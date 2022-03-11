Gett уходит из России, не добравшись до американской биржи

Платформа для управления корпоративной мобильностью Gett отказалась от сделки, благодаря которой могла бы получить листинг на американской бирже. Одновременно стало известно об уходе Gett из России.

Gett передумал выходить на американскую биржу

Шведский инвестиционный фонд VNV Global сообщил, что Gett, одна из его портфельных компаний, отказалась от планов по обратному поглощению американской компании Rosecliff Acquisition Corp I. О данной сделке было объявлено в конце 2021 г.

Rosecliff Acquisition Corp I имеет листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеет активов. Такого рода компании называются SPAC (Special Purpose Acquisition Company): они создаются целью с целью выхода на биржу и слияния с другой компанией, которая желает стать публичной. В момент IPO Rosecliff Acquisition Corp I привлекал $253 млн, которые можно было бы использовать после сделки с Gett. Дополнительно «спонсор» поглощаемой компании Rosecliff Venture Management обещал вложить в объединенную структуру $30 млн.

Gett покидает Россию

Одновременно фонд VNV Global сообщил, что Gett решила уйти с российского рынка. Россия приносила компании менее 14% ее доходов. Принятые решения были вызваны текущими рыночными условиями и стратегическим планированием.

Gett уходит из России и одновременно отказывается от сделки, благодаря которой могла бы получить листинг на NASDAQ

При этом Gett продолжает ориентироваться на глобальный рынок корпоративной мобильности, объем которого оценивается в $100 млрд. Также Gett утверждает, что ее выручка в IV квартале 2021 г. выросла на 44%, а рентабельность на операционном уровне увеличилась в четыре раза за весь 2021 г.

Агентство «Интерфакс» приводит сообщение Gett о том, что российское подразделение компании будет реорганизовано. «В сложившейся геополитической ситуации многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовать свою стратегию», - заявили в Gett.

Как создавался и эволюционировал бизнес Gett

Компания Gett была создана в 2010 г. в Израиле эмигрантом из СССР Дэйвом (Шахаром) Вайсером. Первоначально компания работала в качестве такси-агрегатора и называлась Gettaxi. Компания также вышла на рынке России и Великобритании, а в 2017 г. и на рынок США.

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За время своего существования Gett привлекла более $100 млн инвестиций от компании Access Industries (принадлежит американцу российского происхождения Леонарду Блаватнику), немецкой Volkswagen, американской компании MCI Capital и фонда Vostok Nafta. В числе инвесторов выступал и Сбербанк, который в 2016 г. предоставил Gett венчурный кредит на сумму $100 млн. Данные средства могли быть конвертированы в акции Gett в случае выхода компании на биржу или привлечения ей стратегического инвестора.

В 2019 г. Gett покинула американский рынок и поменяла свою концепцию, сделав ставку на корпоративных клиентов (B2B). Компания позиционирует себя как B2B-маркетплейс для выбора транспортных услуг и облачную платформу для управления затратами на транспортные ресурсы предприятия. С помощью платформы Gett предприятие может комбинировать возможности собственного транспортного парка, агрегаторов такси (наподобие Uber), традиционных такси-сервисов и сервисов аренды лимузинов.

В России в 2021 г. Gett договорился о сотрудничестве со своим конкурентом «Ситимобил». Водители «Ситимобил» стали получать заказы от Gett в классе «эконом», а также заказы от корпоративных клиентов.