«Яндекс маркет» выпустил электроинструменты под собственной торговой маркой Nocord — их уже можно купить эксклюзивно на сервисе

На «Яндекс маркете» теперь можно заказать электроинструменты, которые сервис выпустил под своей торговой маркой Nocord. Сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — болгарки, в ближайший месяц появятся также перфораторы. На сервисе доступно семь видов шуруповертов и три вида «болгарок» Nocord — это позволяет каждому выбрать инструменты для своих задач: например, для мелкого ремонта по дому или строительства беседки на даче. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дрели-шуруповерты Nocord различаются емкостью аккумулятора (1,5 или 2 Ач), а также комплектацией — количеством съемных аккумуляторов и насадок (бит и сверл). Некоторые модели поставляются в кейсе для удобного хранения дрели и ее комплектующих. Шлифовальные машины Nocord отличаются мощностью — от 720 до 1100 Вт. В самой мощной модели можно регулировать обороты. Цена дрелей Nocord — от 2199 до 4690 руб., а «болгарок» — от 2090 до 2790 руб.

Шуруповерт Nocord

Во время распродаж сервис будет делать скидки до 30% на некоторые свои электроинструменты. Ближайшая крупная распродажа — «Кибернедели» — пройдет на «Маркете» с 18 по 30 января 2023 г..

Сервис начал развивать собственные торговые марки осенью 2021 г. Так, в минувшем декабре «Маркет» запустил продажи телевизоров под своим брендом Tuvio — это первые товары из линейки домашней электроники и бытовой техники для всей семьи. Запуском бренда Nocord сервис продолжает развивать ассортимент собственных товаров для семьи и дома.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».