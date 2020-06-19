Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

РФПИ с партнерами вложатся в «СКБ Контур»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok начали переговоры об инвестициях в российскую ИТ-компанию «СКБ Контур», пишет РБК со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

РФПИ и партнеры рассматривают возможность вложения 1,5 млрд руб. в разработчика сервисов электронного документооборота в обмен на миноритарную долю в компании. Размер доли, которую они планируют приобрести, не раскрывается. По словам Дмитриева, инвестиции «СКБ Контур» направит на наращивание клиентской базы и расширение продуктовой линейки. Комментировать возможные сценарии развития бизнеса по данным направлениям представители «СКБ Контуре» CNews отказались.

«Компания фундаментально очень качественная. На фоне пандемии коронавируса открываются новые точки роста, для реализации которых требуются сильные партнеры и финансирование», – отметил глава РФПИ в разговоре с РБК.

Головной офис «СКБ Контура» в Екатеринбурге

Председатель совета директоров компании Дмитрий Мраморов подтвердил, что компания действительно ведет переговоры с РФПИ и другими фондами, подчеркнув, тем не менее, что обсуждение пока находится на раннем этапе. Он также отметил, что поиск инвесторов никак не связан с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Наоборот – она выступила своеобразным драйвером роста спроса на системы электронного документооборота. Так, во второй половине апреля – мае 2020 г. приток новых клиентов превысил ожидаемые показатели на 50%.

Инвестиционная платформа РФПИ, RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok

Как отмечает РБК, инвестиция может быть осуществлена через собственную платформу партнеров объемом до $200 млн, создание которой было анонсировано 5 июня 2020 г.

Предполагалось, что платформа будет оказывать поддержку перспективным российским компаниям в широком ряде отраслей, которые испытали негативное влияние последствий пандемии коронавируса.

Целевой объем финансирования, согласно тексту пресс-релиза, опубликованному на сайте РФПИ, может составлять от 1 млрд руб. Инвестиции партнеры предоставляют преимущественно в капитал, как «одну из самых востребованных форм финансирования бизнеса, испытывающим дефицит ресурсов из-за негативных последствий пандемии».

Несколько слов об «СКБ Контуре»

Компания «СКБ Контур» была создана в 1988 г. В начале 1990-х годов занималась системами автоматического проектирования. Позднее переквалифицировалась на автоматический учет на предприятиях, разработав программы «Скат-S» и «Каскад».

Сегодня компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге занимается разработкой ПО и сервисов, которые помогают бизнесу взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами.

Продуктовая линейка «СКБ Контура» включает сервисы для электронного документооборота и интернет-отчетности, решения для торговли и ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках. Сервисами «СКБ Контура», по данным компании, пользуются 2,1 млн абонентов по всей стране – от ИП до промышленных холдингов.

По итогам 2019 г. «СКБ Контур» улучшил свою позицию в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании 2019», переместившись с 20 на 19 позицию. Совокупная выручка компании в 2019 г. выросла на 15% по сравнению с годом ранее и составила 15,4 млрд руб. (включая НДС).

В апреле 2020 г. «СКБ Контур» вошел в число 79 компаний, признанных Минкомсвязи системообразующими в сфере информации и связи.

Инвестиции фонда Baring Vostok

Фонд Baring Vostok с 1994 г. инвестирует в компании в России и странах СНГ. Под управлением фонда в настоящий момент находится денежных средств на сумму $3,7 млрд. Это средства пенсионных фондов, суверенных инвестиционных фондов, фондов целевых капиталов университетов и фондов фондов из Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

За время своего существования фонд совершил инвестиций на сумму в $2,8 млрд в 80 компаний из России, Казахстана, Украины и других постсоветских стран. Из 47 компаний фонд совершил успешный полный или частичный выход.

В настоящее время в портфеле фонда 31% вложений приходятся на сектор телекоммуникаций, интернета, СМИ и ПО. В 1990-ые годы фонд вложился в американскую компанию FGI Wirelles, входившую в число основателей сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 1996 г. оператор провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего FGI Wireless вышла из его капитала.

Также в 1990-е Baring Vostok вложился в американскую компанию Story First Communications, создавшую российский телеканал СТС. В 2006 г. американская компания была переименована в холдинг «СТС-Медиа» и провела IPO на бирже Nasdaq (США), после чего Baring Vostok вышел из ее капитала.

В 1990-е у Baring Vostok был доля в еще одном активе – американской компании Global Telesystems (GTS), влавдевшей телекоммуникационными операторами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. В 1996 г. GTS провела IPO. В 1999 г. из состава GTS была выделена компания Golden Telecom с телекоммуникационными активами в России и странах СНГ, которая также провела IPO в США.

В тот момент Baring Vostok обменял свою долю в GTS на долю в Golden Telecom. В 2001 г. фонд вместе с Альфа-банком выкупил долю GTS в Golden Telecom. А в 2008 г. Golden Telecom была поглощена «Вымпелкомом».

В 1999 г. Baring Vostok совместно с предпринимателем Леонидом Богуславским и другими инвесторами организовали фонд Runet Holdings для вложений в интернет- и ИТ-компании. В том числе фонд инвестировал в «Яндекс», интернет-магазин «Озон», разработчика офшорного ПО Vested Development (позднее был поглощен американским EPAM) и системного интегратора TopS (позднее был поглощен компанией «Систематика»).

Впоследствии Baring Vostok и Богуславский разделили свои активы. Бренд Runet Holding, в частности, остался у Богуславского. По состоянию на 2011 г. Baring Vostok был крупнейшим акционером «Яндекса». В том году головная структура «Яндекса» – голландский Yandex – провела IPO на американской бирже Nasdaq.

В ходе IPO фонд Baring Vostok продал акций Yandex на $400 млн. В последующее время фонд последовательно распродавал свои акции интернет-компании, заработав на этом еще $550 млн. По состоянию на 2014 г. у фонда оставалось 6% акций Yandex, рыночная цена которых на тот момент составляла $710 млн. Тогда фонд договорился с инвестиционной компанией Morgan Stanley о продаже остававшегося у него пакета, что и было сделано к 2016 г.

К середине 2000-ых у Baring Vostok был контрольный пакет акций Ozon. Тогда фонд передал этот пакет чешской PPE Group, занимавшей торговлями по каталогам (фонд входил в число крупных акицонеров данной компании). В 2006 г. Baring Vostok вышел из капитала PPE и вернул себе контрольный пакет Ozon.

Некоторое время Baring Vostok владел почти 100% акций Ozon. Позднее в интернет-магазине появился ряд новый инвесторов. Сейчас, помимо Baring Vostok, крупным акционером Ozona были АФК «Система» и подконтрольный ей сотовый оператор МТС. По соглашению сторон, ни Baring Vostok, ни АФК «Система» не должны были владеть в интернет-магазине долями более чем 43%.

Также Baring Vostok владеет пакетами акций «1С», интернет-кинотеатра Ivi, сервиса по заказу такси Gett, башенного оператора «Вертикаль» и телекоммуникационного оператора «Эр-телеком». Ранее фонд владел долями в провайдере беспроводного доступа в интернет «Престиж-интернет» (торговая марка Enforta, в 2015 г. был поглощен «Эр-телекомом») и провайдере доступа в интернет по электросетям «Элеткро-ком» (в 2012 г. был поглощен «Транстелекомом»).

У Baring Vostok есть ряд инвестиций в разработчиков ПО в области финтех: ЦФТ («Центр финансовых технологий»), Revo Technologies и Sorsdata. Кроме того, у фонда есть доли в российском разработчике телекоммуникационного оборудования Infinet Wireless, сервисе Profi.ru и онлайн-школе иностранных языков Skyeng. Также до недавнего времени фонд владел долей в операторе наружной рекламы Gallery и онлайн-площадке объявлений Avito.