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Uber

СОБЫТИЯ

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14.12.2023 Ozon запустил «Uber для грузовиков»

00 тыс. заказов на магистральные перевозки. С маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. Как работает сервис Представитель Ozon рассказал изданию, что сервис работает по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок: «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной
18.10.2023 Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

Когда 11 друзей не нужны Сервис доставки еды Uber Eats оказался жертвой отлично отлаженной мошеннической схемы, которая позволила ее авторам обогатиться на $1 млн (около 100 млн руб. по курсу ЦБ на 18 октября 2023 г.). Как пишет портал Te
05.07.2023 Компания «Стрекоза» запустила uber-like сервис грузоперевозок с помощью Umbrella IT

ьских путей», – отметила Яна Крицына, руководитель департамента развития партнерских отношений «Umbrella IT». *** «Стрекоза» — российский маркетплейс для водителей и пользователей. Площадка в формате Uber объединяет более 10 тыс. компаний и ИП. Работает в России и странах СНГ. «Umbrella IT» – российский поставщик ИТ-услуг для В2В, компания в сфере ИТ-консалтинга, заказной мобильной и веб ра
21.04.2023 Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом»

Uber, уходи «Яндекс» сообщил CNews о закрытии сделки по выкупу доли компании Uber в их совместном предприятии, которое они годами развивали на территории России. Совместного бизнеса отныне больше нет – отечественный интернет-гигант остался единственным владельцем группы
21.04.2023 «Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс такси». В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили
16.12.2022 Хакеры взломали партнера Uber. Сервис готовится к массовым атакам на своих сотрудников

Откуда дровишки На хакерский форум утекли программный код внутренних разработок и личные данные работников сервиса такси Uber. В компании утверждают, что атака была произведена на ее партнера, а не на собственные системы Uber. В минувшие выходные на хакерском форуме Breach, регулярно публикующем утечки, на
16.09.2022 Вчерашний школьник от скуки взломал Uber. Служба безопасности подняла его на смех и проигнорировала взлом

Подросток, которому не поверили Сеть компании Uber, занимающейся пассажирскими перевозками по всему миру, взломана. Как пишет The Verge, за проникновением в сеть одной из крупнейших корпораций мира стоит один-единственный 18-летний подрост
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

нимались Госдумой в первом чтении в 2015 г. и в 2018 г., но дальнейшего рассмотрения не получили. Крупнейшими игроками на данном рынке в России являются «Яндекс.Такси» (владеет российскими операциями Uber), «Максим» и «Ситимобил». Четыре новых информационных системы Законопроект предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: региональный реестр перевозчиков легковым такси,
28.06.2022 Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft

трудно искать достойных сотрудников с хорошим опытом и внушительным багажом знаний, западные ИТ-компании, тем не менее, все активнее сокращают темпы набора персонала. В качестве примера CNBC приводит Uber (работает в сфере пассажирских перевозок, решила выйти из совместного предприятия с «Яндексом») и Microsoft (софтверная корпорация, в настоящее время занимается ликвидацией своего российск
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

о человека. Гендиректор «Гольфстрим» Алексей Давыдов возглавит направление «Умный дом» в МТС. По словам Давыдова, его компания самостоятельно не оказывает охранные услуги – она выступает своего рода «Uber для охранных агентств»: в случае тревоги система самостоятельно выбирает ЧОП, сотрудники которого находятся ближе всего к месту происшествия. «Гольфстрим» также выступает в роли технологич
01.03.2022 Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом»

Развод Uber с «Яндексом» Uber планирует в кратчайшие сроки выйти из капитала совместного предприятия (СП) с «Яндексом» в связи с событиями на Украине, пишет The New York Times. Американской ком
22.02.2022 Китайский «убийца» Uber бежит из России

кеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Как Didi завоевывал Россию Сервис такси Didi был основан в 2012 г. В 2016 г. Didi стал владельцем китайского подразделения американского такси-агрегатора Uber. В Россию Didi пришел летом 2020 г., начав работать в Казани. Китайский агрегатор такси Didi уходит из России, проработав в ней всего полтора года В 2021 г. сервис заработал еще в ряде рос
08.11.2021 Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

я 2,5%. Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто Следует отметить, что иностранных игроков на российском рынке такси почти нет. Помимо Bolt, это китайский Didi. До 2017 г. россиян возил еще и Uber, но в настоящее время он входит в совместное предприятие с «Яндекс.такси», хотя брендированные машины сервиса по-прежнему встречаются на дорогах России.
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках

Российский Uber сворачивает дела Как сообщили CNews в пресс-службе «Яндекса», компания полностью выкупит
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber

овой автомобиль Arrival – до этого компания специализировалась на грузовых фургонах и пассажирских электробусах. Как пишет The Guardian, в разработке электротакси инженерам Arrival помогут сотрудники Uber. Компании намерены запустить производство машин в конце 2023 г., выпуск будет организован на микрозаводах Arrival. Планируемый к созданию автомобиль, по информации The Verge, будет создан

16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России

ba и Alipay. За первые три года существования компания привлекла свыше $700 млн от частных инвесторов, а в августе 2016 г. сообщила о приобретении своего главного конкурента, китайского подразделения Uber, которое к тому времени проработало в КНР около года. Стоимость Uber China на тот момент оценивалась в $35 млрд, в финансировании сделки приняли участие Apple, ChinaLifeInsurance и

08.10.2020 Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery

Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержк
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы

Международная жалоба Сервис заказа автомобилей премиум-класса Wheely обвинил «Яндекс.такси» и Uber в том, что эти сервисы якобы предоставляют конфиденциальную информацию о пассажирах и водителях московскому Дептрансу. Свою жалобу, пишет Forbers, он отправил голландскому регулятору – Упр
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн

«Яндекс.Такси» и Uber создали новую компанию для беспилотных авто «Яндекс» сообщил о двух сделках, связанных со своими транспортными сервисами. Во-первых, из «Яндекс.Такси», совместного предприятия с Uber

21.08.2020 Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Компания признала баг Программист, подрабатывающий в Uber Eats («Uber еда») с тех пор, как потерял работу во время пандемии, Армин Самий (Armin Samii) уличил Uber в том, что она не доплачивала зарплату, стало известно изданию Busine
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber

В Минске вооруженные люди ворвались в офисы «Яндекса» и Uber Около 13:00 13 августа 2020 г. неизвестные вооруженные люди заблокировали в Минске офисы «Яндекса» и такси-агрегатора Uber, сообщило агентство ТАСС. Сотрудник силовых органов Белору
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму

Левандовски извинился и признал вину Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), бывший инженер Uber Technologies, получил 18 месяцев тюрьмы после его признания вины в краже коммерческой тайны у Waymo, дочерней компании Google, занимающейся беспилотниками. Об этом сообщило агентство Reute
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире

Жуткое убийство Основатель компании Gokada Фахим Салех (Fahim Saleh) был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, США. Его стартап был в некотором роде конкурентом Uber – основанный в Нигерии, он занимался пассажирскими перевозками и доставкой посылок, но вместо автомобилей он предлагал клиентам услугу поездки на мотоцикле. Тело Фахима Салеха обнаружила 1
02.04.2020 Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников

в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необходимости искать новую работу лично – вместо этого всем уволенным сотрудникам была включена сделанная заранее запись. Как пишет портал dot.LA, Bird п
28.08.2019 В США изобретатель из Google попался на краже интеллектуальной собственности

искусственный интеллект в управлении автомобилями, судят за передачу коммерческих секретов компании Uber. Энтони Левандовски грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. за каждый секретный

15.07.2019 «Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку

«Яндекс» выкупит ПО и колл-центры группы «Везет» Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber (MLU B.V., далее – «Яндекс.такси») заключила соглашения о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших в регионах агрегатора такси «Везет», сообщил «Яндекс». Сумму

12.04.2019 Uber должен выкупить свои акции у «Яндекса» за $100 млн

Uber рассказал правду об альянсе с «Яндекс.Такси» Американский сервис онлайн-заказа такси Uber готовится к проведению первичного размещения акций (IPO). В рамках подготовки к IPO опубликовала проспект размещения ценных бумаг, в котором, в том числе, описаны подробности создания совм
25.03.2019 Uber использовал шпионскую программу для борьбы с конкурентами

Найти и переманить Компания Uber в очередной раз оказалась в центре скандала, связанного с несанкционированным сбором дан
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса»

Отдельное приложение для России Совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber объявило о запуске в России нового мобильного приложения Uber Russia. По данным российского представительства Uber, приложение было разработано с учетом пожеланий пользовател
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia

В России запустилось новое приложение Uber Russia, разработанное с учетом пожеланий пользователей и особенностей рынка. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. Инвестиции в Uber Russia, включая скидки
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером

Партнерство Microsoft и Grab Microsoft намерена инвестировать в сингапурский сервис заказа такси Grab — главного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии, который сумел вытеснить Uber из этого региона. Объем инвестиций не разглашается, однако, по данным источников Financial Times, он составляет около $200 млн. Вп
27.09.2018 Экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси» стала новым руководителем Blablacar в России

два отдельных. Бывший руководитель Blablacar в России и Украине Алексей Лазоренко сфокусируется на родном для себя украинском рынке. Руководителем Blablacar в России стала Ирина Рейдер – экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси». 19 сентября 2018 г. Ирина была официально представлена всем сотрудникам Blablacar в штаб-квартире компании в Париже и уже вступила в должность. Решение о разделении рынко
25.04.2018 Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза

%. Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса», в числе основных драйверов роста в I квартале 2018 г. называет сервис организации поездок «Яндекс.Такси», объединенный в феврале с российским Uber, совокупность сервисов объявлений «Яндекс.Вертикали», медиасервисы и экспериментальные проекты. Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отмечает среди достижений кварт
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены

Yandex опубликовал акционерное соглашения совместного предприятия с Uber Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») раскрыла подробности акционерного соглашения объединенной структуры, образовавшейся в результате слияния «Яндекс» и Uber. Документ о
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту

Уход из Юго-Восточной АзииКомпания Uber сообщила, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной

08.02.2018 «Яндекс» и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах

«Яндекс» и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании. На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инве
22.01.2018 «Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве совместный проект

«Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве программу поддержки водителей, которые хотят сотрудничать с Uber

28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости

Предложение SoftBankЯпонский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной стоимости, сообщает издание

24.11.2017 Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам

Слиянию «Яндекс.такси» и Uber дан «зеленый свет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходата
24.11.2017 ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber на территории России

Федеральная антимонопольная служба одобрила соглашение Яндекса и Uber об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России. Сделка также одобрена Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и ожидает одобрения антимонопольно

Публикаций - 357, упоминаний - 398

Uber и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 82
Apple Inc 13154 61
Meta Platforms - Facebook 4621 58
Microsoft Corporation 25775 56
Amazon Inc - Amazon.com 3277 40
X Corp - Twitter 2938 31
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PayPal 671 22
Samsung Electronics 11064 17
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Intel Corporation 12811 14
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Telegram Group 2940 12
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Cisco Systems 5372 9
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
Dropbox 527 9
Tencent 190 9
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Gett 88 28
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Tesla Motors 461 25
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Apple Pay 519 7
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Ближний Восток 3154 10
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 10
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 80
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 30
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Times 661 10
NYT - The New York Times 1100 10
FT - Financial Times 1296 9
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ThreatPost 9 1
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Gartner - Гартнер 3658 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Fortune Global 500 295 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Juniper Research 131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Frost & Sullivan 207 2
Mordor Intelligence 35 1
Vanson Bourne 49 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
CB Insights 10 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
HFS Research 49 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Києво-Могилянська Бізнес Школа - KMBS - Киево-Могилянская бизнес-школа 1 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
Wayne State University - Государственный университет Уэйна 5 1
Allen Institute - Институт Аллена 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews AWARDS - награда 571 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
Up Great - Зимний город - конкурс 6 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
IT-Лидер - премия 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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