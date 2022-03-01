Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом»

Развод Uber с «Яндексом»

Uber планирует в кратчайшие сроки выйти из капитала совместного предприятия (СП) с «Яндексом» в связи с событиями на Украине, пишет The New York Times. Американской компании принадлежит 29-процентная доля в СП, стоимость которой оценивается примерно в $800 млн.

В конце августа 2021 г. CNews писал о том, что «Яндекс» за $1 млрд полностью выкупит у СП с Uber – группы компаний «Яндекс.такси», доли в «Яндекс.еде», «Яндекс.лавке», «Яндекс.доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.

Сделка была закрыта в конце декабря 2021 г. После выкупа долей в ведении СП остались сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. «Яндекс» также получил право на выкуп оставшейся доли Uber за фиксированную сумму в течение двух лет.

Развод Uber с « Яндексом » ускоряется

По информации источника, Uber «активно ищет возможности по ускорению продажи оставшихся активов». Решение выйти из совместного предприятия якобы непосредственно связано со «спецоперацией» России на Украине. «Яндекс» ранее заявлял о том, что «стороны намерены и далее совместно развивать эти сервисы в рамках ГК "Яндекс.такси"».

Кроме того, как рассказали изданию в Uber, компания отзовет троих руководителей из совета директоров СП. После этого будет назначен новый представитель, который будет курировать сделку по продаже оставшейся доли Uber.

Выручка направления «райдтех» (включает сервисы «Такси» и «Драйв») «Яндекса» в 2021 г. увеличилась на 73% по сравнению с результатами годом ранее, до 85,39 млрд руб. Число поездок, совершенных через сервис «Такси» в заключительном квартале 2021 г., согласно отчету «Яндекса», увеличилось на 48% по сравнению с IV кварталом 2020 г.

История СП «Яндекса» и Uber

В июле 2017 г. стало известно о договоренности «Яндекса» по объединению своего сервиса такси с Uber в июле 2017 г.

По условиям сделки, контроль объединенной компании стоимостью $3,7 млрд остался за «Яндексом», он же оставил СП свой бренд «Яндекс.такси». Помимо России, СП начало работу в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

На старте Uber вложил в СП $225 млн, «Яндекс» – $100 млн, при этом доли в бизнесе распределились следующим образом: «Яндексу» досталось 59,3%, Uber – 36,6%, оставшиеся 4,1% были распределены среди сотрудников компании. Частью сделки также стали сервисы по доставке еды Uber Eats и приобретенный «Яндексом» в конце 2017 г. Foodfox. На их базе заработал сервис «Яндекс.еда».

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«Яндекс» также договорился о роуминге с Uber, в рамках которого туристы из России могут вызывать такси за рубежом с помощью приложения «Яндекс.такси», а иностранцы в России могут заказать машины «Яндекс.такси» с помощью приложения Uber.

В январе 2018 г. CNews сообщил об объединении сервисов доставки еды Foodfox и Uber Eats в общую дочернюю структуру — ООО «Яндекс.еда», долю 99,9% в уставном капитале которого получило «Яндекс.такси».

Санкции против России

С момента начала российскими властями «спецоперации на Украине» 24 февраля 2021 г. ряд государств, в частности, США, Великобритания и страны Евросоюза, последовательно вводят в отношении России различные санкции, в том числе затрагивающие технологическую сферу.

К примеру, из-за ограничений тайваньская компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию. На фабриках этой компании, в частности, выпускаются отечественные процессоры «Эльбрус» и «Байкал». Американские чипмейкеры Intel и AMD также отказались от поставки электроники в нашу страну.

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В начале марта 2022 г. стало известно о том, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостановил поставки своей продукции на российский рынок.

Американская фондовая биржа NASDAQ, специализирующаяся на ценных бумагах высокотехнологичных компаний, по сообщению The Wall Street Journal, 1 марта 2022 г. приостановила торги акциями российских компаний «Яндекс» и Ozon. Специалисты площадки оценят регуляторные риски в связи с новыми санкциями американских властей.