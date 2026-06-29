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Сбер 2ГИС 2GIS ДубльГИС
2ГИС — технологическая компания, разработчик одноименного геосервиса, который помогает выбирать компании и места в городах, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком. C 2023 года на картах 2ГИС начали появляться реалистичные 3D-модели зданий, парков и других городских объектов.
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СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS
Получение патента «2ГИС» запатентовал сервис для управления городской средой, об этом CNews сообщили представите
|29.06.2026
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2ГИС запатентовал сервис для управления городской средой
2ГИС получил патент на сервис «2ГИС Ситискан» на базе собственных технологий. Для бизнеса это значит прозрачную интеллектуал
|16.06.2026
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Старейший российский навигатор насильно превращают в социальную сеть. Пользователей никто не спросил
Друзей вам в ленту Навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о включении в свой состав новой функции под названием «Лента друзей». Она
|16.06.2026
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В 2ГИС появилась «Лента друзей» — новый раздел с событиями близких
ирает, рекомендации каких людей он хочет видеть в своей ленте. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Контент «Ленты друзей» В ленте собраны отзывы, оценки, фото и видео двух категорий поль
|11.06.2026
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2ГИС запустил «Зеленую волну»
корости на участке. Запуск стал развитием функции таймеров сигналов светофоров, которые появились в 2ГИС год назад: тогда навигатор начал показывать время до смены сигнала на ближайшем по маршр
|08.06.2026
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Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС
о Лужников. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis
|02.06.2026
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2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей
сфере. Пользователи могут легко находить места под настроение. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Устроить свидание с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в
|26.05.2026
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«2ГИС» адаптировал приложение для незрячих пользователей
В «2ГИС» на Android появилась поддержка TalkBack — системной функции озвучивания интерфейса для
|22.05.2026
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В «2ГИС» появились реалистичные модели зданий на Комсомольской площади к открытию Ленинградского вокзала
22 мая в Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. К этому событию «2ГИС» обновил карту площади трех вокзалов: на ней появились реалистичные 3D-модели всех ключе
|18.05.2026
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«2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода
«2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде.
|30.04.2026
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В «2ГИС» появились анимированные модели фонтанов
Сервис «2ГИС» добавил на карту реалистичные 3D‑модели знаковых фонтанов — и «оживил» их: прямо на кар
|30.04.2026
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2ГИС представил обновления навигатора
В навигаторе 2ГИС появились функции, которые делают поездки удобнее: статистика на финишном экране, поиск
|23.04.2026
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2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики
Теперь в «2ГИС Про» можно описать задачу — например, оценить потенциал локации для бизнеса — и за секун
|22.04.2026
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2ГИС добавил возможность делиться избранными местами на карте
Теперь в 2ГИС можно поделиться списком избранных мест: пользователь может создавать подборки локаций и
|20.04.2026
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2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге
восибирске (декабрь 2025 г.). Теперь функция появилась и в Санкт-Петербурге — это третий город, где 2ГИС показывает онлайн-сигналы светофоров. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.
|09.04.2026
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2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС
Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стран
|09.04.2026
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2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников
ть уверенность в пути даже в условиях нестабильной геолокации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Режим «Шаг за шагом» помогает продолжить движение по маршруту, когда пользователь наход
|30.03.2026
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Т2 нарастила продажи за счет сервисов навигации
Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что ему удалось нарастить продажи в электронной коммерции благодаря интеграции с картографическим сервисом «2ГИС». Сотрудничество Т2 и «Ростелекома» в представленности на площадке позволило увеличить количество онлайн-покупок в этом канале на 218%. Число аудитории, которую привлекла цифровая витрина
|25.03.2026
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Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок
Чем проще, тем лучше Сервис 2ГИС разработал и внедрил новый режим автомобильного навигатора, существенно упрощающий маршр
|25.03.2026
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2ГИС представил навигатор для начинающих водителей
и тех, кто предпочитает простые маневры и спокойствие за рулем. О этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Легкий маршрут» сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым ра
|23.03.2026
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2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО
Сервисы «2ГИС ГеоПоток» и «2ГИС Ситискан» включены в Единый реестр российского программного обе
|13.03.2026
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2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек
Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В пер
|05.03.2026
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«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»
При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома, красоты и других сценариев пользователи тепе
|02.03.2026
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Горы в 3D: 2ГИС добавил реалистичный рельеф на карту
В геосервисе 2ГИС появился реалистичный рельеф — теперь на карте можно увидеть, как выглядят горы и перепа
|18.02.2026
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«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС
езопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраструктуры для платформы 2ГИС. Это расширяет возможности российских компаний по использованию API- и SDK-инструментов
|17.02.2026
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«Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA
ьное приложение Bitrix OTP. Теперь двухфакторная аутентификация становиться удобнее для всех пользователей «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Двухфакторная аутентификация (2FA) – стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным решениям. Она помогает предотвратить несанкционированный доступ в систему, даже если злоумышленнику удалось украсть пароль. Посл
|13.02.2026
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OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении
Компания «Омега», разработчик российской платформы бизнес-аналитики OmegaBI, и «2ГИС» заключили партнёрское соглашение. Интеграция OmegaBI с сервисом геоаналитики «2ГИС
|11.02.2026
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ЮKassa реализовала оплату проезда по МСД в приложении 2ГИС
ЮKassa реализовала сервис поиска и оплаты начислений за проезд по платным участкам МСД в приложении 2ГИС. Бесшовный сценарий устраняет необходимость перехода на сторонние ресурсы и позволяет управлять транспортными расходами внутри привычного цифрового пространства. Об этом CNews сообщили пре
|11.02.2026
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2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
и появилась возможность оплатить проезд по скоростному диаметру. Теперь водители заранее знают, когда дорога станет платной, и могут оплатить проезд в навигаторе. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Новые функции — часть развития 2ГИС как приложения для повседневной жизни в городе: более персонализированного и удобного геосервиса, который помогает ориентироваться в течение дня
|04.02.2026
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«2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги
«2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги. Функция тестируется, сейчас она доступна для части пользователей мобильного приложения «2ГИС» для iOS. Можно записываться в парикмахерские
|29.01.2026
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«2ГИС» и Luxms начали сотрудничество в области бизнес-аналитики
«2ГИС» и ГК Luxms, разработчик российской платформы Luxms BI, заключили партнёрство. Компании
|29.01.2026
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2ГИС добавил вакансии на карту
В 2ГИС появилась линза «Работа» — персональный вид карты, который показывает расположение вакан
|28.01.2026
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Москвичи смогут оплачивать парковку в навигаторе 2ГИС через «ЮKassa»
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с геосервисом 2ГИС реализовала возможность оплаты столичных парковок прямо в интерфейсе навигатора. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Раньше для оплаты парковки водителям приходилось выходить из
|28.01.2026
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2ГИС запустил оплату парковок в Москве
При построении маршрута 2ГИС подсказывает водителю варианты парковки возле места назначения — эта возможность появилась в 2025 г. Теперь же и оплатить парковку в Москве можно сразу в навигаторе, не открывая другие при
|21.01.2026
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Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов
украденного пароля, полагаться только на базовую аутентификацию администраторов становится рискованно. Для повышения защищенности самой системы в релизе 4.4. реализована двухфакторная аутентификация (2FA) при входе в веб-интерфейс. Использование одноразовых TOTP-кодов создает дополнительный барьер для злоумышленников даже при компрометации пароля администратора. Безопасность эксплуатации ус
|20.01.2026
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2ГИС добавил более 30 тыс. точек Wi-Fi и показал, где их больше всего
я в такой ситуации, достаточно заранее скачать карту города — тогда поиск, навигация и справочник в 2ГИС будут доступны офлайн. А если нужно подключиться к сети, можно найти ближайшую точку Wi-
|26.12.2025
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«2ГИС» начал строить маршруты по новым станциям Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге
тербурге открылись станции новой Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Юго-Западная». Сразу же после запуска движения маршруты с новыми станциями стали доступны пользователям геосервиса «2ГИС» — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» уже учитываются при построении маршрутов в геосер
|17.12.2025
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2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск
В апреле 2025 г. 2ГИС первым в России начал показывать таймеры сигналов светофоров — в центре Москвы на экране навигатора стал отображаться текущий сигнал светофора и оставшееся время до его смены. Осенью 2025
|12.12.2025
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2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы
С наступлением зимы города в 2ГИС преобразились: на карте падает снег, появились украшенные улицы, здания и хоккейные коро
|11.12.2025
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«2ГИС» объявил о запуске ИИ-помощника: сейчас он уже отвечает на вопросы пользователей о местах
«2ГИС» продолжает делать поиск и выбор мест удобнее — в карточках всех организаций и локаций появился ИИ-помощник, который может ответить на любой вопрос пользователя о конкретном месте. Об этом
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Берёзкин Максим 15 15
|Сысоев Александр 50 14
|Путин Владимир 3444 13
|Шадаев Максут 1206 11
|Кириллов Сергей 14 10
|Ликсутов Максим 236 5
|Хомутов Дмитрий 60 5
|Сырков Александр 5 5
|Кукарцев Кирилл 5 5
|Толкачёва Елена 5 5
|Демченко Дмитрий 7 5
|Мочалкин Павел 5 5
|Коневских Марина 5 5
|Райкевич Алексей 127 5
|Сысоев Дмитрий 9 4
|Картавцев Александр 4 4
|Рожнов Михаил 19 4
|Маркова Дарья 14 4
|Шварц Дмитрий 4 4
|Собянин Сергей 530 4
|Панченко Иван 193 3
|Богуславский Леонид 38 3
|Ющенко Александр 29 3
|Кубарев Алексей 59 3
|Спиридонов Антон 4 3
|Попов Кирилл 7 3
|Мельников Михаил 5 3
|Вурим Сергей 3 3
|Хмельницкий Алексей 21 3
|Игнатов Максим 3 3
|Казаринсков Алексей 3 3
|Афанасьев Олег 46 3
|Бочков Глеб 3 3
|Сахненко Алексей 4 3
|Опалёва Надежда 4 3
|Андриевский Сергей 24 3
|Ермаченков Дмитрий 3 3
|Горячева Алевтина 3 3
|Колчинская Екатерина 3 3
|Рустамов Рустам 544 3
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