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Gett


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.04.2021 Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США 5
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте 8
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 1
01.12.2020 «Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
22.09.2020 BlaBlaCar назначил руководителя автобусного направления бизнеса в России 2
02.09.2020 Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips 1
20.08.2020 МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса 1
02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 1
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки 1
12.05.2020 «М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery 2
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
23.04.2020 «Ситимобил» объявила результаты работы за первый квартал 2020 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 2
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции 2
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 2
20.01.2020 Цифровая платформа 1
22.11.2019 Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей 2
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
02.04.2019 Tele2 начал подключать новых абонентов через мобильное приложение 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 5
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 2
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье 1
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
20.08.2018 Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году 1
24.07.2018 PayU приобрела платформу ZOOZ для создания нового стандарта платежей 1

Публикаций - 60, упоминаний - 102

Gett упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 21
АФК Система ПАО 997 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
Google LLC 7168 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
3770 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Sorsdata 5 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 5
ГКС - Группа компаний Систематика 198 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Revo Technologies 6 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Telegram Group 702 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 3
Samsung Electronics 5714 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Yandex Go - Yango 10 2
Intel Corporation 4198 2
Facebook 3767 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Briskly - Брискли 4 2
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
Sirin Labs 8 1
inDriver 10 1
TraceAir 3 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Цифровая Платформа 34 1
Snap Inc 24 1
WayRay 7 1
Uber Technologies 258 22
Uber 257 22
Яндекс.Такси 271 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Avito - Авито 171 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
Альфа-Банк 1127 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
UFG Private Equity 25 5
PPE Group 5 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
FGI Wireless 9 5
Восточный Банк 108 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
MLU B.V. 10 3
X5 Group 599 3
ONE RETAIL 23 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Almaz Capital Partners 118 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Access Industries 20 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Deanfirm 2 2
Норвик банк 3 2
Gett Delivery 4 2
Axelcroft 2 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ВкусВилл 48 1
Kickstarter 95 1
Роснефть НК 367 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 12
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Королевский адвокат 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство РФ 2207 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Безопасный город 347 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Умные платформы 499 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 4
Uber Eats - UberEATs 28 4
Google Android 10751 3
Briskly B-Pay 5 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
iSpring Learn 4 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 8 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Rate&Goods 4 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 6 1
TriPlay 4 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Wargaming World of Warships 31 1
Telegram Passport 1 1
SAP Yard Logistics 2 1
iSpring Suite 6 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Яндекс Go 50 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
МТС Касса 5 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Ivideon Bridge 4 1
Mobli - социальная сеть 5 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPad 3263 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Худавердян Тигран 66 5
Богуславский Леонид 25 5
Сморгонский Анатолий 37 5
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Львов Евгений 10 4
Зюзин Иван 4 4
Артемьев Игорь 66 4
Владимиров Максим 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Царева Юнона 4 2
Иванова Дагмара 24 2
Юдников Андрей 13 2
Басов Алексей 79 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Рябенький Игорь 12 1
Романова Надежда 10 1
Шойфот Игорь 1 1
Зои Майк 7 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
Крутой Игорь 12 1
Барановский Игорь 2 1
Оганесян Игорь 8 1
Вахтеров Сергей 2 1
Дашков Сергей 2 1
Красильников Сергей 3 1
Полехин Виталий 3 1
Бедарев Виталий 15 1
Куликов Вадим 1 1
Войводяну Артем 1 1
Шулейко Даниил 11 1
Levy Oren - Леви Орен 1 1
Le Moal Laurent - ле Моль Лоран 1 1
Мореки Ронен 1 1
Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Рубахин Павел 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 18
Казахстан - Республика 2646 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 13
Украина 3389 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Беларусь - Белоруссия 2096 8
Азия - Азиатский регион 1525 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 6
Восточная Европа 1688 6
Ближний Восток 1478 5
Северная Америка 1414 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 5
Чехия - Чешская Республика 499 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
Грузия 693 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Израиль 724 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
США - Кремниевая долина 399 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
США - Нью-Йорк 1098 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Армения - Республика 689 2
Европа 3781 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Калининград 675 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Нидерланды 977 1
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 2 1
Болгария - Республика 306 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Курганская область 261 1
Казахстан - Алматы 265 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
Русский язык 991 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
РИА Новости 654 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Frost & Sullivan 101 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Customer Sales & Service World Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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