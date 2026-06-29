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Сбер 2ГИС 2GIS ДубльГИС

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС

2ГИС — технологическая компания, разработчик одноименного геосервиса, который помогает выбирать компании и места в городах, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком. C 2023 года на картах 2ГИС начали появляться реалистичные 3D-модели зданий, парков и других городских объектов.

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Получение патента «2ГИС» запатентовал сервис для управления городской средой, об этом CNews сообщили представите
29.06.2026 2ГИС запатентовал сервис для управления городской средой

2ГИС получил патент на сервис «2ГИС Ситискан» на базе собственных технологий. Для бизнеса это значит прозрачную интеллектуал
16.06.2026 Старейший российский навигатор насильно превращают в социальную сеть. Пользователей никто не спросил

Друзей вам в ленту Навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о включении в свой состав новой функции под названием «Лента друзей». Она

16.06.2026 В 2ГИС появилась «Лента друзей» — новый раздел с событиями близких

ирает, рекомендации каких людей он хочет видеть в своей ленте. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Контент «Ленты друзей» В ленте собраны отзывы, оценки, фото и видео двух категорий поль
11.06.2026 2ГИС запустил «Зеленую волну»

корости на участке. Запуск стал развитием функции таймеров сигналов светофоров, которые появились в 2ГИС год назад: тогда навигатор начал показывать время до смены сигнала на ближайшем по маршр
08.06.2026 Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС

о Лужников. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis
02.06.2026 2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей

сфере. Пользователи могут легко находить места под настроение. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Устроить свидание с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в

26.05.2026 «2ГИС» адаптировал приложение для незрячих пользователей

В «2ГИС» на Android появилась поддержка TalkBack — системной функции озвучивания интерфейса для

22.05.2026 В «2ГИС» появились реалистичные модели зданий на Комсомольской площади к открытию Ленинградского вокзала

22 мая в Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. К этому событию «2ГИС» обновил карту площади трех вокзалов: на ней появились реалистичные 3D-модели всех ключе
18.05.2026 «2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода

«2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде.
30.04.2026 В «2ГИС» появились анимированные модели фонтанов

Сервис «2ГИС» добавил на карту реалистичные 3D‑модели знаковых фонтанов — и «оживил» их: прямо на кар
30.04.2026 2ГИС представил обновления навигатора

В навигаторе 2ГИС появились функции, которые делают поездки удобнее: статистика на финишном экране, поиск

23.04.2026 2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики

Теперь в «2ГИС Про» можно описать задачу — например, оценить потенциал локации для бизнеса — и за секун
22.04.2026 2ГИС добавил возможность делиться избранными местами на карте

Теперь в 2ГИС можно поделиться списком избранных мест: пользователь может создавать подборки локаций и
20.04.2026 2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

восибирске (декабрь 2025 г.). Теперь функция появилась и в Санкт-Петербурге — это третий город, где 2ГИС показывает онлайн-сигналы светофоров. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

09.04.2026 2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стран
09.04.2026 2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников

ть уверенность в пути даже в условиях нестабильной геолокации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Режим «Шаг за шагом» помогает продолжить движение по маршруту, когда пользователь наход
30.03.2026 Т2 нарастила продажи за счет сервисов навигации

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что ему удалось нарастить продажи в электронной коммерции благодаря интеграции с картографическим сервисом «2ГИС». Сотрудничество Т2 и «Ростелекома» в представленности на площадке позволило увеличить количество онлайн-покупок в этом канале на 218%. Число аудитории, которую привлекла цифровая витрина

25.03.2026 Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Чем проще, тем лучше Сервис 2ГИС разработал и внедрил новый режим автомобильного навигатора, существенно упрощающий маршр
25.03.2026 2ГИС представил навигатор для начинающих водителей

и тех, кто предпочитает простые маневры и спокойствие за рулем. О этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Легкий маршрут» сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым ра
23.03.2026 2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО

Сервисы «2ГИС ГеоПоток» и «2ГИС Ситискан» включены в Единый реестр российского программного обе
13.03.2026 2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек

Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В пер
05.03.2026 «2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»

При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома, красоты и других сценариев пользователи тепе
02.03.2026 Горы в 3D: 2ГИС добавил реалистичный рельеф на карту

В геосервисе 2ГИС появился реалистичный рельеф — теперь на карте можно увидеть, как выглядят горы и перепа
18.02.2026 «Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС

езопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраструктуры для платформы 2ГИС. Это расширяет возможности российских компаний по использованию API- и SDK-инструментов

17.02.2026 «Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA

ьное приложение Bitrix OTP. Теперь двухфакторная аутентификация становиться удобнее для всех пользователей «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Двухфакторная аутентификация (2FA) – стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным решениям. Она помогает предотвратить несанкционированный доступ в систему, даже если злоумышленнику удалось украсть пароль. Посл
13.02.2026 OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении

Компания «Омега», разработчик российской платформы бизнес-аналитики OmegaBI, и «2ГИС» заключили партнёрское соглашение. Интеграция OmegaBI с сервисом геоаналитики «2ГИС

11.02.2026 ЮKassa реализовала оплату проезда по МСД в приложении 2ГИС

ЮKassa реализовала сервис поиска и оплаты начислений за проезд по платным участкам МСД в приложении 2ГИС. Бесшовный сценарий устраняет необходимость перехода на сторонние ресурсы и позволяет управлять транспортными расходами внутри привычного цифрового пространства. Об этом CNews сообщили пре
11.02.2026 2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

и появилась возможность оплатить проезд по скоростному диаметру. Теперь водители заранее знают, когда дорога станет платной, и могут оплатить проезд в навигаторе. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Новые функции — часть развития 2ГИС как приложения для повседневной жизни в городе: более персонализированного и удобного геосервиса, который помогает ориентироваться в течение дня
04.02.2026 «2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги

«2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги. Функция тестируется, сейчас она доступна для части пользователей мобильного приложения «2ГИС» для iOS. Можно записываться в парикмахерские
29.01.2026 «2ГИС» и Luxms начали сотрудничество в области бизнес-аналитики

«2ГИС» и ГК Luxms, разработчик российской платформы Luxms BI, заключили партнёрство. Компании

29.01.2026 2ГИС добавил вакансии на карту

В 2ГИС появилась линза «Работа» — персональный вид карты, который показывает расположение вакан
28.01.2026 Москвичи смогут оплачивать парковку в навигаторе 2ГИС через «ЮKassa»

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с геосервисом 2ГИС реализовала возможность оплаты столичных парковок прямо в интерфейсе навигатора. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Раньше для оплаты парковки водителям приходилось выходить из
28.01.2026 2ГИС запустил оплату парковок в Москве

При построении маршрута 2ГИС подсказывает водителю варианты парковки возле места назначения — эта возможность появилась в 2025 г. Теперь же и оплатить парковку в Москве можно сразу в навигаторе, не открывая другие при
21.01.2026 Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов

украденного пароля, полагаться только на базовую аутентификацию администраторов становится рискованно. Для повышения защищенности самой системы в релизе 4.4. реализована двухфакторная аутентификация (2FA) при входе в веб-интерфейс. Использование одноразовых TOTP-кодов создает дополнительный барьер для злоумышленников даже при компрометации пароля администратора. Безопасность эксплуатации ус
20.01.2026 2ГИС добавил более 30 тыс. точек Wi-Fi и показал, где их больше всего

я в такой ситуации, достаточно заранее скачать карту города — тогда поиск, навигация и справочник в 2ГИС будут доступны офлайн. А если нужно подключиться к сети, можно найти ближайшую точку Wi-
26.12.2025 «2ГИС» начал строить маршруты по новым станциям Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге

тербурге открылись станции новой Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Юго-Западная». Сразу же после запуска движения маршруты с новыми станциями стали доступны пользователям геосервиса «2ГИС» — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» уже учитываются при построении маршрутов в геосер
17.12.2025 2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск

В апреле 2025 г. 2ГИС первым в России начал показывать таймеры сигналов светофоров — в центре Москвы на экране навигатора стал отображаться текущий сигнал светофора и оставшееся время до его смены. Осенью 2025

12.12.2025 2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы

С наступлением зимы города в 2ГИС преобразились: на карте падает снег, появились украшенные улицы, здания и хоккейные коро
11.12.2025 «2ГИС» объявил о запуске ИИ-помощника: сейчас он уже отвечает на вопросы пользователей о местах

«2ГИС» продолжает делать поиск и выбор мест удобнее — в карточках всех организаций и локаций появился ИИ-помощник, который может ответить на любой вопрос пользователя о конкретном месте. Об этом

Публикаций - 427, упоминаний - 706

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 116
2domains 4 116
Yandex - Яндекс 9095 87
Google LLC 12595 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4860 59
VK - Mail.ru Group 3591 44
Apple Inc 13057 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 27
Ростелеком 10857 24
МегаФон 10605 22
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9463 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 19
Telegram Group 2879 19
Softline - Софтлайн 3675 18
9500 17
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 416 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5583 16
Microsoft Corporation 25691 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3305 15
Multifactor - Мультифактор 128 14
Huawei 4495 14
Meta Platforms - Facebook 4605 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 11
Xiaomi 2184 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 9
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 9
Ideco - Айдеко 116 8
Broadcom - VMware 2592 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 7
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 35 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 7
Samsung Electronics 10997 7
Ред Софт - Red Soft 1203 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 75 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 910 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 70
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1587 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1495 21
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 20
Альфа-Банк 1966 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 15
ЦИАН - CIAN 186 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3130 13
РЖД - Российские железные дороги 2082 12
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 12
ЗУН - Zoon 15 10
Почта России ПАО 2338 10
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1201 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 320 9
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 31 8
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 8
О2О Холдинг 61 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 7
ГПБ - Газпромбанк 1261 7
X5 Group - Перекрёсток 635 7
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 13 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
Яндекс.Лавка 310 5
RTP Global 11 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 5
Афимолл ТРЦ 31 5
ВкусВилл - Избёнка 212 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 5
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1146 117
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2190 103
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12802 100
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13071 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 90
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 74
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1150 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17949 58
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1499 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26118 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29549 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35727 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9276 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9163 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11678 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8441 36
Оповещение и уведомление - Notification 5796 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13396 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12944 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9213 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13621 30
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2936 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12992 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22725 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5071 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17836 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6161 27
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2087 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8128 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5948 26
Google Android 15146 173
Apple iOS 8532 149
2Test Профишкаф 1 116
Google Play - Google Store - Google Android Market 3527 47
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7572 40
Apple - App Store 3085 38
Microsoft Windows 16782 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5223 32
Linux OS 11419 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
Nokia Symbian OS 1408 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6182 23
VK - Mail.ru Одноклассники 1955 22
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 21
VK RuStore - Рустор 608 21
Яндекс.Навигатор 117 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1651 18
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 87 17
Google Android Auto 50 16
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5625 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1276 13
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1270 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 937 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 11
VK - Яндекс.Дзен 248 10
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 740 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2471 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 878 10
Google Android Package Kit - APK 289 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 479 9
Google YouTube - Видеохостинг 2983 9
Apple iPad 3992 9
Apple macOS 2391 9
VK - Mail.Ru Почта 414 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 214 9
Drom.ru 11 8
Берёзкин Максим 15 15
Сысоев Александр 50 14
Путин Владимир 3444 13
Шадаев Максут 1206 11
Кириллов Сергей 14 10
Ликсутов Максим 236 5
Хомутов Дмитрий 60 5
Сырков Александр 5 5
Кукарцев Кирилл 5 5
Толкачёва Елена 5 5
Демченко Дмитрий 7 5
Мочалкин Павел 5 5
Коневских Марина 5 5
Райкевич Алексей 127 5
Сысоев Дмитрий 9 4
Картавцев Александр 4 4
Рожнов Михаил 19 4
Маркова Дарья 14 4
Шварц Дмитрий 4 4
Собянин Сергей 530 4
Панченко Иван 193 3
Богуславский Леонид 38 3
Ющенко Александр 29 3
Кубарев Алексей 59 3
Спиридонов Антон 4 3
Попов Кирилл 7 3
Мельников Михаил 5 3
Вурим Сергей 3 3
Хмельницкий Алексей 21 3
Игнатов Максим 3 3
Казаринсков Алексей 3 3
Афанасьев Олег 46 3
Бочков Глеб 3 3
Сахненко Алексей 4 3
Опалёва Надежда 4 3
Андриевский Сергей 24 3
Ермаченков Дмитрий 3 3
Горячева Алевтина 3 3
Колчинская Екатерина 3 3
Рустамов Рустам 544 3
Россия - РФ - Российская федерация 164518 359
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19367 87
Россия - СФО - Новосибирск 4839 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 29
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4446 28
Украина 7905 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3436 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3544 27
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1899 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 25
Казахстан - Республика 5999 23
Европа 24906 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 20
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2335 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1778 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1670 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2509 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8483 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1179 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14757 15
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 13
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1017 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 12
Беларусь - Белоруссия 6250 11
Италия - Итальянская Республика 4493 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1653 11
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 9
Кипр - Республика 634 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2028 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1001 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1697 8
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 450 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 7
Южная Корея - Республика 7012 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21388 144
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 85
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11415 54
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5984 53
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5696 46
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7394 45
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3123 40
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 866 29
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15855 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8790 27
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1227 26
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 18
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3017 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2345 11
Forbes - Форбс 979 8
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Ведомости 1432 8
РИА Новости 1029 8
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Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 3
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