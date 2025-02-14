Яндекс.Маркет Яндекс Фабрика Электронная коммерция, Райдтех и Доставка
Это производственное направление Яндекса, которое выпускает товары в разных категориях. Например, детские товары Junion, товары для дома Pragma, одежду Muted и многое другое.
В 2024 году Яндекс выделил собственные бренды Маркета в отдельное бизнес-направление. Собственные бренды Яндекс Маркета станут самостоятельным бизнес-направлением внутри Яндекса. Оно будет называться Яндекс Фабрика и войдёт в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки.
Решение о выделении Яндекс Фабрики в самостоятельное бизнес-направление позволит существенно расширить каналы дистрибуции и продаж – не только в онлайне, но и в розничных сетях. Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с Яндекс Маркетом, гарантируя доступность и быструю доставку всех производимых товаров для покупателей сервиса во всех регионах присутствия.
Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:
|Шулейко Даниил 16 2
|Путин Владимир 3186 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Чачава Александр 101 1
|Виноградов Александр 60 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Алекперов Вагит 28 1
|Аникин Александр 19 1
|Гусаков Алексей 10 1
|Стромов Валерий 1 1
|Рубин Илья 1 1
|Прасс Павел 13 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Масюк Дмитрий 16 1
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