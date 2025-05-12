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EPAM Vested Development



12.05.2025 Основатель EPAM уходит с поста главы компании 1
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками 1
05.03.2022 Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
24.01.2012 Epam привлечет до $133 млн на бирже в Нью-Йорке 1
20.06.2011 Epam откупился от экс-босса за $9 млн 1
10.02.2010 Назначен новый ИТ-директор «Акадо Телеком» 1
08.09.2009 Китайская угроза: Русские ИТ-аутсорсеры сливаются 1
19.09.2006 EPAM объединился с VDI 1
12.07.2004 Большинство иностранных ИТ-компаний в Армении принадлежат американцам 1
10.10.2001 Четыре экспортера российского ПО заявили о приостановлении своего участия в АРПО 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

EPAM Vested Development и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 13
Yandex - Яндекс 7664 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 5
GTS - Global Telesystems 41 5
Revo Technologies 7 5
InfiNet Wireless - Инфинет 59 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
8436 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 3
DXC Technology - Computer Sciences 89 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Cisco Systems 5148 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Grid Dynamics 5 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Leta IT-company 133 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Samsung Electronics 10361 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Toshiba Corporation 2935 1
iTentika - Айтентика 17 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
Acronis - Акронис 451 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 10
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 6
Gett 81 5
Альфа-Банк 1793 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 980 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 5
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Норвик банк - Вятка банк 7 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 50 1
RTP Global 10 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
eBay Inc 1623 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
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Cowen - SG Cowen 66 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Boeing 1013 1
Россети Ленэнерго 1700 1
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