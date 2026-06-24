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Гротекс Solopharm Солофарм
Solopharm (ООО "Гротекс") — системообразующее предприятие фармацевтической отрасли России. Предприятие выпускает почти 300 лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов — для сохранения здоровья и качества жизни людей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 958 229 811 ₽*
СОБЫТИЯ
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Гротекс и организации, системы, технологии, персоны:
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
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