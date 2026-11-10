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Норвик банк Вятка банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 «Норвик Банк» управляет секретами с помощью StarVault 1
04.04.2022 Владимир Лавров, Softline: Наш фокус внимания в России — это клиенты и сотрудники 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
20.09.2018 «Вятка банк» выбрал сервисы «Ростелеком-Solar» для защиты от киберугроз 1
11.07.2012 Какие банки предлагают ИТ-специалистам в России самые высокие зарплаты 1
11.07.2012 Зарплаты ИТ-сотрудников в банках выросли на 20% с 2011 г. 1
29.05.2008 Сoreqts: решение от BSS для автоматизации фронт-офиса банка 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Норвик банк и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Vested Development 17 2
GTS - Global Telesystems 43 2
Revo Technologies 7 2
InfiNet Wireless - Инфинет 64 2
Sorsdata 5 2
ТТК - Элеткро-ком 5 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Yandex - Яндекс 9469 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 2
9800 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1931 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 651 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Ракурс НПФ 183 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Ростелеком 11103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
Softline - Софтлайн 3838 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 200 1
Arbor Networks 62 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Альфа-Банк 1997 4
PPE Group 16 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
ГПБ - Газпромбанк 1304 2
Gett 91 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2009 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1976 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 2
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 33 2
FGI Wireless 13 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Росэнергобанк 34 1
ПартнерКапиталБанк - НоваховКапиталБанк - Сурский коммерческий банк 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3723 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 892 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4102 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2812 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4760 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3309 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18462 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3924 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 627 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5445 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1674 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC - Infosecurity Information Security Operations Center 23 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 1
Apple iPhone 6 4859 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2594 1
Абгарян Ваган 4 2
Юсупов Шерзод 4 2
Calvey Michael - Калви Майкл 11 2
Богуславский Леонид 38 2
Кордичев Алексей 8 2
Владимиров Максим 5 2
Зюзин Иван 4 2
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 2
Анищук Наталья 30 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Греф Герман 493 1
Проскура Дмитрий 31 1
Семиохин Андрей 1 1
Лавров Владимир 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 3
Казахстан - Республика 6163 2
Европа 25069 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 2
Азия - Азиатский регион 5975 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3179 2
Европа Восточная 3141 2
Ближний Восток 3173 2
Чехия - Чешская Республика 1353 2
Украина 7987 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 2
Нидерланды 3786 2
Россия - СФО - Омская область 809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2165 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3419 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3160 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1238 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3191 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5896 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1318 2
СРО - саморегулируемые организации 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8364 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7630 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3919 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 504 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1149 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
InformationWeek 241 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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