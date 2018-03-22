ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции

«ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора

тора фиксированного беспроводного широкополосного доступа (БШД) «Престиж-интернет» (торговая марка «Энфорта»). Об этом сообщает «Интерфакс». Подробности сделки не разглашаются. Разрешение на да
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве

осгортранс» приступило к реализации проекта по оборудованию остановок наземного городского транспорта беспроводными точками доступа к интернету. Об этом CNews сообщили в национальном операторе связи «Энфорта», который стал партнером по реализации данного проекта. Компания установила необходимое оборудование, организовала канал связи и предоставила услуги технической поддержки. Сегодня таким
27.10.2014 «Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот»

«Энфорта» запустила новую услугу «Управляемый ХотСпот». Она позволяет организовать управляемую WiFi-зону и предоставляет приветственную web-страницу для беспроводного доступа к сети интернет, ре
08.07.2013 «Энфорта» запускает спутниковый интернет

Телекоммуникационный оператор «Энфорта» начал предоставлять доступ в сеть интернет с использованием спутниковых каналов. Так
28.01.2013 «Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance

Национальный оператор связи «Энфорта» вступил в международную некоммерческую организацию, объединяющую интересы сотен веду
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее

CNews: С какими результатами "Энфорта" закончила 2011 год? Теодор Шелл: Поскольку "Энфорта" – это частная, а не публ
10.10.2012 «Энфорта» подключит 150 малых городов

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о запуске очередной фазы географической экспансии, которая включает в себя 1
17.07.2012 Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька»

с компьютера или любого мобильного устройства — оператор по предоставлению услуг связи для бизнеса «Энфорта» стал доступен в списке провайдеров на сайте w1.ru. Чтобы оплатить счет за интернет,

11.04.2012 «Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» разработал и запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию новые продукты для бизнеса:
14.03.2012 «Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ

Национальный оператор связи «Энфорта» подвел итоги своей работы на выборах президента Российской Федерации, которые состоя
18.01.2012 «Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» увеличил зону покрытия сети беспроводного широкополосного радиодоступа в интернет (Б
23.12.2011 «Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» организовал подключение к интернету еще 403 точек в рамках приоритетного национально
24.10.2011 «Энфорта» открыла филиал в Калининграде

де. Это шестой по счету город, наряду с Читой, Тверью, Ставрополем, Брянском и Вологдой, в которых «Энфорта» открылась в 2011 г. Услуги связи «Энфорта» оказывает во всех районах Калининг
13.09.2011 «Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ

«Энфорта» объединила в единую сеть новую и старую телевышки в городе Улан-Удэ. Как сообщается,
09.09.2011 Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW

й автоцентр по продаже всех моделей BMW официально откроется в Иркутске в сентябре-октябре 2011 г. «Энфорта» вела переговоры о подключении «BMW-центра» с начала лета, и вот, к концу августа, ко
29.08.2011 «Энфорта» провела ребрендинг

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» переходит на новый фирменный стиль. Необходимость рестайлинга была обусловлена выход
26.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Чите

Национальный оператор связи «Энфорта» продолжает географическую экспансию в регионы и открывает свой филиал в Чите. «Мы ра
20.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Твери

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугоро
19.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Ставрополе

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл новый филиал в Ставрополе. «Ставрополь является не только столицей края, но и
18.07.2011 «Энфорта» организовала услуги внутренней телефонии для МЧС в Приморском крае

Компания «Энфорта» организовала подключение внутренней телефонии для ГУ ЦУКС МЧС РФ по Приморскому краю
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке

В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округ
07.07.2011 Клиенты «Энфорты» переведены на обслуживание в единый контакт-центр

Клиенты национального оператора «Энфорта» переведены на обслуживание в единый контакт-центр. Теперь все клиенты «Энфорты» полу
26.05.2011 «Энфорта» вышла на рынок коммерческой недвижимости

За неполные 5 месяцев 2011 г. «Энфорта» покрыла сетью 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости по всей России. Таким образ
19.04.2011 Число корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 40 тыс.

Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 40-тысячного корпоративного клиента. Юбилейным клиентом «Энфорты» стала тр
13.04.2011 «Энфорта» открыла филиал в Элисте

В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клиентам – предприятиям различных масштабов и сфе
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил итоги деятельности за 2010 г. В прошедшем году «Энфорта» открыла свои
16.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Пскове

В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады предложить всем псковским предприятиям и учреждениям полны
01.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Смоленске

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Смоленске. «Наша компания с 2005 г. ведет активную экспансию

15.02.2011 «Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине

ниями, профессиональным сервисом и внимательным и предупредительным отношением, которые предлагает «Энфорта» своим клиентам, - рассказывает коммерческий директор Южно-Сахалинского филиала «Энфо
28.01.2011 «Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае

т «Энфорте» решение своих телекоммуникационных задач, – рассказывает коммерческий директор филиала «Энфорты» в Хабаровске Алексей Гусев. – Теперь к ним присоединяются и учреждения судебной сист
21.12.2010 ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.

«Энфорта» получила от «Европейского банка реконструкции и развития» (ЕБРР) кредит в сумме 450

08.12.2010 «Энфорта» приобрела волоконно-оптический ресурс в Рязани

Национальный оператор связи «Энфорта» приобрел волоконно-оптический ресурс у компании «Новые телекоммуникации» (торговая м
30.11.2010 «Энфорта» завершила реорганизацию пяти дочерних компаний

Национальный оператор связи «Энфорта» (компания «Престиж-Интернет») объявил о завершении реорганизации пяти дочерних компа
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций компании КТС (торговая марка

17.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «Набережные Челны - второй город республики Татарстан, в котором бизнес-сообщество

02.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Орле

Филиал национального оператора связи «Энфорта» открылся в Орле. «Запуск Орловского филиала «Энфорты» мы готовили долго и кропотливо
27.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Череповце

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится

25.10.2010 «Энфорта» предоставит услуги связи «Находкинской электросети»

мобильность технологии WiMAX, а главное, надежность канала и уровень сервиса, которые обеспечивает «Энфорта», становятся основными критериями выбора провайдера бизнесом города».
21.10.2010 Количество корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 35 тыс.

Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 35-тысячного корпоративного клиента к своей сети. Юбилейным клиентом «Энфо

Публикаций - 176, упоминаний - 314

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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