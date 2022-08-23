«Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников

Компания «Яндекс» собирается продавать чайники, стиральные машины и холодильники под собственными брендами Tuvio и Vionic. Заявки на регистрацию двух товарных знаков уже поданы в Роспатент.



Tuvio и Vionic

«Яндекс.маркет» подал заявку на регистрацию двух товарных знаков Tuvio и Vionic в Роспатент, сообщили CNews представители «Яндекса». Компания планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники.

«В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники, – рассказали в компании. – Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок "Яндекс маркета"».

Подразумевается, что Tuvio и Vionic встанут в один ряд с собственным брендом аксессуаров для смартфонов Commo, который «Яндекс.маркет» запустил в марте 2022 г. Под маркой Commo компания выпускает сетевые зарядные устройства и кабели.

Роспатент рассматривает заявки на регистрацию марок Vionic и Tuvio

Судя по материалам Роспатента, документы на регистрацию Vionic «Яндекс» подал в конце июля 2022 г., а в середине августа 2022 г. очередь дошла до бренда Tuvio. Ведомство пока рассматривает заявки. Согласно перечню классов, в которых будут зарегистрированы бренды, под этими марками можно будет продавать холодильники, плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, микроволновки и электрические чайники. Что касается бренда Vionic, в числе товаров указан также шлем виртуальной реальности и перчатки для него.

Интересно, что марка Vionic уже известна российским покупателям – под таким названием выпускается обувь американского производителя.

Маркетплейсы взялись за бытовую технику

«Яндекс.маркет» – не первый маркетплейс, который планирует продавать электронику под своим брендом. В апреле 2022 г. стало известно, что Ozon начинает выпуск под своим брендом телевизоров.

Осенью 2021 г. российская торговая площадка приобрела марку телевизоров Hartens и организовала производство в Воронеже на заводе «Квант». Серия включает как дешевые HD-модели, так и продвинутые «умные» 4К-телевизоры, которые работают на базе платформы «Яндекс-ТВ». До конца 2022 г. компания планирует выпустить более 100 тыс. телевизоров.

В марте 2022 г. на рынок смарт-ТВ вышел и Сбербанк – компания начала выпускать телевизоры под брендом Sber. Первая линейка включает четыре 4К-модели, разработанные совместно с «М.видео-Эльдорадо». Все телевизоры работают на прошивке «Салют-ТВ» Сбербанка.

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В 2019 г. телевизоры под своей маркой Hi запустила розничная сеть «Эльдорадо», принадлежащая группе «М.видео-Эльдорадо».

Судя по ряду опросов, россияне в принципе готовы покупать технику малоизвестных брендов. Так, «М.видео-Эльдорадо» в ходе исследования в конце июля 2022 г. обнаружила, что 85% россиян не против покупки новых или малоизвестных брендов электроники. При этом 57% россиян скорее или полностью доверяют экспертизе крупных ритейлеров, которые продают и демонстрируют продукцию новых брендов.

Интерес потребители выказывают и к собственным торговым маркам ритейлеров. В «М.видео-Эльдорадо» фиксировали в марте-апреле 2022 г. рост продаж доступной техники собственных торговых марок в 2,2 раза. В компании связали тенденцию с изменениями доступного ассортимента электроники на российском рынке и снижением покупательской способности населения. В востребованных категориях (холодильники, встраиваемая техника, стиральные машины, мелкая бытовая техника) доля брендов Hi и Novex, которые выпускает «М.видео-Эльдорадо», за год увеличилась минимум вдвое.

Поставки какой техники прекратились

Развитие собственных торговых марок выглядит логичным на фоне ухода из России ряда известных зарубежных компаний. Так, в августе 2022 г. «Коммерсант» узнал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои заводы под Петербургом. Предприятия не работают с конца февраля 2022 г., когда началась военная спецоперация России на Украине.

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Поставки в Россию полгода назад также прекратили такие известные производители смартфонов, ноутбуков и бытовой техники как Samsung, Apple, Ericsson, Dell, Intel, IBM, Nokia, Siemens, Panasonic и Sony. В августе 2022 г. CNews писал о том, что российские ритейлеры опасаются, что страны ЕАЭС вскоре откажут российским партнерам в отгрузках техники по «серому» импорту, который был введен для преодоления дефицита электроники на рынке. С отказами отечественные компании могут столкнуться по той причине, что посредники из третьих стран уже сейчас отгружают на российский рынок излишки.