Это производственное направление Яндекса, которое выпускает товары в разных категориях. Например, детские товары Junion, товары для дома Pragma, одежду Muted и многое другое.

В 2024 году Яндекс выделил собственные бренды Маркета в отдельное бизнес-направление. Собственные бренды Яндекс Маркета станут самостоятельным бизнес-направлением внутри Яндекса. Оно будет называться Яндекс Фабрика и войдёт в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки.

Решение о выделении Яндекс Фабрики в самостоятельное бизнес-направление позволит существенно расширить каналы дистрибуции и продаж – не только в онлайне, но и в розничных сетях. Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с Яндекс Маркетом, гарантируя доступность и быструю доставку всех производимых товаров для покупателей сервиса во всех регионах присутствия.