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Владимиров Максим


27.03.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Владимиров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 4
8346 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
Sorsdata 5 4
InfiNet Wireless - Инфинет 59 4
Revo Technologies 7 4
GTS - Global Telesystems 41 4
EPAM Vested Development 16 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 4
Yandex - Яндекс 7527 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 4
PPE Group 16 4
FGI Wireless 13 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 4
Альфа-Банк 1785 4
Gett 81 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 916 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Норвик банк - Вятка банк 7 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 10 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2805 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10198 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1931 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5170 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Богуславский Леонид 37 4
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Царева Юнона 5 2
Чехия - Чешская Республика 1311 4
Нидерланды 3542 4
Европа 21852 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 4
Украина 7643 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 4
Ближний Восток 2962 4
Европа Восточная 3106 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2899 4
Азия - Азиатский регион 5578 4
Казахстан - Республика 5594 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 4
Россия - РФ - Российская федерация 146658 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2994 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 871 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1269 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1979 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2860 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6996 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 3
РИА Новости 929 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 99 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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