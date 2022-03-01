Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом»Американская компания Uber, владелец одноименного агрегатора такси, ищет возможность как можно быстрее продать свою долю в совместном предприятии, учрежденном в партнерстве с «Яндексом». Компания также сокращает присутствие в руководстве СП. Причина – военные действия на территории Украины.
Развод Uber с «Яндексом»
Uber планирует в кратчайшие сроки выйти из капитала совместного предприятия (СП) с «Яндексом» в связи с событиями на Украине, пишет The New York Times. Американской компании принадлежит 29-процентная доля в СП, стоимость которой оценивается примерно в $800 млн.
В конце августа 2021 г. CNews писал о том, что «Яндекс» за $1 млрд полностью выкупит у СП с Uber – группы компаний «Яндекс.такси», доли в «Яндекс.еде», «Яндекс.лавке», «Яндекс.доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.
Сделка была закрыта в конце декабря 2021 г. После выкупа долей в ведении СП остались сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. «Яндекс» также получил право на выкуп оставшейся доли Uber за фиксированную сумму в течение двух лет.
По информации источника, Uber «активно ищет возможности по ускорению продажи оставшихся активов». Решение выйти из совместного предприятия якобы непосредственно связано со «спецоперацией» России на Украине. «Яндекс» ранее заявлял о том, что «стороны намерены и далее совместно развивать эти сервисы в рамках ГК "Яндекс.такси"».
Кроме того, как рассказали изданию в Uber, компания отзовет троих руководителей из совета директоров СП. После этого будет назначен новый представитель, который будет курировать сделку по продаже оставшейся доли Uber.
Выручка направления «райдтех» (включает сервисы «Такси» и «Драйв») «Яндекса» в 2021 г. увеличилась на 73% по сравнению с результатами годом ранее, до 85,39 млрд руб. Число поездок, совершенных через сервис «Такси» в заключительном квартале 2021 г., согласно отчету «Яндекса», увеличилось на 48% по сравнению с IV кварталом 2020 г.
История СП «Яндекса» и Uber
В июле 2017 г. стало известно о договоренности «Яндекса» по объединению своего сервиса такси с Uber в июле 2017 г.
По условиям сделки, контроль объединенной компании стоимостью $3,7 млрд остался за «Яндексом», он же оставил СП свой бренд «Яндекс.такси». Помимо России, СП начало работу в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
На старте Uber вложил в СП $225 млн, «Яндекс» – $100 млн, при этом доли в бизнесе распределились следующим образом: «Яндексу» досталось 59,3%, Uber – 36,6%, оставшиеся 4,1% были распределены среди сотрудников компании. Частью сделки также стали сервисы по доставке еды Uber Eats и приобретенный «Яндексом» в конце 2017 г. Foodfox. На их базе заработал сервис «Яндекс.еда».
«Яндекс» также договорился о роуминге с Uber, в рамках которого туристы из России могут вызывать такси за рубежом с помощью приложения «Яндекс.такси», а иностранцы в России могут заказать машины «Яндекс.такси» с помощью приложения Uber.
В январе 2018 г. CNews сообщил об объединении сервисов доставки еды Foodfox и Uber Eats в общую дочернюю структуру — ООО «Яндекс.еда», долю 99,9% в уставном капитале которого получило «Яндекс.такси».
Санкции против России
С момента начала российскими властями «спецоперации на Украине» 24 февраля 2021 г. ряд государств, в частности, США, Великобритания и страны Евросоюза, последовательно вводят в отношении России различные санкции, в том числе затрагивающие технологическую сферу.
К примеру, из-за ограничений тайваньская компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию. На фабриках этой компании, в частности, выпускаются отечественные процессоры «Эльбрус» и «Байкал». Американские чипмейкеры Intel и AMD также отказались от поставки электроники в нашу страну.
В начале марта 2022 г. стало известно о том, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостановил поставки своей продукции на российский рынок.
Американская фондовая биржа NASDAQ, специализирующаяся на ценных бумагах высокотехнологичных компаний, по сообщению The Wall Street Journal, 1 марта 2022 г. приостановила торги акциями российских компаний «Яндекс» и Ozon. Специалисты площадки оценят регуляторные риски в связи с новыми санкциями американских властей.