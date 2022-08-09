Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси Новый агрегатор такси Bibi возглавит основатель RuMarket и экс-глава Gett в России — Анатолий Сморгонский. Он станет акционером и займёт должность СЕО компании на

Gett уходит из России, не добравшись до американской биржи Gett передумал выходить на американскую биржу Шведский инвестиционный фонд VNV Global сообщил, что Gett, одна из его портфельных компаний, отказалась от планов по обратному поглощению американской компании Rosecliff Acquisition Corp I. О данной сделке было объявлено в конце 2021 г. Rosecliff

Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей активов. Такого рода компании относятся к категории SP

Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России рынок удерживала «Яндекс.такси». Компания обрабатывала 70,8% заказов легкового такси через мобильные приложения (статистика столичного Дептранса). Второе место было у «Ситимобила» (20,2%), за ним шли Gett (6%) и «Везет (0,4%). Пятую строчку занимал InDriver (0,1%), а все остальные компании делили между собой оставшиеся 2,5%. Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто Следует отметить,

Илья Масандилов, Gett: Как запустить новое направление в уже работающем бизнесе CNews: Вы пришли в Gett Delivery, когда команда только начала формироваться, и довольно быстро стали руководителем. С чего начался этот проект, и какие ключевые вызовы вы видели, возглавив, по сути, стартап внутр

Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США Агрегатор по заказу такси и доставки Gett расширяет свое присутствие на рынке США. Компания заключила соглашение с Curb Mobility —

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте. Партнерство поможет усилить позиции Gett в корпоративном сегменте благодаря еще большему расширению географии, а для компании «Ситимобил» увеличить количество поездок и доходы водителей и партнеров. В прошлом году агрегаторы тест

Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips Сервис по заказу такси и доставки Gett и международный сервис по аренде водного транспорта AnyShips объявили о запуске водного такси: 7 сентября 2020 г. оно начнет работу в Санкт-Петербурге. Заказать шестиместный катер можно бу

«М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, начала сотрудничество с Gett Delivery. Курьеры и водители сервиса бесконтактно доставят покупателям сети онлайн-заказ

Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции ой Tele2» сформирует для абонентов индивидуальные предложения согласно их интересам, среди таких бонусов — индивидуальные для каждого абонента предложения по персонализированные скидкиам на поездки с Gett. Gett и Tele2 поддерживают россиян, которые остаются дома и соблюдают рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции. В период самоизоляции многие воздерживаются от поездок

Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint Чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период карантина, сервис заказа такси и доставки Gett и федеральная сеть постаматов Pickpoint запустили бесконтактную доставку в Москве. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из постаматов или пунктов выдачи Pick

Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей Gett и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, ведут переговоры о партнерстве с целью повышения безопасности пассажиров и водителей сервиса Gett. Об этом CNews сообщили в Group-IB. Проект соглашения предусматривает тестирование готовых решений Group-IB в процессах отбора водителей в информационном пространстве, и создание нового пр

iSpring поможет Gett в обучении сотрудников Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения. Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных

Gett из-за Volkswagen недосчитался $620 млн Gett получил финансирование на $80 млн Агрегатор такси Gett привлек финансирование на сумму $80 млн, говорится в сообщении компании. Оценка всей компании составила $1,4 млрд. Средства предоставили все основные акционеры компании: группа Access Indu

Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite Gett представила сервис Gett Delivery. Lite, рассчитанный на пешую курьерскую доставку посылок весом до 5 кг. Доставк

Депутаты требуют от Uber и Gett переноса данных в Россию основе предоставленной агрегатором достоверной информации, будет нести фрахтовщик Сюрприз для Uberи Gett Главное же требование законопроекта сводится к тому, что агрегаторы должны будут использ

Сбербанк вложил $100 млн в сервис вызова такси Gett Сбербанк инвестирует в GettСбербанк предоставил сервису по вызову такси Gett кредит в размере $100 млн сроком на семь лет. По условиям сделки Сбербанк получил опцион

Gett запускает в Москве услугу «Gett Уборка» Gett, международный сервис заказа такси и других повседневных услуг через мобильное приложение, работающий в 58 городах по всему миру, объявил о запуске услуги — «Gett Уборка». Оформить заказ на уборку можно в один клик, выезд клинера возможен по любому адресу в пределах МКАД в будние дни с 8.00 до 21.00, а стоимость составляет от p1990 для однокомнатной

В Москве заработал сервис «Gett Курьер» Gett — международный сервис заказа такси и других повседневных услуг через мобильное приложение, работающий в 58 городах по всему миру — объявил о запуске новой услуги — «Gett Курьер». В течении 20 минут после заказа к пользователю приедет один из специально обученных водителей Gett и заберет посылку. Услуга будет действовать в Москве с 9:00 до 21:00 в бу