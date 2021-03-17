Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте. Партнерство поможет усилить позиции Gett в корпоративном сегменте благодаря еще большему расширению географии, а для компании «Ситимобил» увеличить количество поездок и доходы водителей и партнеров. В прошлом году агрегаторы тестировали модель передачи 1-2% поездок в пилотном режиме. В этом году соглашение о взаимодействии между агрегаторами одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, что позволит агрегаторам расширить сотрудничество по всей России.

При заказе такси через приложение Gett к пользователям будут приезжать водители партнеров «Ситимобил», соответствующие критериям отбора компании Gett, например, высокий рейтинг. Для клиентов Gett ничего не поменяется. Пользователи смогут обращаться в службу поддержки компании и решать все свои вопросы как по телефону, так и в чате приложения, однако благодаря стратегическому взаимодействию агрегаторов для клиентов Gett уменьшится срок ожидания автомобиля, и расширится география заказа такси по всей России.

Водители партнеров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в сегменте «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов. Сотрудничество будет реализовано во всех регионах присутствия обоих сервисов. «Ситимобил» работает в более чем 70 городах России, в том числе во всех городах с население более миллиона человек. Водители партнеров «Ситимобил» получат больше заказов, что позволит им снизить холостой пробег на линии и зарабатывать больше.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с таким сильным игроком, как «Ситимобил». Моя идея – перенести MVNO-модель из телеком-отрасли, объединив свою «сеть» с «Ситимобил», и создать новую модель на рынке такси, по сути, делает Gett первым виртуальным агрегатором такси в массовом сегменте. Gett сфокусирован на корпоративном сегменте и премиальных классах, однако мы понимаем, что массовый сегмент необходим нашим корпоративным клиентам. Мы будем меньше взаимодействовать с перевозчиками и таксопарками, что позволит сосредоточиться на сервисной составляющей, и начнем работать в качестве агрегатора агрегаторов, как мы это уже делаем с нашим партнером Ola в Британии. «Ситимобил» эффективнее использует водителей и применяет экспертизу по работе с массовым классом. Считаю, что это партнерство создаст условия для развития обоих агрегаторов», — сказал Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России.

«Ситимобил» – один из лидирующих российских сервисов заказа такси. За прошлый год мы нарастили число поездок на такси в три раза, наш сервис стал доступен в более чем 70 городах. Партнерство с Gett поможет нам продолжить рост в 2021 г. Увеличение количество заказов за счет этого сотрудничества позволит нам не только повысить операционную эффективность нашего бизнеса, но и увеличить загрузку водителей партнеров и их доходы. Это уникальное для российского рынка сотрудничество, и мы верим, что вскоре его позитивные результаты почувствуют все пользователи – пассажиры и водители обоих сервисов», — сказал исполняющий обязанности генерального директора «Ситимобил» Виталий Бедарев.

В 2020 г. был запущен пилотный проект для тестирования новой бизнес-модели и проработки технической и сервисной части, благодаря согласованию с ФАС взаимодействие Gett и «Ситимобил» будет запущено полномасштабно по всей России. Глобальный фокус Gett – корпоративный сегмент и развитие собственной SaaS-платформы, чтобы подключать различных поставщиков в области перевозок и предлагать качественный сервис своим корпоративным клиентам по всему миру. Уход от классической модели агрегатора как маркетплейса позволит Gett сконцентрировать силы на развитии платформы для российских b2b-клиентов, выстраивании бизнес-процессов и агрегировании спроса на услуги такси в массовом классе.

Служба поддержки «Ситимобил» поможет решить любые вопросы водителям, связанные с эконом-заказами, выплатами, тарифами и др. Водители Gett классов «Комфорт» и «Премиум» продолжат работать через приложение Gett, получать мгновенные выплаты и чаевые, бонусы и круглосуточную поддержку от компании Gett.