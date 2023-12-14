Ozon запустил «Uber для грузовиков» 00 тыс. заказов на магистральные перевозки. С маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. Как работает сервис Представитель Ozon рассказал изданию, что сервис работает по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок: «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя Когда 11 друзей не нужны Сервис доставки еды Uber Eats оказался жертвой отлично отлаженной мошеннической схемы, которая позволила ее авторам обогатиться на $1 млн (около 100 млн руб. по курсу ЦБ на 18 октября 2023 г.). Как пишет портал Te

Компания «Стрекоза» запустила uber-like сервис грузоперевозок с помощью Umbrella IT ьских путей», – отметила Яна Крицына, руководитель департамента развития партнерских отношений «Umbrella IT». *** «Стрекоза» — российский маркетплейс для водителей и пользователей. Площадка в формате Uber объединяет более 10 тыс. компаний и ИП. Работает в России и странах СНГ. «Umbrella IT» – российский поставщик ИТ-услуг для В2В, компания в сфере ИТ-консалтинга, заказной мобильной и веб ра

Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом» Uber, уходи «Яндекс» сообщил CNews о закрытии сделки по выкупу доли компании Uber в их совместном предприятии, которое они годами развивали на территории России. Совместного бизнеса отныне больше нет – отечественный интернет-гигант остался единственным владельцем группы

«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс такси». В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили

Хакеры взломали партнера Uber. Сервис готовится к массовым атакам на своих сотрудников Откуда дровишки На хакерский форум утекли программный код внутренних разработок и личные данные работников сервиса такси Uber. В компании утверждают, что атака была произведена на ее партнера, а не на собственные системы Uber. В минувшие выходные на хакерском форуме Breach, регулярно публикующем утечки, на

Вчерашний школьник от скуки взломал Uber. Служба безопасности подняла его на смех и проигнорировала взлом Подросток, которому не поверили Сеть компании Uber, занимающейся пассажирскими перевозками по всему миру, взломана. Как пишет The Verge, за проникновением в сеть одной из крупнейших корпораций мира стоит один-единственный 18-летний подрост

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber нимались Госдумой в первом чтении в 2015 г. и в 2018 г., но дальнейшего рассмотрения не получили. Крупнейшими игроками на данном рынке в России являются «Яндекс.Такси» (владеет российскими операциями Uber), «Максим» и «Ситимобил». Четыре новых информационных системы Законопроект предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: региональный реестр перевозчиков легковым такси,

Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft трудно искать достойных сотрудников с хорошим опытом и внушительным багажом знаний, западные ИТ-компании, тем не менее, все активнее сокращают темпы набора персонала. В качестве примера CNBC приводит Uber (работает в сфере пассажирских перевозок, решила выйти из совместного предприятия с «Яндексом») и Microsoft (софтверная корпорация, в настоящее время занимается ликвидацией своего российск

МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» о человека. Гендиректор «Гольфстрим» Алексей Давыдов возглавит направление «Умный дом» в МТС. По словам Давыдова, его компания самостоятельно не оказывает охранные услуги – она выступает своего рода «Uber для охранных агентств»: в случае тревоги система самостоятельно выбирает ЧОП, сотрудники которого находятся ближе всего к месту происшествия. «Гольфстрим» также выступает в роли технологич

Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом» Развод Uber с «Яндексом» Uber планирует в кратчайшие сроки выйти из капитала совместного предприятия (СП) с «Яндексом» в связи с событиями на Украине, пишет The New York Times. Американской ком

Китайский «убийца» Uber бежит из России кеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Как Didi завоевывал Россию Сервис такси Didi был основан в 2012 г. В 2016 г. Didi стал владельцем китайского подразделения американского такси-агрегатора Uber. В Россию Didi пришел летом 2020 г., начав работать в Казани. Китайский агрегатор такси Didi уходит из России, проработав в ней всего полтора года В 2021 г. сервис заработал еще в ряде рос

Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России я 2,5%. Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто Следует отметить, что иностранных игроков на российском рынке такси почти нет. Помимо Bolt, это китайский Didi. До 2017 г. россиян возил еще и Uber, но в настоящее время он входит в совместное предприятие с «Яндекс.такси», хотя брендированные машины сервиса по-прежнему встречаются на дорогах России.

Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках Российский Uber сворачивает дела Как сообщили CNews в пресс-службе «Яндекса», компания полностью выкупит

Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber овой автомобиль Arrival – до этого компания специализировалась на грузовых фургонах и пассажирских электробусах. Как пишет The Guardian, в разработке электротакси инженерам Arrival помогут сотрудники Uber. Компании намерены запустить производство машин в конце 2023 г., выпуск будет организован на микрозаводах Arrival. Планируемый к созданию автомобиль, по информации The Verge, будет создан

Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России ba и Alipay. За первые три года существования компания привлекла свыше $700 млн от частных инвесторов, а в августе 2016 г. сообщила о приобретении своего главного конкурента, китайского подразделения Uber, которое к тому времени проработало в КНР около года. Стоимость Uber China на тот момент оценивалась в $35 млрд, в финансировании сделки приняли участие Apple, ChinaLifeInsurance и

Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержк

Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы Международная жалоба Сервис заказа автомобилей премиум-класса Wheely обвинил «Яндекс.такси» и Uber в том, что эти сервисы якобы предоставляют конфиденциальную информацию о пассажирах и водителях московскому Дептрансу. Свою жалобу, пишет Forbers, он отправил голландскому регулятору – Упр

«Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн «Яндекс.Такси» и Uber создали новую компанию для беспилотных авто «Яндекс» сообщил о двух сделках, связанных со своими транспортными сервисами. Во-первых, из «Яндекс.Такси», совместного предприятия с Uber

Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами Компания признала баг Программист, подрабатывающий в Uber Eats («Uber еда») с тех пор, как потерял работу во время пандемии, Армин Самий (Armin Samii) уличил Uber в том, что она не доплачивала зарплату, стало известно изданию Busine

Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber В Минске вооруженные люди ворвались в офисы «Яндекса» и Uber Около 13:00 13 августа 2020 г. неизвестные вооруженные люди заблокировали в Минске офисы «Яндекса» и такси-агрегатора Uber, сообщило агентство ТАСС. Сотрудник силовых органов Белору

Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму Левандовски извинился и признал вину Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), бывший инженер Uber Technologies, получил 18 месяцев тюрьмы после его признания вины в краже коммерческой тайны у Waymo, дочерней компании Google, занимающейся беспилотниками. Об этом сообщило агентство Reute

Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире Жуткое убийство Основатель компании Gokada Фахим Салех (Fahim Saleh) был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, США. Его стартап был в некотором роде конкурентом Uber – основанный в Нигерии, он занимался пассажирскими перевозками и доставкой посылок, но вместо автомобилей он предлагал клиентам услугу поездки на мотоцикле. Тело Фахима Салеха обнаружила 1

Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необходимости искать новую работу лично – вместо этого всем уволенным сотрудникам была включена сделанная заранее запись. Как пишет портал dot.LA, Bird п

В США изобретатель из Google попался на краже интеллектуальной собственности искусственный интеллект в управлении автомобилями, судят за передачу коммерческих секретов компании Uber. Энтони Левандовски грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. за каждый секретный

«Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку «Яндекс» выкупит ПО и колл-центры группы «Везет» Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber (MLU B.V., далее – «Яндекс.такси») заключила соглашения о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших в регионах агрегатора такси «Везет», сообщил «Яндекс». Сумму

Uber должен выкупить свои акции у «Яндекса» за $100 млн Uber рассказал правду об альянсе с «Яндекс.Такси» Американский сервис онлайн-заказа такси Uber готовится к проведению первичного размещения акций (IPO). В рамках подготовки к IPO опубликовала проспект размещения ценных бумаг, в котором, в том числе, описаны подробности создания совм

Uber использовал шпионскую программу для борьбы с конкурентами Найти и переманить Компания Uber в очередной раз оказалась в центре скандала, связанного с несанкционированным сбором дан

«Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» Отдельное приложение для России Совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber объявило о запуске в России нового мобильного приложения Uber Russia. По данным российского представительства Uber, приложение было разработано с учетом пожеланий пользовател

Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia В России запустилось новое приложение Uber Russia, разработанное с учетом пожеланий пользователей и особенностей рынка. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. Инвестиции в Uber Russia, включая скидки

Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером Партнерство Microsoft и Grab Microsoft намерена инвестировать в сингапурский сервис заказа такси Grab — главного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии, который сумел вытеснить Uber из этого региона. Объем инвестиций не разглашается, однако, по данным источников Financial Times, он составляет около $200 млн. Вп

Экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси» стала новым руководителем Blablacar в России два отдельных. Бывший руководитель Blablacar в России и Украине Алексей Лазоренко сфокусируется на родном для себя украинском рынке. Руководителем Blablacar в России стала Ирина Рейдер – экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси». 19 сентября 2018 г. Ирина была официально представлена всем сотрудникам Blablacar в штаб-квартире компании в Париже и уже вступила в должность. Решение о разделении рынко

Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза %. Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса», в числе основных драйверов роста в I квартале 2018 г. называет сервис организации поездок «Яндекс.Такси», объединенный в феврале с российским Uber, совокупность сервисов объявлений «Яндекс.Вертикали», медиасервисы и экспериментальные проекты. Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отмечает среди достижений кварт

«Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены Yandex опубликовал акционерное соглашения совместного предприятия с Uber Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») раскрыла подробности акционерного соглашения объединенной структуры, образовавшейся в результате слияния «Яндекс» и Uber. Документ о

Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту Уход из Юго-Восточной АзииКомпания Uber сообщила, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной

«Яндекс» и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах «Яндекс» и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании. На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инве

«Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве совместный проект «Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве программу поддержки водителей, которые хотят сотрудничать с Uber

Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости Предложение SoftBankЯпонский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной стоимости, сообщает издание

Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам Слиянию «Яндекс.такси» и Uber дан «зеленый свет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходата