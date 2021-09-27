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Uber


27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
10.09.2021 Гиганты IT-индустрии переводят тестирование на рельсы TestOps 1
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 2
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 6
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 6
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 7
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 3
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 5
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему 1
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 9
01.10.2020 Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов запустил бесплатный поиск ошибок в ПО 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 12
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию 2
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 2
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
21.08.2020 Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами 2
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 11
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 1
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 1
15.07.2020 Россияне заняли второе место в международном конкурсе по прогнозированию 2
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1

Публикаций - 257, упоминаний - 648

Uber упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4100 78
Google LLC 7135 63
Apple Inc - Эппл Рус 7685 43
Facebook 3765 41
Microsoft Corporation 11039 33
Amazon Inc - Amazon.com 1469 28
Alibaba Group 298 26
VK - Mail.ru Group 2482 23
Twitter 2204 19
PayPal 439 17
Samsung Electronics 5641 16
IBM 3530 12
Waymo 17 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
Intel Corporation 4158 9
Nokia Corporation 2424 9
Dell EMC 2393 8
SAP SE 3208 8
Alphabet 74 8
Telegram Group 702 8
Cisco Systems 2037 7
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 6
Tencent 93 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 5
HP Inc. 2901 4
Panasonic 1119 4
AOL Inc 305 4
HDS - Hitachi Data Systems 288 4
Huawei 2727 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Yandex Go - Yango 10 4
Ланит ГК 1155 4
VMware 1829 4
SEC Consult Services 929 4
IXcellerate - Икселерейт 60 4
Uber Technologies 258 232
Яндекс.Такси 271 72
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 24
Gett 60 22
Яндекс.Еда 93 21
Airbnb 62 21
Tesla Motors 241 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 16
eBay Inc 529 16
LinkedIn 520 14
DiDi Chuxing 19 13
Авто.ру - Auto.ru 67 11
AliExpress 275 9
UFG Private Equity 25 9
MLU B.V. 10 9
Foodfox 11 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Lyft - Агрегатор такси 16 8
Visa International 1345 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 8
SoftBank Group 101 6
Uber China 7 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 5
О2О Delivery club 153 5
Альфа-Банк 1123 5
Almaz Capital Partners 118 5
Square 38 5
Audi 129 4
Coursera 40 4
BMW 248 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Daimler AG 71 4
Lamoda 83 4
Партия еды 6 4
Sequoia Capital 81 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Почта России ПАО 1570 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство Москвы 649 2
Федеральное казначейство России 766 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Роснано 456 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Президент США 105 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Единая Россия - Политическая партия 174 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
OIN - Open Invention Network 17 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
LOT Network 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Умные платформы 496 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Big Data - Большие данные 1136 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 33 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
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Kubernetes 307 3
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Google Android 10750 35
Uber Eats - UberEATs 28 23
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 18
Apple iOS 5741 18
Яндекс.Маркет 439 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 14
Яндекс.Дзен 66 13
Яндекс.Радар 25 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 11
Rakuten Viber 429 11
Apple - App Store 2198 10
Яндекс.Музыка 131 10
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 9
Яндекс.Лавка 68 9
Microsoft Windows 10 6622 8
Яндекс.Работа 21 8
Яндекс.Недвижимость 26 8
Booking.com 75 8
Яндекс.Афиша 26 8
WhatsApp Messenger 654 7
Dropbox - Файловый хостинг 390 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 7
Microsoft Azure 1171 6
Яндекс.Шеф 11 6
Яндекс Go 50 6
Apple Siri - Голосовой помощник 302 6
Яндекс.Телепрограмма 12 6
Google YouTube - Видеохостинг 1710 6
Яндекс.Едадил 13 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Яндекс.Здоровье 16 5
Snapchat 89 5
Яндекс.Плюс 44 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Apple Pay 385 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
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Путин Владимир 1821 5
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 5 5
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Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
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Ron Lior - Рон Лиор 3 3
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Jansen Florian - Янсен Флориан 24 3
Фридман Михаил 54 3
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Дуров Павел 216 3
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Полищук Дмитрий 11 2
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Усманов Алишер 241 2
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Украина 3353 8
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