку 1
17.04.2023 Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил 1
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 1
18.06.2008 Last.fm получил каталог видеоклипов Universal Music 1
16.01.2008 Apple - главные премьеры: поминутный отчет с презентации 1
02.11.2005 Apple продала первый миллион видеозаписей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Kanye West и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13285 3
Amazon Inc - Amazon.com 3305 2
X Corp - Twitter 2942 2
Microsoft Corporation 25874 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Google LLC 12803 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Coldplay 14 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Walt Disney Company 649 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Lionsgate Entertainment Corporation 27 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 1
Демократическая политическая партия США 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35866 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3266 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4787 2
Файлообменная технология - File sharing 248 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10852 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8004 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13304 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9399 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22811 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3832 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28579 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4505 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13812 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1438 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7582 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1069 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2843 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13375 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11639 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14891 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1068 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3274 1
Apple iPod 1557 2
Apple iTunes Store 1119 2
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7708 1
Google Android 15372 1
Apple iOS 8656 1
Linux OS 11663 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3125 1
Apple - App Store 3151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6399 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
Apple iPhone 6 4861 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
Last.fm 55 1
Apple iPod Touch 747 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 150 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MegaUpload 13 1
Apple iSight 70 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Apple - macOS Time Machine 77 1
Apple AirPor Time Capsule 24 1
Coyne Ryan - Койн Райан 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 475 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 1
Горюнов Михаил 16 1
Kardashian Kim - Кардашьян Ким 7 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 19 1
Jones Alex - Джонс Алекс 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 3
Россия - РФ - Российская федерация 168464 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Новая Зеландия 739 1
США - Техас 1063 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
США - Вирджиния - Виргиния 294 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 43 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5896 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5831 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5163 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 161 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1240 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 1
Большой Брат 6 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8982 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7702 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 616 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1441 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 2
Ars Technica 451 2
Bloomberg 1646 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1349 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 269 1
23ABC News 186 1
Mashable 372 1
Фонтанка 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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