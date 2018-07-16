Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники Самые продаваемые холодильники формата Side-by-side и многодверные Форм-фактор Side-by-Side набирает популярность, и это неудивительно: такие модели очень вместительны, снабжены интересными и полезными функциями (о них у ZOOM

Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM Холодильники форм-фактора side-by-side (морозилка сбоку) пришли к нам из Северной Америки. Они — адепты так называемого «американского образа жизни», как его понимают в России. Живёт себе где-нибудь в Оклахоме типичная

Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные Линейки вместительных холодильников форм-факторов side-by-side (морозилка сбоку), french door (морозилка внизу, две двери холодильного отделения), многодверных, обновляются у различных производителей не часто. В среднем раз в два года. Спешить

Выбор ZOOM: лучшие холодильники форм-фактора side-by-side Большие «американские» холодильники (США — родина моделей side-by-side) давно уже выпускают не только в Америке, не только для Америки и не только американские производители. В России они появились в продаже относительно недавно. Раньше в нашей стране

Выбор ZOOM: лучшие холодильники 2009 года ечно, это лишь народный юмор: чукча не такой, ему и в чуме не плохо. Но если бы эта веселая традиция все же существовала – наверняка чукча выбрал бы для согрева вместительный холодильник форм-фактора side-by-side: в нем просторно, еще и олени поместятся. Впрочем, шутки в сторону – далее перед вами предстанут новые и лучшие, наиболее интересные, на наш взгляд, «рыцари морозного образа». Lieb

Три толстяка: новинки холодильников side-by-side Вместительные холодильники side-by-side (морозильная камера размещена сбоку холодильной) как известно, изобретение американское. Но не потому, что все заокеанские семьи такие уж большие. Просто огромное количество жителе