Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS Получение патента «2ГИС» запатентовал сервис для управления городской средой, об этом CNews сообщили представите

2ГИС запатентовал сервис для управления городской средой 2ГИС получил патент на сервис «2ГИС Ситискан» на базе собственных технологий. Для бизнеса это значит прозрачную интеллектуал

Старейший российский навигатор насильно превращают в социальную сеть. Пользователей никто не спросил Друзей вам в ленту Навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о включении в свой состав новой функции под названием «Лента друзей». Она

В 2ГИС появилась «Лента друзей» — новый раздел с событиями близких ирает, рекомендации каких людей он хочет видеть в своей ленте. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Контент «Ленты друзей» В ленте собраны отзывы, оценки, фото и видео двух категорий поль

2ГИС запустил «Зеленую волну» корости на участке. Запуск стал развитием функции таймеров сигналов светофоров, которые появились в 2ГИС год назад: тогда навигатор начал показывать время до смены сигнала на ближайшем по маршр

Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС о Лужников. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis

2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей сфере. Пользователи могут легко находить места под настроение. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Устроить свидание с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в

«2ГИС» адаптировал приложение для незрячих пользователей В «2ГИС» на Android появилась поддержка TalkBack — системной функции озвучивания интерфейса для

В «2ГИС» появились реалистичные модели зданий на Комсомольской площади к открытию Ленинградского вокзала 22 мая в Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. К этому событию «2ГИС» обновил карту площади трех вокзалов: на ней появились реалистичные 3D-модели всех ключе

«2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода «2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде.

В «2ГИС» появились анимированные модели фонтанов Сервис «2ГИС» добавил на карту реалистичные 3D‑модели знаковых фонтанов — и «оживил» их: прямо на кар

2ГИС представил обновления навигатора В навигаторе 2ГИС появились функции, которые делают поездки удобнее: статистика на финишном экране, поиск

2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики Теперь в «2ГИС Про» можно описать задачу — например, оценить потенциал локации для бизнеса — и за секун

2ГИС добавил возможность делиться избранными местами на карте Теперь в 2ГИС можно поделиться списком избранных мест: пользователь может создавать подборки локаций и

2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге восибирске (декабрь 2025 г.). Теперь функция появилась и в Санкт-Петербурге — это третий город, где 2ГИС показывает онлайн-сигналы светофоров. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стран

2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников ть уверенность в пути даже в условиях нестабильной геолокации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Режим «Шаг за шагом» помогает продолжить движение по маршруту, когда пользователь наход

Т2 нарастила продажи за счет сервисов навигации Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что ему удалось нарастить продажи в электронной коммерции благодаря интеграции с картографическим сервисом «2ГИС». Сотрудничество Т2 и «Ростелекома» в представленности на площадке позволило увеличить количество онлайн-покупок в этом канале на 218%. Число аудитории, которую привлекла цифровая витрина

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок Чем проще, тем лучше Сервис 2ГИС разработал и внедрил новый режим автомобильного навигатора, существенно упрощающий маршр

2ГИС представил навигатор для начинающих водителей и тех, кто предпочитает простые маневры и спокойствие за рулем. О этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Легкий маршрут» сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым ра

2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО Сервисы «2ГИС ГеоПоток» и «2ГИС Ситискан» включены в Единый реестр российского программного обе

2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В пер

«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката» При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома, красоты и других сценариев пользователи тепе

Горы в 3D: 2ГИС добавил реалистичный рельеф на карту В геосервисе 2ГИС появился реалистичный рельеф — теперь на карте можно увидеть, как выглядят горы и перепа

«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС езопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраструктуры для платформы 2ГИС. Это расширяет возможности российских компаний по использованию API- и SDK-инструментов

«Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA ьное приложение Bitrix OTP. Теперь двухфакторная аутентификация становиться удобнее для всех пользователей «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Двухфакторная аутентификация (2FA) – стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным решениям. Она помогает предотвратить несанкционированный доступ в систему, даже если злоумышленнику удалось украсть пароль. Посл

OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении Компания «Омега», разработчик российской платформы бизнес-аналитики OmegaBI, и «2ГИС» заключили партнёрское соглашение. Интеграция OmegaBI с сервисом геоаналитики «2ГИС

ЮKassa реализовала оплату проезда по МСД в приложении 2ГИС ЮKassa реализовала сервис поиска и оплаты начислений за проезд по платным участкам МСД в приложении 2ГИС. Бесшовный сценарий устраняет необходимость перехода на сторонние ресурсы и позволяет управлять транспортными расходами внутри привычного цифрового пространства. Об этом CNews сообщили пре

2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру и появилась возможность оплатить проезд по скоростному диаметру. Теперь водители заранее знают, когда дорога станет платной, и могут оплатить проезд в навигаторе. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Новые функции — часть развития 2ГИС как приложения для повседневной жизни в городе: более персонализированного и удобного геосервиса, который помогает ориентироваться в течение дня

«2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги «2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги. Функция тестируется, сейчас она доступна для части пользователей мобильного приложения «2ГИС» для iOS. Можно записываться в парикмахерские

«2ГИС» и Luxms начали сотрудничество в области бизнес-аналитики «2ГИС» и ГК Luxms, разработчик российской платформы Luxms BI, заключили партнёрство. Компании

2ГИС добавил вакансии на карту В 2ГИС появилась линза «Работа» — персональный вид карты, который показывает расположение вакан

Москвичи смогут оплачивать парковку в навигаторе 2ГИС через «ЮKassa» «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с геосервисом 2ГИС реализовала возможность оплаты столичных парковок прямо в интерфейсе навигатора. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Раньше для оплаты парковки водителям приходилось выходить из

2ГИС запустил оплату парковок в Москве При построении маршрута 2ГИС подсказывает водителю варианты парковки возле места назначения — эта возможность появилась в 2025 г. Теперь же и оплатить парковку в Москве можно сразу в навигаторе, не открывая другие при

Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов украденного пароля, полагаться только на базовую аутентификацию администраторов становится рискованно. Для повышения защищенности самой системы в релизе 4.4. реализована двухфакторная аутентификация (2FA) при входе в веб-интерфейс. Использование одноразовых TOTP-кодов создает дополнительный барьер для злоумышленников даже при компрометации пароля администратора. Безопасность эксплуатации ус

2ГИС добавил более 30 тыс. точек Wi-Fi и показал, где их больше всего я в такой ситуации, достаточно заранее скачать карту города — тогда поиск, навигация и справочник в 2ГИС будут доступны офлайн. А если нужно подключиться к сети, можно найти ближайшую точку Wi-

«2ГИС» начал строить маршруты по новым станциям Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге тербурге открылись станции новой Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Юго-Западная». Сразу же после запуска движения маршруты с новыми станциями стали доступны пользователям геосервиса «2ГИС» — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» уже учитываются при построении маршрутов в геосер

2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск В апреле 2025 г. 2ГИС первым в России начал показывать таймеры сигналов светофоров — в центре Москвы на экране навигатора стал отображаться текущий сигнал светофора и оставшееся время до его смены. Осенью 2025

2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы С наступлением зимы города в 2ГИС преобразились: на карте падает снег, появились украшенные улицы, здания и хоккейные коро