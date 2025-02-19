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Lionsgate Entertainment Corporation



19.02.2025 Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами 1
09.08.2023 Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition 1
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% 1
04.02.2022 «Триколор» подвел итоги работы в 2021 году 1
30.03.2017 Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR 1
01.02.2012 Онлайн-кинотеатр ivi.ru расширит свой каталог на 10 тыс. фильмов 1
20.04.2009 Sony, MGM и Lionsgate выложат свои фильмы на YouTube 1
29.01.2009 Голливудские киностудии запустят свой сервис фильмов по требованию 1
20.06.2008 Apple iTunes продал 5 млрд песен 1
21.04.2008 Blu-ray выстрелил 1
14.04.2008 Hulu станет международным 1
17.03.2008 Flickr станет новым соперником YouTube 1
13.03.2008 Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube 1
31.01.2008 "Пила" выйдет в октябре 2009-го 1
16.01.2008 iTunes займется видеопрокатом 1
16.01.2008 Apple создал самый тонкий ноутбук в мире. ФОТО 1
16.01.2008 Apple - главные премьеры: поминутный отчет с презентации 1
11.04.2007 MySpace открыла «парк трейлеров» 1
26.02.2007 BitTorrent открыл сервис легальных загрузок 1
09.01.2007 Sony выпустит 100 фильмов Blu-ray 1
01.12.2006 BitTorrent становится легальным 1
04.10.2006 Fox предложит новый онлайновый сервис 1
22.06.2006 Netflix планирует прокат фильмов через интернет 1
21.04.2006 Vivid откроет сервис загрузки фильмов DVD качества 1
04.04.2006 Голливуд переходит на онлайновую дистрибуцию 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Lionsgate Entertainment Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12142 7
Sony 6551 5
Amazon Inc - Amazon.com 3011 3
Microsoft Corporation 24667 2
Google LLC 11823 2
Yahoo! 3698 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Cisco Systems 5122 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Comcast 221 1
МегаФон 8940 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 1
Kadokawa - Kadokawa Dwango - Kadokawa Shoten - Kadokawa Picture 6 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 12
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 10
Sony Pictures Entertainment 141 9
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 7
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 3
Walt Disney Company 623 3
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Warner 534 2
Walt Disney Pictures 11 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Sony Pictures Television 18 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 212 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 241 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
RTP Global 10 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Континенталь 7 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 5 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Koch Entertainment 2 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 3
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3488 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 621 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
Data monetization - Монетизация данных 1636 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3230 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 1
Dolby Vision 186 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1038 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2241 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1045 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 794 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 5
Apple iTunes Store 1068 5
Myspace - социальная сеть 636 4
Apple iPod 1537 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 3
Apple - macOS Time Machine 73 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple AirPor Time Capsule 24 2
Apple macOS 2074 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Apple iPod Touch 745 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Sony Bravia 246 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
Apple iSight 70 1
Apple macOS Snow Leopard 122 1
Sony Super Bit Mapping 4K HDR 3 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4984 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Mitsubishi Pedion 2 1
Yahoo! Photos 8 1
Yahoo! Video 7 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Entertainment Network 4 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
Туманов Олег 12 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
Горюнов Михаил 16 1
Золотарев Андрей 13 1
Казаков Алексей 4 1
Минаев Сергей 10 1
Маслов Владимир 2 1
Srivastava Kakul - Сривастава Какул 2 1
Bond James - Бонд Джеймс 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 10
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 504 6
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Америка - Американский регион 2164 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Канада 4891 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4680 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5746 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1757 2
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Черный юмор 49 1
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Аренда 2436 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6424 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8657 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Спорт - Хоккей 250 1
Трейд-ин - Trade-in 177 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 4
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 3
News Corp 187 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Ars Technica 422 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
National Geographic 95 1
Mashable 370 1
Наш спорт - телеканал 6 1
MacWorld 133 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
NPD Group 140 1
Nielsen VideoScan 5 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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