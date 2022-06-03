Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала в марте-апреле 2022 г. рост продаж доступной техники собственных торговых марок в 2,2 раза на фоне изменений в доступном ассортименте электроники на российском рынке и росте интереса потребителей к низкому и среднему ценовым сегментам. Относительно того же периода 2020 г. спрос увеличился более чем в семь раз. В востребованных категориях, таких как холодильники, встраиваемая техника, стиральные машины, мелкая бытовая техника – доля брендов Hi и Novex, которые выпускает «М.Видео-Эльдорадо», за год увеличилась минимум вдвое.

Среди порядка 400 наименований бытовой техники Hi и Novex наибольшей популярностью пользовались телевизоры, холодильники, техника для кухни (включая встраиваемую), стиральные машины и товары для ухода за собой. По итогам марта-апреля 2022 г. штучные продажи собственных марок «М.Видео-Эльдорадо» в сравнении с 2021 г. увеличились в 2,2 раза на фоне общего тренда на снижение покупательского спроса на технику и электронику. На спрос именно в последние два месяца пришлось порядка 55% от общего штучного объема продаж СТМ-техники в этом году. Относительно марта-апреля 2020 г. интерес к маркам Novex и Hi вырос в 7,4 раза.

Наиболее высокую динамику год к году продемонстрировали: посудомоечные машины (продажи в денежном выражении выросли год к году в 33 раза), пылесосы (x9,1), климатическая техника (x9), стиральные машины (x2,8), холодильники и морозильные камеры (2,6 раза), стиральные машины (x2), товары для здоровья и красоты (x1,5), кухонная техника, включая встраиваемую (+95%), телевизоры (+40%). Наибольшую долю СТМ-техника занимает и входит по продажам в пятерку лидирующих брендов в холодильниках с верхней морозильной камерой, в однодверных и Side-by-Side холодильниках, а также телевизорах до 43 дюймов и посудомоечных машинах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» развивает производство техники под собственными торговыми марками с 2019 г. Это техника для повседневного использования по демократичным ценам с наиболее востребованным функционалом. Марки Novex и Hi представлены в нескольких десятках востребованных категориях, включая технику для дома, кухни, товары для красоты и здоровья, телевизоры, климатическую технику, аксессуары и аудиотехнику. «М.Видео-Эльдорадо» предлагает модели в нижнем ценовом диапазоне, преимущественно по «первым ценам», и в среднем сегменте – актуальные технологии по доступным ценам, например, роботы и вертикальные пылесосы, посудомоечные машины или холодильники Side-by-Side.

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Мы уже более трех лет успешно развиваем направление СТМ-техники с учетом нашей экспертизы. Фокус на потребностях покупателей, неизменная надежность продукции и доступная цена позволяют нам расширять число лояльных покупателей, которые знают о наших марках и доверяют им. За последний год доля СТМ-техники в наших продажах практически удвоилась. Продукция Novex и Hi производится на мощностях заводов ряда профильных брендов в России, Белоруссии, Китае и Турции, что позволяет в текущей ситуации достаточно стабильно обновлять запасы и предлагать широкий ассортимент востребованной техники по выгодным ценам. “М.Видео-Эльдорадо” в свою очередь отвечает за разработку продукции, контроль качества, логистику, постпродажное обслуживание и другие операционные процессы. На весь СТМ-ассортимент действует гарантия до двух лет, а также доступен кэшбэк и списание бонусами до 50% от стоимости в рамках программ лояльности».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 марта 2021 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов Группы составляет 2157 тыс. кв. м.