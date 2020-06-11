Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС — ведущей российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, предоставляющей геоинформационные и гиперлокальные сервисы около 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье.

По итогам сделки, в которой также участвует «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка составит 72%, доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб.

В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2020 года.

Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес.

Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т. д.), заказывать и оплачивать его.

2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса — продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнерами, а также управлять позиционированием в медиа.

Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах.

Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Сбербанк и 2ГИС уже приступили к реализации совместных инициатив по продвижению продуктов и сервисов экосистемы, а также внедрению новых востребованных функций в приложениях 2ГИС.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «2ГИС — один из лидеров на рынке геоинформации, одна из крупнейших компаний Рунета, сильный бренд с развитой технологической базой и высокой лояльностью аудитории. Сервисы 2ГИС знакомы миллионам россиян — как физическим, так и юридическим лицам, причем не только внутри страны, но и за рубежом. Уверен, что синергия c 2ГИС откроет новые возможности для повышения качества жизни наших клиентов и развития экосистемы Сбербанка. Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки. Также, мы очень рады тому, что столь высокопрофессиональная и мотивированная команда станет частью нашей группы».

Александр Сысоев, основатель, акционер 2ГИС, сказал: «Верим, что партнерство со Сбербанком позволит развивать продукты с большей скоростью и помогать еще большему числу людей ориентироваться в городах, выбирать лучшие организации и добираться до них. Вместе мы хотим сделать лучшую картографию и навигацию на рынке, которая будет доступна не только проектам экосистемы Сбербанка, но и для всей растущей аудитории 2ГИС, для любых других компаний, которым понадобятся наши технологии. Сбербанк выкупает доли прежних внешних инвесторов 2ГИС — фондов Baring Vostok и RTP Global. Мы признательны фондам за совместную работу и существенный вклад в развитие 2ГИС».