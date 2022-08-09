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Gett

Gett

СОБЫТИЯ

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09.08.2022 Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси

Новый агрегатор такси Bibi возглавит основатель RuMarket и экс-глава Gett в России — Анатолий Сморгонский. Он станет акционером и займёт должность СЕО компании на
11.03.2022 Gett уходит из России, не добравшись до американской биржи

Gett передумал выходить на американскую биржу Шведский инвестиционный фонд VNV Global сообщил, что Gett, одна из его портфельных компаний, отказалась от планов по обратному поглощению американской компании Rosecliff Acquisition Corp I. О данной сделке было объявлено в конце 2021 г. Rosecliff
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей активов. Такого рода компании относятся к категории SP
08.11.2021 Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

рынок удерживала «Яндекс.такси». Компания обрабатывала 70,8% заказов легкового такси через мобильные приложения (статистика столичного Дептранса). Второе место было у «Ситимобила» (20,2%), за ним шли Gett (6%) и «Везет (0,4%). Пятую строчку занимал InDriver (0,1%), а все остальные компании делили между собой оставшиеся 2,5%. Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто Следует отметить,
04.10.2021 Илья Масандилов, Gett: Как запустить новое направление в уже работающем бизнесе

CNews: Вы пришли в Gett Delivery, когда команда только начала формироваться, и довольно быстро стали руководителем. С чего начался этот проект, и какие ключевые вызовы вы видели, возглавив, по сути, стартап внутр
19.04.2021 Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США

Агрегатор по заказу такси и доставки Gett расширяет свое присутствие на рынке США. Компания заключила соглашение с Curb Mobility —
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте. Партнерство поможет усилить позиции Gett в корпоративном сегменте благодаря еще большему расширению географии, а для компании «Ситимобил» увеличить количество поездок и доходы водителей и партнеров. В прошлом году агрегаторы тест
02.09.2020 Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips

Сервис по заказу такси и доставки Gett и международный сервис по аренде водного транспорта AnyShips объявили о запуске водного такси: 7 сентября 2020 г. оно начнет работу в Санкт-Петербурге. Заказать шестиместный катер можно бу
12.05.2020 «М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery

российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, начала сотрудничество с Gett Delivery. Курьеры и водители сервиса бесконтактно доставят покупателям сети онлайн-заказ
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции

ой Tele2» сформирует для абонентов индивидуальные предложения согласно их интересам, среди таких бонусов — индивидуальные для каждого абонента предложения по персонализированные скидкиам на поездки с Gett. Gett и Tele2 поддерживают россиян, которые остаются дома и соблюдают рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции. В период самоизоляции многие воздерживаются от поездок
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint

Чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период карантина, сервис заказа такси и доставки Gett и федеральная сеть постаматов Pickpoint запустили бесконтактную доставку в Москве. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из постаматов или пунктов выдачи Pick
22.11.2019 Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей

Gett и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, ведут переговоры о партнерстве с целью повышения безопасности пассажиров и водителей сервиса Gett. Об этом CNews сообщили в Group-IB. Проект соглашения предусматривает тестирование готовых решений Group-IB в процессах отбора водителей в информационном пространстве, и создание нового пр
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников

Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения. Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных
08.06.2018 Gett из-за Volkswagen недосчитался $620 млн

Gett получил финансирование на $80 млн Агрегатор такси Gett привлек финансирование на сумму $80 млн, говорится в сообщении компании. Оценка всей компании составила $1,4 млрд. Средства предоставили все основные акционеры компании: группа Access Indu
15.11.2017 Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite

Gett представила сервис Gett Delivery. Lite, рассчитанный на пешую курьерскую доставку посылок весом до 5 кг. Доставк
30.06.2017 Депутаты требуют от Uber и Gett переноса данных в Россию

основе предоставленной агрегатором достоверной информации, будет нести фрахтовщик Сюрприз для Uberи Gett Главное же требование законопроекта сводится к тому, что агрегаторы должны будут использ
30.11.2016 Сбербанк вложил $100 млн в сервис вызова такси Gett

Сбербанк инвестирует в GettСбербанк предоставил сервису по вызову такси Gett кредит в размере $100 млн сроком на семь лет. По условиям сделки Сбербанк получил опцион
17.03.2016 Gett запускает в Москве услугу «Gett Уборка»

Gett, международный сервис заказа такси и других повседневных услуг через мобильное приложение, работающий в 58 городах по всему миру, объявил о запуске услуги — «Gett Уборка». Оформить заказ на уборку можно в один клик, выезд клинера возможен по любому адресу в пределах МКАД в будние дни с 8.00 до 21.00, а стоимость составляет от p1990 для однокомнатной
25.02.2016 В Москве заработал сервис «Gett Курьер»

Gett — международный сервис заказа такси и других повседневных услуг через мобильное приложение, работающий в 58 городах по всему миру — объявил о запуске новой услуги — «Gett Курьер». В течении 20 минут после заказа к пользователю приедет один из специально обученных водителей Gett и заберет посылку. Услуга будет действовать в Москве с 9:00 до 21:00 в бу
28.04.2015 GetTaxi провел ребрендинг и анонсировал запуск новых категорий услуг

GetTaxi, мобильный сервис заказа такси, объявил о ребрендинге. Компания сменила название Gett и анонсировала запуск новых категорий услуг, охватывающих сферу питания, красоты, услуг для дома — все необходимое в одном приложении. При этом транспорт остается приоритетной для компании

Публикаций - 89, упоминаний - 102

Gett и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9284 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 14
VK - Mail.ru Group 3610 10
Google LLC 12737 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9523 8
RuVDS - МТ Финанс 110 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2149 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 7
Telegram Group 2965 6
9631 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 642 5
EPAM Vested Development 17 5
GTS - Global Telesystems 43 5
Revo Technologies 7 5
InfiNet Wireless - Инфинет 64 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 4
МегаФон 10822 4
Amazon Inc - Amazon.com 3292 4
Apple Inc 13208 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 78 3
Yandex Go - Yango 34 3
Meta Platforms - Facebook 4625 3
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 2
Briskly - Брискли 5 2
Bolt 39 2
Стратонавтика 14 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 84 2
Samsung Electronics 11096 2
Ростелеком 10982 2
Uber 362 28
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 9
Volkswagen Group - VW 309 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 214 8
UFG Private Equity 39 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 8
Альфа-Банк 1983 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1714 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 6
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 6
Access Industries 37 6
36,6 - аптечная сеть 96 6
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 5
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Gett Delivery 5 4
MCI Capital 4 4
Tesla Motors 464 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
MLU B.V. 14 3
Vostok New Ventures 10 3
Bibi 6 3
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1338 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 873 5
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 783 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13948 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2877 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Королевский адвокат 1 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5737 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 820 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54220 16
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4902 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28392 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 33
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 16
Google Android 15295 5
Uber Eats - UberEATs 42 4
Gett суши - Gett пицца 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 4
Apple iOS 8605 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3569 4
Apple - App Store 3126 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 428 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5773 2
Apple Pay 521 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1303 2
Google - Gmail 1024 2
Apple iPhone 6 4861 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 676 2
PayOnline - электронная платёжная система 60 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2459 2
Briskly B-Pay 6 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Gett Курьер 2 2
Gett Уборка 2 2
Gett iМастер 2 2
Rakuten Viber 668 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 919 1
Microsoft Teams - MS Teams 671 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Discord 184 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 893 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
Microsoft Outlook 1507 1
VK - Mail.Ru Почта 420 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 965 1
Сморгонский Анатолий 44 9
Цаплин Никита 90 8
Львов Евгений 11 7
Худавердян Тигран 94 5
Богуславский Леонид 38 5
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 5 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Крылов Виталий 5 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 465 3
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 3
Волож Аркадий 270 2
Дмитриев Кирилл 121 2
Иванова Дагмара 44 2
Басов Алексей 117 2
Юдников Андрей 14 2
Корниенко Михаил 25 2
Бедарев Виталий 17 2
Царева Юнона 5 2
Харитонов Глеб 4 2
Блаватник Леонид 5 2
Шадаев Максут 1214 1
Галицкий Александр 123 1
Усманов Алишер 312 1
Макаров Валентин 253 1
Гуцериев Михаил 114 1
Кулин Филипп 53 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Ракишев Кенес 43 1
Антонов Михаил 5 1
Кушнир Леонид 19 1
Тынкован Александр 52 1
Сачков Илья 126 1
Навальный Алексей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 167049 77
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