Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ

Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании ews о покупке трех компаний из сферы логистики. Она приобрела фирмы «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Компании были приобрете

«Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил» вошли в состав группы RWB Компании «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» стали частью экосистемы RWB. Решение о приобретении

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью едов. Unsplash - Juli Kosolapova Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе «Яндекс Такси», «Ситимобил», МТС, СБП и других сервисов из-за проблем со связью с 7 по 9 мая 5 мая 2025 г. в р

«Грузовичкоф» и 20 брендов People&People работают в облаке «1С-Рарус» перевозок, логистики, ИТ-услуг и доставки еды. Это такие бренды, как «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Ситимобил», «Достаевский», «Кисточки». Николай Бородин, руководитель отдела разработки «1С» У

«Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM Naumen сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию тру

«Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева Новый владелец «Ситимобил» Совместное предприятие Сбербанка и интернет-холдинга VK «О2О Холдинг» объявила о п

Такси «Ситимобил» неожиданно прекратило существование «Ситимобил» уходит с рынка Акционеры агрегатора такси «Ситимобил» приняли решение о пре

«Ситимобил» и «Ситидрайв» отчитались об итогах работы за 2021 год «Ситимобил» и «Ситидрайв», являющиеся частью «О2О холдинга» VK и «Сбера», объявили результаты работы за прошедший год. «Ситидрайв» стал одной из крупнейших компаний по краткосрочной аренде автом

«Ситимобил» добавил в приложение для водителей автомобильные мойки Сервис городской мобильности «Ситимобил» добавил новую функцию в приложение «Ситистарт» для водителей – партнёров сервиса: теперь на карте города стали доступны мойки для автомобилей. В феврале в приложении для водителей «С

«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси «Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталос

«Ситимобил» подключил к своей доставке велокурьеров Сервис городской мобильности «Ситимобил» запустил доставку с помощью велокурьеров. Теперь заказы на доставку, которые поступают в «Ситимобил» от подключенных к сервису партнеров, будут выполнять как автокурьеры, так

В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» Приложение сервиса городской мобильности стало доступно в AppGallery для владельцев устройств Huawei. Теперь «Ситимобил» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). «Ситимобил» — это сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвиже

«Ситимобил» добавил в мобильное приложение семейный аккаунт Сервис городской мобильности «Ситимобил» запустил новый вид аккаунта — семейный. Семейный аккаунт позволяет собрать группу из пяти человек и закрепить единый способ оплаты для всех. С помощью семейного аккаунта пользователю

«Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков «Ситимобил» запустил для партнеров-таксопарков первый финтех-продукт — факторинг. Он позволит партнерам получать финансирование на развитие бизнеса в рассрочку сроком от 3 до 6 лет в счет будущи

«Ситимобил» запустил программу стажировок для студентов по пяти ИТ-направлениям Сервис городской мобильности «Ситимобил» открыл отбор стажеров в команды разработки и аналитики по пяти направлениям: Backe

Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз ультатами годом ранее. Такси «Вконтакте» был запущен два года назад сервисом городской мобильности «Ситимобил» и «Вконтакте». Это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в э

«Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» е, а также оплачивать поездки в соцсети. Прокат «Вконтакте» запущен сервисом городской мобильности «Ситимобил» совместно с VK, первым партнером выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиватьс

«Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса ивные клиенты «Сбера» получат доступ к сервису заказа корпоративных поездок и доставки для бизнеса «Ситимобил», который входит в экосистему «Сбера». Сервис заказа корпоративного такси появился

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте. Партнерство поможет усилить позиции Gett в корпоративном сегменте благодаря еще большему расширению географии, а д

В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку Сервис «Ситимобил» добавил в приложение опцию заказа такси для другого человека – «Закажи другу». Сог

«Ситимобил» запускает медосмотры для водителей с использованием телемедицины «Ситимобил» запускает бесплатные медицинские осмотры для водителей при помощи специального терминала дистанционных медосмотров. Терминал позволит получить информацию по таким важным показателям

Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей там на дом будут водители партнеров «Ситимобила». Для организации такси для медицинских работников «Ситимобил» подключит 800 автомобилей партнеров. Они будут бесплатно, быстро и с соблюдением н

«O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club планируется тираж системы на другие предприятия холдинга. В портфель «O2O холдинг» сегодня входят «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и другие. Компании до присоединения к

Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» влять заказы курьером можно через «Такси Вконтакте» — сервис, запущенный «Вконтакте» и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад. «Такси Вконтакте» открывается прямо из карточки заказа, ад

«Ситимобил» создаст топливную платформу ной топливной платформе для автомобилей экосистем Mail.ru Group и «Сбера», в рамках которой планируется оптимизировать затраты партнеров и водителей на топливо, а также упростить процесс его оплаты. «Ситимобил» станет первой компанией, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей

Ситимобил запускает промокоды для бизнеса на покрытие поездок клиентам и партнерам Агрегатор такси «Ситимобил» предложит B2B-клиентам сервис для субсидирования поездок. Компании смогут приобрет

«Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов Urent Сервис заказа такси «Ситимобил» и сервис аренды самокатов Urent объявили о сотрудничестве и технической интеграции

«Связной» и «Ситимобил» запустили экспресс-доставку техники Компания «Связной» совместно с сервисом заказа такси «Ситимобил» запускает экспресс-доставку товаров из своего интернет-магазина. Доставка товаров

«Ситимобил» увеличил оборот во II квартале в 1,8 раз до 7,6 млрд рублей Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил результаты работы за II квартал 2020 года. Число поездок, совершенных чере

«Ситимобил» начал доставлять заказы «Сбермаркета» в Москве Агрегатор такси «Ситимобил» будет доставлять заказы сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости

«Ситимобил» объявила результаты работы за первый квартал 2020 Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил результаты работы за первый квартал. Несмотря на ситуацию, связанную с распространением вируса СOVID-19, в I квартале 2020 года «Ситимобил» удалось нарастить количеств

Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион Mail.ru Group объявила о том, что пользователи сервиса VK Taxi сделали более одного миллиона заказов. Сервис был впервые запущен в тестовом режиме летом 2019 года агрегатором такси «Ситимобил» на базе платформы VK Mini Apps в мобильном приложении «Вконтакте», и позволяет вызывать и оплачивать такси прямо в соцсети. Активное развитие сервиса пришлось на конец 2019 года, одн

«Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами Грандиозная уязвимость Агрегатор такси «Ситимобил» позволяет практически в реальном времени отслеживать местоположение своих водителе

«Ситимобил» запустился в Казани В Казани начал работать один из крупнейших сервисов такси в России — «Ситимобил». Это третий город-миллионник на пути региональной экспансии агрегатора и четвертый город в Приволжском округе. Ранее в мае 2019 г. «Ситимобил» начал работать в Самаре, а летом

«Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде «Ситимобил» начал работать с в Нижнем Новгороде 13 августа. После старта региональной экспансии, запуск в Нижнем Новгороде стал следующим шагом в развитии сервиса. В мае этого года «Ситимобил

Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» Совместное предприятие в масштабах страны Сбербанк и холдинг Mail.ru Group создадут совместное предприятие (СП) на базе сервисов Delivery Club (доставка еды) и «Ситимобил» (пассажирские перевозки), сообщили CNews представители банка. Компании собираются создать «ведущую российскую платформу» О2О (Online-to-Offline) в сегментах транспорта и еды. Пока па

«Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси «Ситимобил» в партнерстве с RideBar, Mars и PepsiCo объявили о запуске совместного проекта — установке мобильных онлайн магазинов в московских такси. Уже сейчас пассажиры могут приобрести напитк

«Ситимобил» назначил нового директора по продукту К команде сервиса заказа такси «Ситимобил» присоединился Артем Логинов, который займет должность директора по продукту (CPO, Chief Product Officer). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса. С июня 2019 г. Артем Логинов

«Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps «Ситимобил» объявил о запуске сервиса заказа поездок «Вконтакте» на базе платформы VK Mini Apps. Пользователи смогут вызвать и оплатить такси «Ситимобил» прямо в соцсети на любом устройст