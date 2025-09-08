Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сысоева Марина
УПОМИНАНИЯ
|08.09.2025
|«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию 1
Сысоева Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 344 1
|МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
|Google LLC 12089 1
|Apple Inc 12432 1
|VK - Mail.ru Group 3507 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1195 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4348 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 576 1
|VK RuStore - Рустор 456 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
|Google Android 14485 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
|Apple - App Store 2974 1
|Яндекс.Навигатор 108 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 1
|Европа 24513 1
|Forbes - Форбс 888 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.