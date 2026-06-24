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Гротекс Solopharm Солофарм

Solopharm (ООО "Гротекс") — системообразующее предприятие фармацевтической отрасли России. Предприятие выпускает почти 300 лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов — для сохранения здоровья и качества жизни людей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 958 229 811 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 958 229 811 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 958 229 811 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов 1
15.05.2026 «1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm 4
16.04.2026 Supply & Demand Planning Conference 1
25.03.2026 В Технопарке «Сколково» состоится конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок – Supply & Demand Planning Conference 1
11.03.2026 16 апреля в Технопарке «Сколково» состоится конференция Supply & Demand Planning Conference 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный 1
01.03.2016 Solopharm оптимизировала печатные процессы с установкой решений от Xerox 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Гротекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9324 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 4
9671 2
1С-Рарус 986 2
К2Тех - K2Tech 367 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
EPAM Vested Development 17 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
YSoft 14 1
ВкусВилл - Избёнка 218 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
Кенигсберг инвестментс 5 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 96 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 3
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 397 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Kaspi Bank 31 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 3
РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6300 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 268 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2084 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7904 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4427 2
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 42 2
HRM - Расчет отпуска 917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1256 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 816 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1436 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8733 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 754 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 231 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1178 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1160 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2965 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1032 1
Баланс-Платформа - Decision Flow 8 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 1
1С:ERP Управление предприятием 858 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 321 1
YSoft SafeQ 26 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Nvidia Fermi 30 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Богуславский Леонид 38 4
Каменский Дмитрий 13 4
Лукьянова Екатерина 5 3
Бабурин Дмитрий 3 3
Логинов Максим 7 3
Самсонов Игорь 5 3
Путин Владимир 3466 2
Ивашенцева Елена 15 2
Зинченко Светлана 1 1
Навощик Александр 1 1
Лукин Сергей 3 1
Иващеева Елена 9 1
Сапожников Никита 5 1
Костяшкин Андрей 2 1
Иващенцева Елена 2 1
Казимуратов Габбас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 4
Казахстан - Республика 6088 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1486 3
Маврикий - Республика 53 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Азия - Азиатский регион 5945 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 1
Европа Восточная 3140 1
Ближний Восток 3166 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
Украина 7947 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5643 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1864 3
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 385 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 142 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 348 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3527 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1411 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 1
Ведомости 1507 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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