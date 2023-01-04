Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный

Группа фондов Baring Vostok разделяет свой бизнес на российский и международный. Российскому холдинга будет передана доля в онлайн-ритейлере Ozon, в число крупнейших акционеров которого входит Baring Vostok. Управлять российским холдингом будут Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский.

Реструктуризация фондов Baring Vostok

Группа фондов Baring Vostok, являющаяся одним из крупнейших акционеров онлайн-ритейлера Ozon, намерена провести реструктуризацию своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Решение о реструктуризации Baring Vostok было вызвано «геополитическим кризисом на Украине» и возможными регуляторными ограничениями на ведение и управление бизнеса в России. При этом условия реструктуризации еще до конца не определены.

Baring Vostok делит активы

Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Baring Vostok, бизнес группы фондов будет разделен между компаниями «Восток инвестиции» и Baring Private Equity. «Восток инвестиции» получит доли в компаниях, чей основной бизнес развивается в России: Ozon, онлайн-школа иностранных языков SkyEng, сеть продовольственных магазинов «Вкусвилл», сеть магазинов Famila, фармацевтическая компания «Солофарм» и др.

Акционер Ozon разделяет свой бизнес

Председателем совета директоров «Восток Холдинг» станет старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. В управляющую команду компании войдут члены российского офиса Baring Vostok. «Восток холдинг» будет владеть в Ozon 27,7% акций.

Baring Private Equity будет владеть долями в международных проектах Baring Vostok, включая карпулинговый сервис Blablacar, казахстанский финтех-проект Kaspi.kz и казахстанский автомобильный портал Kolesa.kz. Управлять компанией будет основатель Baring Vostok, американец Майкл Калви и члены международной команды фонда.

Как Baring Vostok владеет долей в Ozon

Структура собственности фондов Baring Vostok весьма запутана. На начало 2022 г. данные фонды в совокупности владели 31,3% в Ozon. В том числе фонд Baring Vostok Fund V Nominiees владел 17% акций, фонд Baring Vostok Ozon — 14,19%. На текущий момент доля Baring Vostok Ozon сократилась до 10,6%.

Генеральным партнером Baring Vostok Ozon является компания Baring Vostok Ozon GP. Ее генеральным партнером выступает компания Baring Vostok Ozon Managers (BVOML), которая управляет принадлежащей Baring Vostok Ozon долей в Ozon. 3,6% акций Ozon из принадлежащего Baring Vostok Ozon пакета акций были проданы партнерам данного фонда, включая его генерального партнера — BVOML.

BVFVNL держит акции Ozon в интересах фондов Baring Vostok Private Equity Fund V и Baring Vostok Fund V Supplemental Fund. Их генеральными партнерами выступают, соответственно, Baring Vostok Fund V GP и Baring Vostok Fund V Supplemental Fund GP. Их генеральным партнером выступает компания Baring Vostok Fund V Managers (BVFVML), она же управляет принадлежащей BVFNL долей в Ozon.

BVFVML также владеет акцией Ozon класса «А», которой она распоряжается по согласованию с Baring Vostok Ozon. Данная акция позволяет проводить в совет директоров двух из девяти директоров.

Кому достанется доля Baring Vostok в Ozon

В советы директоров BVOML и BVFML входят россиянин Андрей Костяшкин, Габбас Казимуратов, американец Холли Нельсен (Holly Nielsen) и британские поданные Джулиан Тиммс (Julian Timms) и Джулиан Ньютон (Gillian Newton). Инвестиционным консультантом BVOML и BVFVML выступает компания Baring Vostok Capital Partners Group (BVCPGL).

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Согласно сообщению Baring Vostok, принадлежащие группе фонды Ozon должны перейти партнерам компании BVCPG, являющейся инвестиционным консультантом BVCPGL. Данные лица ранее были партнерами BVCPGL. 3,6% акций из принадлежащего Baring Vostok пакета акций Ozon отойдут другим партнерам фонда.

Старшим партнером BVCPG является Елена Ивашенцева, которая в 2000 г. структурировала первые инвестиции Baring Vostok в Ozon. Также партнером BVCPG является Дмитрий Каменский. Ивашенцева возглавляет совет директоров Ozon, в него также входит Каменский.

Таким образом, можно сделать вывод, что доля Baring Vostok в Ozon перейдет структурам, подконтрольным Ивашенцевой и Каменскому. Им будет принадлежать 27,7% акций Ozon.

История Baring Vostok

Baring Vostok с начала 1990-х годов инвестирует в проекты на территории России и стран СНГ. Источником средств выступают пенсионные фонды, суверенные инвестиционные фонды, фонды целевых капиталов университетов и фонды фондов из Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

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В конце 1990-х Baring Vostok вместе с предпринимателем Леонидом Богуславским создали фонд ru_net Holdings для инвестиций в российские ИТ и интернет. Фонд владел долями в «Яндексе», Ozon, системном интеграторе «Систематика» и офшорном разработчике ПО Vested Development (позднее был поглощен EPAM Systems).

В середине 2000-х партнеры разделили активы ru_net Holdings. В 2011 г. Yandex (головная структура «Яндекса») провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, после этого Baring Vostok вышел из капитала компании. В Ozon в середине 2000-х Baring Vostok был единственным акционером, но затем сократил свою долю.

Сейчас другим крупным акционером Ozon является АФК «Система» (ей принадлежит 31,8% акций). В 2020 г. Ozon провел IPO на Nasdaq. Ранее Ozon инвестировал в «Эр-телеком» (фонд вышел из проекта в 2020 г.) и провайдера беспроводного интернета «Престиж-интернет» (был поглощен «Эр-телекомом» в 2015 г.).

В 2019 г. Майкл Калви и ряд топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы по обвинению в мошенничестве с акциями банка «Восточный». В 2020 г. Baring Vostok подписал мировое соглашение с другими акционерами банка «Восточный». В 2021 г. Калви и других фигурантов приговорили к условным срокам наказания.