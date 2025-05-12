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EPAM Vested Development
EPAM Vested Development и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Dynamics 1179 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 1
|Богуславский Леонид 37 6
|Добкин Аркадий 79 6
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 5 4
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Царева Юнона 5 2
|Гавердовский Анатолий 18 2
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Чачава Александр 105 1
|Аксенов Сергей 27 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Кантор Илья 11 1
|Лившиц Виктория 3 1
|Лукашенко Александр 99 1
|Белоусов Сергей 243 1
|Ивашенцева Елена 12 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Scott David - Скотт Дэвид 12 1
|Костяшкин Андрей 2 1
|Галстян Арсен 6 1
|Вакуленко Анатолий 3 1
|Фридланд Александр 3 1
|Казимуратов Габбас 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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