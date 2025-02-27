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Яндекс.Маркет Яндекс Фабрика Tuvio



27.02.2025 «Яндекс Фабрика» выпустила телевизор для домашнего кинотеатра с диагональю 100 дюймов 1
27.02.2025 «Яндекс» выпустил двухметровый телевизор с гигантским экраном и Dolby-звуком. Цена 3
17.02.2025 Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж 2
15.01.2025 «Яндекс Маркет» рассказал, что россияне покупали в январские праздники 1
08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена 2
08.11.2024 «Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 1
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
03.04.2024 «Яндекс Маркет» выпустил комплекты кухонь и гардеробов под брендом Pragma 1
21.03.2023 Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом 1
12.01.2023 «Яндекс маркет» выпустил электроинструменты под собственной торговой маркой Nocord — их уже можно купить эксклюзивно на сервисе 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 2
20.12.2022 На «Яндекс маркете» теперь можно купить электронику и бытовую технику под его собственной торговой маркой Tuvio 2
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7447 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 318 5
МегаФон 8965 3
Samsung Electronics 10295 2
Apple Inc 12156 2
Dell EMC 5037 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Intel Corporation 12225 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Sony 6555 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
DEXP 53 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
МегаФон Ритейл 79 1
Leff 7 1
Yuno 8 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Xiaomi 1756 1
Digma 194 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 152 1
STARWIND 28 1
Kitfort 59 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 4
Hyundai Motor Company 389 2
Связной ГК 1372 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Композит 94 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
IKEA - ИКЕА 156 1
LEGO 245 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 9
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1017 8
Аксессуары 3913 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 5
Контрастность 2844 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 4
Умные платформы 1706 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 334 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1274 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 997 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1047 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1146 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4906 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Яндекс.Маркет 958 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 6
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 4
Google Android 14079 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 4
Яндекс.Маркет - Vionic 4 4
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 10 4
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 19 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 409 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 79 3
Yandex - YaOS 24 3
Apple iOS 7852 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 2
3Logic - Raskat ПК 17 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 265 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 207 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 369 1
МТС Медиа - МТС KION Smart TV - МТС KION Smart Box 3 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Merlion - Citilink - SunWind 11 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 79 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 46 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
Google Android TV 321 1
Google Android Package Kit - APK 187 1
Prime Video - видеосервис 17 1
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 42 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 208 1
Digma Pro 54 1
Шамшилов Рагим 1 1
Шибанов Кирилл 13 1
Голуб Павел 7 1
Иксанов Артур 1 1
Бриш Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
Беларусь - Белоруссия 5722 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 2
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Узбекистан - Республика 1747 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Украина 7635 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Армения - Республика 2296 1
Казахстан - Республика 5571 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 681 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 664 3
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 2
Зоология - наука о животных 2648 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 604 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 301 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 266 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4027 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 544 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1666 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2679 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 1
Афина - множественное значение 56 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 2
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