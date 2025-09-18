«Яндекс Фабрика» представила стиральные и сушильные машины Tuvio

«Яндекс Фабрика» представила восемь новых стиральных и сушильных машин Tuvio. Устройства представлены в классическом белом и новом черном цвете и рассчитаны на загрузку до 8 кг и до 10,5 кг. Стиральные машины оснащены таймером завершения стирки, чтобы вещи были готовы к нужному времени — например, к утру или к возвращению домой. Сушильные машины получили функцию обработки ультрафиолетом (UV) для дополнительной дезинфекции белья. На всю линейку действует расширенная гарантия 5 лет.

Стиральные машины Tuvio работают тихо и потребляют мало энергии благодаря инверторному мотору и классу энергоэффективности А+++. Отжим достигает 1400–1500 оборотов в минуту, благодаря чему бельё быстрее сохнет при сушке или глажке. Модели имеют барабаны на 8 и 10,5 кг белья, рассчитанные на семью из 3-4 человек.

Встроенные 15 программ позволяют подобрать оптимальный режим под любой тип ткани и уровень загрязнения: от быстрой стирки за 15 минут до деликатных вещей и отдельного режима для детской одежды. Функция обработки паром удаляет запахи и бактерии, разглаживает складки и делает вещи мягче. Она доступна в программах «Хлопок», «Смешанные ткани» и «Детская одежда».

Сушильные машины Tuvio за счет теплового насоса бережно обрабатывают даже деликатные ткани. Опция «Освежить» использует тёплый или прохладный воздух и делает вещи свежими и менее мятыми.

Модели имеют функцию обработки горячим воздухом для уничтожения аллергенов, а также функцию UV-обработки для дополнительной дезинфекции вещей. Пользователи могут самостоятельно выбрать способ отвода конденсата: в специальный резервуар или в канализацию через специальный шланг.

Стиральные и сушильные машины Tuvio можно приобрести отдельно или в паре в едином family-дизайне. Для установки колонной предусмотрен соединительный комплект Tuvio — он позволит разместить технику друг на друге и сэкономить место в доме.