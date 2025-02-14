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Яндекс.Маркет Яндекс Фабрика Электронная коммерция, Райдтех и Доставка


Это производственное направление Яндекса, которое выпускает товары в разных категориях. Например, детские товары Junion, товары для дома Pragma, одежду Muted и многое другое. 

В 2024 году Яндекс выделил собственные бренды Маркета в отдельное бизнес-направление. Собственные бренды Яндекс Маркета станут самостоятельным  бизнес-направлением внутри Яндекса. Оно будет называться Яндекс Фабрика и войдёт в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки

Решение о выделении Яндекс Фабрики в самостоятельное бизнес-направление позволит существенно расширить каналы дистрибуции и продаж – не только в онлайне, но и в розничных сетях. Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с Яндекс Маркетом, гарантируя доступность и быструю доставку всех производимых товаров для покупателей сервиса во всех регионах присутствия.

 


14.02.2025 «Яндекс Фабрика» выпустила новую категорию устройств Lunnen — планшеты Ground 2
08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена 1
08.11.2024 «Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях 1
31.10.2024 «Яндекс Фабрика» запустила линейку коллекционных конструкторов «Город в деталях» 1
22.10.2024 «Яндекс Фабрика» представила свой первый бренд одежды Muted 2
08.10.2024 Игрушки для детей и взрослых от «Яндекс Фабрики»: подразделение «Яндекса» представило новый бренд Cubits 2
24.09.2024 «Яндекс» выделяет собственные бренды «Маркета» в отдельное бизнес-направление 3
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 4
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 3
29.09.2023 «Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха» 1
21.04.2023 «Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе 1
01.03.2022 Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом» 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7400 15
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 2
Xiaomi 1747 1
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Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Яндекс.Доставка 70 3
Uber 331 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Hyundai Motor Company 387 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
О2О Холдинг 56 1
ВТБ Лизинг 68 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 26 1
Foodfox 16 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 39 1
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