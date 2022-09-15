МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена

МТС начал выпуск смарт-ТВ под собственным брендом KION Smart TV. Первая линейка включает семь моделей по цене от 8500 руб. за 24 дюйма и до 44 тыс. за 65 дюймов. Все новинки работают на Android 11 и поддерживают голосовое управление.

МТС – это теперь еще и телевизоры

Оператор связи МТС сообщил CNews о скором выпуске в России своей новой линейки умных телевизоров KION Smart TV. Это полноценный модельный ряд, состоящий на момент публикации материала из семи моделей, различающихся в первую очередь размерами и рекомендуемой стоимостью.

Как сообщили CNews представители МТС, релиз всех телевизоров новой линейки поступят в продажу не территории России в октябре 2022 г. Купить их можно будет за наличный расчет, в рассрочку или по программе подписки. Пока неизвестно, где именно они будут продаваться – только в интернет-магазине МТС или в обычных розничных сетях. Редакция CNews обратилась к представителям оператора с этим вопросом и ожидает ответа.

Всем, кому не терпится купить себе один из телевизоров KION Smart TV, МТС предлагает оформить предварительны заказ. Такая возможность доступна до 26 сентября 2022 г.

Флагманская модель линейки

Линейка KION Smart TV начинается с 24-дюймовой модели 8500 руб. и заканчивается 65-дюймовым ТВ за 44 тыс. руб. Также МТС предлагает телевизоры с диагональю 32 (две модели), 43, 50 и 55 дюймов по цене 10 тыс. руб., 11 тыс. руб., 19 тыс. руб. 26 тыс. руб. и 29 тыс. руб. соответственно.

Основные характеристики

Главной особенностью всех телевизоров МТС является отсутствие в них матрицы TN, известной своим низким качеством изображения и плохими углами обзора. Даже в самом доступном 24-дюймовом ТВ (модель 24H5L56KF) используется VA – одна из модификаций IPS.

ТВ на 24 и 32 дюйма поставляются с HD-экраном, выдающим разрешение 1366х768 точек. Вторая 32-дюймовая модель – уже Full HD (1920x1080). Оставшиеся четыре телевизора рассчитаны на отображение 4К-контента за счет разрешения 3840х2160 точек (формат Ultra HD).

В каждом из семи телевизоров МТС предусмотрено по два динамика с поддержкой технологии Dolby Digital. В базовой модели мощность каждого из них составляет лишь 2 Вт, а в топовом 65-дюймовом ТВ – уже 10 Вт.

24-дюймовый смарт-ТВ по цене дешевого смартфона

По своему дизайну все телевизоры KION Smart TV идентичны. На сайте МТС указано, что они производятся в Белоруссии.

Внутренняя электроника

Свои новые телевизоры МТС собрала на разных процессорах. В 24-дюймовом установлен четырехъядерный CPU с ярдами Cortex A55 и графикой Mali-G31 MP2, а в 65-дюймовом – четыре ядра Cortex и видеоконтроллер Mali-G52.

Объемы памяти тоже разные – младшие ТВ комплектуются 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ROM, в старших установлено уже 1,5 ГБ RAM при том же 8-гигабайтном объеме встроенной памяти.

На интерфейсы подключения МТС не поскупилась. Даже в 24-дюймовом телевизоре есть Bluetooth и Wi-Fi, притом заявлена поддержка стандарта 802.11ax, а это современный Wi-Fi 6. Не исключено, что это просто ошибка в описании на сайте МТС, поскольку в 65-дюймовом ТВ Wi-Fi 6 уже нет

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

В базовой модели присутствуют два HDMI, пара полноразмерных USB, есть композит и антенный вход, а также Ethernet и S/PDIF. Флагман линейки дополнительно получил третий USB.

Программная составляющая

На свои телевизоры оператор МТС установил операционную систему Android 11, которую дополнил фирменной прошивкой KION. Известно, что все ТВ новой линейки поддерживают установку приложений плюс все они получили же предустановленный пакет стандартных приложений и плееров. Переключаться между ними и ТВ-каналами можно при помощи кнопок на корпусе или комплектного пульта управления с голосовым вводом.

Интерфейс оболочки KION

Также МТС обещает всем покупателям своих смарт-ТВ год подписки на кинотеатр KION в подарок.

Переход на отечественное

За две недели до премьеры смарт-ТВ МТС в этом же направлении начал работать оператор «Мегафон». Как сообщал CNews, он зарегистрировал сразу четыре бренда, под которыми, помимо телевизоров.

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше Искусственный интеллект

В сторону собственных торговых марок и в особенности собственных смарт-ТВ смотрят и российские другие компании – за неполный 2022 г. свои бренды запустили или хотя бы зарегистрировали очень многие российские представители крупного бизнеса.

МТС не одинок в своем стремлении захватить российский рынок смарт-ТВ

Например, начать продажи домашней техники и электроники собирается и интернет-гигант «Яндекс». Во второй половине 2022 г. он подал заявки на регистрацию двух брендов – Tuvio и Vionic.

Свой бренд техники имеется в распоряжении и у интернет-магазина Ozon. Он развивается с апреля 2022 г. и называется Hartens. Под ним маркетплейс реализует умные телевизоры.

Аналогичную схему реализует и сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо». У «Эльдорадо» есть бренд Hi, а у «М.Видео» – Novex.

Сбербанк тоже смотрит в сторону собственных брендов техники. В марте 2022 г. в России появились умные телевизоры Sber, разработанные банком совместно с «М.Видео-Эльдорадо».