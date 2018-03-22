ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком

«ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции «ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b

«Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора тора фиксированного беспроводного широкополосного доступа (БШД) «Престиж-интернет» (торговая марка «Энфорта»). Об этом сообщает «Интерфакс». Подробности сделки не разглашаются. Разрешение на да

«Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве осгортранс» приступило к реализации проекта по оборудованию остановок наземного городского транспорта беспроводными точками доступа к интернету. Об этом CNews сообщили в национальном операторе связи «Энфорта», который стал партнером по реализации данного проекта. Компания установила необходимое оборудование, организовала канал связи и предоставила услуги технической поддержки. Сегодня таким

«Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот» «Энфорта» запустила новую услугу «Управляемый ХотСпот». Она позволяет организовать управляемую WiFi-зону и предоставляет приветственную web-страницу для беспроводного доступа к сети интернет, ре

«Энфорта» запускает спутниковый интернет Телекоммуникационный оператор «Энфорта» начал предоставлять доступ в сеть интернет с использованием спутниковых каналов. Так

«Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance Национальный оператор связи «Энфорта» вступил в международную некоммерческую организацию, объединяющую интересы сотен веду

"Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее CNews: С какими результатами "Энфорта" закончила 2011 год? Теодор Шелл: Поскольку "Энфорта" – это частная, а не публ

«Энфорта» подключит 150 малых городов Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о запуске очередной фазы географической экспансии, которая включает в себя 1

Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька» с компьютера или любого мобильного устройства — оператор по предоставлению услуг связи для бизнеса «Энфорта» стал доступен в списке провайдеров на сайте w1.ru. Чтобы оплатить счет за интернет,

«Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» разработал и запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию новые продукты для бизнеса:

«Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ Национальный оператор связи «Энфорта» подвел итоги своей работы на выборах президента Российской Федерации, которые состоя

«Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» увеличил зону покрытия сети беспроводного широкополосного радиодоступа в интернет (Б

«Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» организовал подключение к интернету еще 403 точек в рамках приоритетного национально

«Энфорта» открыла филиал в Калининграде де. Это шестой по счету город, наряду с Читой, Тверью, Ставрополем, Брянском и Вологдой, в которых «Энфорта» открылась в 2011 г. Услуги связи «Энфорта» оказывает во всех районах Калининг

«Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ «Энфорта» объединила в единую сеть новую и старую телевышки в городе Улан-Удэ. Как сообщается,

Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW й автоцентр по продаже всех моделей BMW официально откроется в Иркутске в сентябре-октябре 2011 г. «Энфорта» вела переговоры о подключении «BMW-центра» с начала лета, и вот, к концу августа, ко

«Энфорта» провела ребрендинг Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» переходит на новый фирменный стиль. Необходимость рестайлинга была обусловлена выход

«Энфорта» открыла филиал в Чите Национальный оператор связи «Энфорта» продолжает географическую экспансию в регионы и открывает свой филиал в Чите. «Мы ра

«Энфорта» открыла филиал в Твери Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугоро

«Энфорта» открыла филиал в Ставрополе Национальный оператор связи «Энфорта» открыл новый филиал в Ставрополе. «Ставрополь является не только столицей края, но и

«Энфорта» организовала услуги внутренней телефонии для МЧС в Приморском крае Компания «Энфорта» организовала подключение внутренней телефонии для ГУ ЦУКС МЧС РФ по Приморскому краю

«Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округ

Клиенты «Энфорты» переведены на обслуживание в единый контакт-центр Клиенты национального оператора «Энфорта» переведены на обслуживание в единый контакт-центр. Теперь все клиенты «Энфорты» полу

«Энфорта» вышла на рынок коммерческой недвижимости За неполные 5 месяцев 2011 г. «Энфорта» покрыла сетью 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости по всей России. Таким образ

Число корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 40 тыс. Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 40-тысячного корпоративного клиента. Юбилейным клиентом «Энфорты» стала тр

«Энфорта» открыла филиал в Элисте В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клиентам – предприятиям различных масштабов и сфе

«Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России Национальный оператор связи «Энфорта» объявил итоги деятельности за 2010 г. В прошедшем году «Энфорта» открыла свои

«Энфорта» открыла филиал в Пскове В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады предложить всем псковским предприятиям и учреждениям полны

«Энфорта» открыла филиал в Смоленске Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Смоленске. «Наша компания с 2005 г. ведет активную экспансию

«Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине ниями, профессиональным сервисом и внимательным и предупредительным отношением, которые предлагает «Энфорта» своим клиентам, - рассказывает коммерческий директор Южно-Сахалинского филиала «Энфо

«Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае т «Энфорте» решение своих телекоммуникационных задач, – рассказывает коммерческий директор филиала «Энфорты» в Хабаровске Алексей Гусев. – Теперь к ним присоединяются и учреждения судебной сист

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«Энфорта» предоставит услуги связи «Находкинской электросети» мобильность технологии WiMAX, а главное, надежность канала и уровень сервиса, которые обеспечивает «Энфорта», становятся основными критериями выбора провайдера бизнесом города».