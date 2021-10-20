Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gett
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 102
Gett упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 5
|Богуславский Леонид 25 5
|Сморгонский Анатолий 37 5
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Львов Евгений 10 4
|Зюзин Иван 4 4
|Артемьев Игорь 66 4
|Владимиров Максим 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Царева Юнона 4 2
|Иванова Дагмара 24 2
|Юдников Андрей 13 2
|Басов Алексей 79 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Рябенький Игорь 12 1
|Романова Надежда 10 1
|Шойфот Игорь 1 1
|Зои Майк 7 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
|Крутой Игорь 12 1
|Барановский Игорь 2 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Вахтеров Сергей 2 1
|Дашков Сергей 2 1
|Красильников Сергей 3 1
|Полехин Виталий 3 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Куликов Вадим 1 1
|Войводяну Артем 1 1
|Шулейко Даниил 11 1
|Levy Oren - Леви Орен 1 1
|Le Moal Laurent - ле Моль Лоран 1 1
|Мореки Ронен 1 1
|Унароков Тимур 2 1
|Яровой Богдан 2 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Рубахин Павел 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766826, в очереди разбора - 670511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766826, в очереди разбора - 670511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru