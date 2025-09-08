Разделы

RTP Global


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 «2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию 1
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России 1
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 1
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

RTP Global и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8077 6
VK - Mail.ru Group 3504 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 340 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13694 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 2
Revo Technologies 7 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 786 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 2
Veeam Software 322 1
Acronis - Акронис 452 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1191 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Google LLC 12080 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 128 1
EPAM Vested Development 17 1
GTS - Global Telesystems 43 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Sorsdata 5 1
RingCentral 14 1
Daegu Limited 1 1
ТТК - Элеткро-ком 5 1
8714 1
Meta Platforms - Facebook 4499 1
McKinsey & Company Int 257 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 99 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
МегаФон 9574 1
Киевстар - Kyivstar 548 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
KPMG 262 1
МТС - Система Телеком 236 1
Vodafone Group 1384 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 144 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7881 4
О2О Холдинг 58 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 3
Ситимобил - Служба такси 162 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 3
Сбер - СберЛогистика 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 276 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
FGI Wireless 13 2
Альфа-Групп 721 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 104 2
Gett 85 1
Альфа-Банк 1822 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1149 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 477 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
Транснефть 316 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 24 1
PPE Group 16 1
Altera Capital 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
Почта России ПАО 2211 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Storytel - Сторител 9 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 536 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1447 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55072 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5708 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5336 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2031 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21545 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2665 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5027 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16379 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 679 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14195 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2613 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1525 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5016 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3024 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7805 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10435 1
Data monetization - Монетизация данных 1759 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 198 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 517 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31254 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3112 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4095 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 3
Сбер - СберФуд - SberFood 19 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 865 2
Apple Maps 34 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1099 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 572 2
Яндекс.Радар 30 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 658 2
Google Android 14467 1
Apple iOS 8107 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1177 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 497 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 872 1
Богуславский Леонид 38 7
Сысоев Александр 44 4
Дмитриев Кирилл 114 2
Глазунов Ярослав 4 2
Сидоров Василий 52 2
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 3 2
Holt Gunnar - Холт Гуннар 3 2
Фридман Михаил 140 2
Гусев Андрей 17 2
Газин Геннадий 4 2
Shvakman Irene - Швакман Ирене 2 2
Путин Владимир 3295 1
Мишустин Михаил 710 1
Греф Герман 457 1
Волож Аркадий 255 1
Галицкий Александр 107 1
Орешкин Максим 30 1
Соловьев Юрий 31 1
Андросов Кирилл 7 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Золотарев Александр 5 1
Аммосов Юрий 46 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 1
Genish Amos - Гениш Амос 2 1
van de Kraats Robert Jan - ванн де Краатс Роберт Ян 2 1
Мельничек Юрий 11 1
Говако Виктор 2 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Золотарев Андрей 17 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 1
Маслов Владимир 3 1
Минаев Сергей 14 1
Дуров Павел 300 1
Потанин Владимир 70 1
Рачицкий Сергей 2 1
Мельниченко Андрей 5 1
Казаков Алексей 4 1
Derby Peter - Дерби Питер 2 1
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
Михельсон Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152816 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52965 3
Азия - Азиатский регион 5681 3
Россия - СФО - Новосибирск 4543 2
Украина 7727 2
Кипр - Республика 573 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1810 2
Европа 24503 2
Норвегия - Королевство 1822 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 1
Казахстан - Республика 5728 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 1
Европа Восточная 3114 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Ближний Восток 3009 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2867 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2614 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Швейцария - Цюрих 269 1
Беларусь - Минск 664 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Туркмения - Туркменистан 440 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Нидерланды 3586 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17046 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50225 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3610 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6512 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19798 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53828 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2027 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7766 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3525 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3102 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 981 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4159 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6415 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 916 1
Энергетика - Energy - Energetically 5389 1
Пропаганда и агитация 194 1
Опцион 102 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6779 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3632 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1282 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 244 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 743 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 510 1
Forbes - Форбс 887 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382439
Создано именных указателей - 182480.
