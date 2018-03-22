ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 214 дел, на cумму 19 152 445 650 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.03.2018
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«ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции
«ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b
|03.06.2016
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«Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора
тора фиксированного беспроводного широкополосного доступа (БШД) «Престиж-интернет» (торговая марка «Энфорта»). Об этом сообщает «Интерфакс». Подробности сделки не разглашаются. Разрешение на да
|24.06.2015
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«Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве
осгортранс» приступило к реализации проекта по оборудованию остановок наземного городского транспорта беспроводными точками доступа к интернету. Об этом CNews сообщили в национальном операторе связи «Энфорта», который стал партнером по реализации данного проекта. Компания установила необходимое оборудование, организовала канал связи и предоставила услуги технической поддержки. Сегодня таким
|27.10.2014
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«Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот»
«Энфорта» запустила новую услугу «Управляемый ХотСпот». Она позволяет организовать управляемую WiFi-зону и предоставляет приветственную web-страницу для беспроводного доступа к сети интернет, ре
|08.07.2013
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«Энфорта» запускает спутниковый интернет
Телекоммуникационный оператор «Энфорта» начал предоставлять доступ в сеть интернет с использованием спутниковых каналов. Так
|28.01.2013
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«Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance
Национальный оператор связи «Энфорта» вступил в международную некоммерческую организацию, объединяющую интересы сотен веду
|24.10.2012
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"Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее
CNews: С какими результатами "Энфорта" закончила 2011 год? Теодор Шелл: Поскольку "Энфорта" – это частная, а не публ
|10.10.2012
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«Энфорта» подключит 150 малых городов
Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о запуске очередной фазы географической экспансии, которая включает в себя 1
|17.07.2012
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Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька»
с компьютера или любого мобильного устройства — оператор по предоставлению услуг связи для бизнеса «Энфорта» стал доступен в списке провайдеров на сайте w1.ru. Чтобы оплатить счет за интернет,
|11.04.2012
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«Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса
Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» разработал и запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию новые продукты для бизнеса:
|14.03.2012
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«Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ
Национальный оператор связи «Энфорта» подвел итоги своей работы на выборах президента Российской Федерации, которые состоя
|18.01.2012
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«Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области
Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» увеличил зону покрытия сети беспроводного широкополосного радиодоступа в интернет (Б
|23.12.2011
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«Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза
Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» организовал подключение к интернету еще 403 точек в рамках приоритетного национально
|24.10.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Калининграде
де. Это шестой по счету город, наряду с Читой, Тверью, Ставрополем, Брянском и Вологдой, в которых «Энфорта» открылась в 2011 г. Услуги связи «Энфорта» оказывает во всех районах Калининг
|13.09.2011
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«Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ
«Энфорта» объединила в единую сеть новую и старую телевышки в городе Улан-Удэ. Как сообщается,
|09.09.2011
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Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW
й автоцентр по продаже всех моделей BMW официально откроется в Иркутске в сентябре-октябре 2011 г. «Энфорта» вела переговоры о подключении «BMW-центра» с начала лета, и вот, к концу августа, ко
|29.08.2011
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«Энфорта» провела ребрендинг
Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» переходит на новый фирменный стиль. Необходимость рестайлинга была обусловлена выход
|26.07.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Чите
Национальный оператор связи «Энфорта» продолжает географическую экспансию в регионы и открывает свой филиал в Чите. «Мы ра
|20.07.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Твери
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугоро
|19.07.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Ставрополе
Национальный оператор связи «Энфорта» открыл новый филиал в Ставрополе. «Ставрополь является не только столицей края, но и
|18.07.2011
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«Энфорта» организовала услуги внутренней телефонии для МЧС в Приморском крае
Компания «Энфорта» организовала подключение внутренней телефонии для ГУ ЦУКС МЧС РФ по Приморскому краю
|08.07.2011
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«Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке
В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округ
|07.07.2011
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Клиенты «Энфорты» переведены на обслуживание в единый контакт-центр
Клиенты национального оператора «Энфорта» переведены на обслуживание в единый контакт-центр. Теперь все клиенты «Энфорты» полу
|26.05.2011
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«Энфорта» вышла на рынок коммерческой недвижимости
За неполные 5 месяцев 2011 г. «Энфорта» покрыла сетью 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости по всей России. Таким образ
|19.04.2011
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Число корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 40 тыс.
Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 40-тысячного корпоративного клиента. Юбилейным клиентом «Энфорты» стала тр
|13.04.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Элисте
В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клиентам – предприятиям различных масштабов и сфе
|05.04.2011
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«Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России
Национальный оператор связи «Энфорта» объявил итоги деятельности за 2010 г. В прошедшем году «Энфорта» открыла свои
|16.03.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Пскове
В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады предложить всем псковским предприятиям и учреждениям полны
|01.03.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Смоленске
Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Смоленске. «Наша компания с 2005 г. ведет активную экспансию
|15.02.2011
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«Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине
ниями, профессиональным сервисом и внимательным и предупредительным отношением, которые предлагает «Энфорта» своим клиентам, - рассказывает коммерческий директор Южно-Сахалинского филиала «Энфо
|28.01.2011
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«Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае
т «Энфорте» решение своих телекоммуникационных задач, – рассказывает коммерческий директор филиала «Энфорты» в Хабаровске Алексей Гусев. – Теперь к ним присоединяются и учреждения судебной сист
|21.12.2010
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ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.
«Энфорта» получила от «Европейского банка реконструкции и развития» (ЕБРР) кредит в сумме 450
|08.12.2010
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«Энфорта» приобрела волоконно-оптический ресурс в Рязани
Национальный оператор связи «Энфорта» приобрел волоконно-оптический ресурс у компании «Новые телекоммуникации» (торговая м
|30.11.2010
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«Энфорта» завершила реорганизацию пяти дочерних компаний
Национальный оператор связи «Энфорта» (компания «Престиж-Интернет») объявил о завершении реорганизации пяти дочерних компа
|24.11.2010
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«Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet
Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций компании КТС (торговая марка
|17.11.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах
В Набережных Челнах открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «Набережные Челны - второй город республики Татарстан, в котором бизнес-сообщество
|02.11.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Орле
Филиал национального оператора связи «Энфорта» открылся в Орле. «Запуск Орловского филиала «Энфорты» мы готовили долго и кропотливо
|27.10.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Череповце
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится
|25.10.2010
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«Энфорта» предоставит услуги связи «Находкинской электросети»
мобильность технологии WiMAX, а главное, надежность канала и уровень сервиса, которые обеспечивает «Энфорта», становятся основными критериями выбора провайдера бизнесом города».
|21.10.2010
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Количество корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 35 тыс.
Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 35-тысячного корпоративного клиента к своей сети. Юбилейным клиентом «Энфо
ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Тайнов Олег 20 20
|Ратников Виктор 21 14
|Анкилов Константин 121 7
|Солонин Виталий 90 6
|Кузяев Андрей 72 6
|Богуславский Леонид 38 6
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
|Кусков Денис 221 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 5 4
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Ивашенцева Елена 15 3
|Мардер Наум 116 3
|Рыбалко Станислав 9 3
|Кочегаров Петр 10 3
|Швайкин Сергей 5 3
|Титов Игорь 3 3
|Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Житинский Сергей 15 2
|Ситников Сергей 79 2
|Царева Юнона 5 2
|Королев Игорь 65 2
|Морошкин Александр 118 2
|Богатов Антон 79 2
|Овчинников Борис 129 2
|Лашкина Елена 34 2
|Кадыров Рамзан 26 2
|Рябов Игорь 27 2
|Портной Сергей 9 2
|Сухов Алексей 11 2
|Гармонов Александр 3 2
|Кондрич Леонид 2 2
|Ермаков Юрий 2 2
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