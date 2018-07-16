Получите все материалы CNews по ключевому слову
Холодильник холодильники широкие Side-by-Side French Door и многокамерные
|16.07.2018
|
Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники
Самые продаваемые холодильники формата Side-by-side и многодверные Форм-фактор Side-by-Side набирает популярность, и это неудивительно: такие модели очень вместительны, снабжены интересными и полезными функциями (о них у ZOOM
|25.11.2011
|
Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
Холодильники форм-фактора side-by-side (морозилка сбоку) пришли к нам из Северной Америки. Они — адепты так называемого «американского образа жизни», как его понимают в России. Живёт себе где-нибудь в Оклахоме типичная
|22.04.2011
|
Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
Линейки вместительных холодильников форм-факторов side-by-side (морозилка сбоку), french door (морозилка внизу, две двери холодильного отделения), многодверных, обновляются у различных производителей не часто. В среднем раз в два года. Спешить
|19.11.2010
|
Выбор ZOOM: лучшие холодильники форм-фактора side-by-side
Большие «американские» холодильники (США — родина моделей side-by-side) давно уже выпускают не только в Америке, не только для Америки и не только американские производители. В России они появились в продаже относительно недавно. Раньше в нашей стране
|30.11.2009
|
Выбор ZOOM: лучшие холодильники 2009 года
ечно, это лишь народный юмор: чукча не такой, ему и в чуме не плохо. Но если бы эта веселая традиция все же существовала – наверняка чукча выбрал бы для согрева вместительный холодильник форм-фактора side-by-side: в нем просторно, еще и олени поместятся. Впрочем, шутки в сторону – далее перед вами предстанут новые и лучшие, наиболее интересные, на наш взгляд, «рыцари морозного образа». Lieb
|14.08.2008
|
Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
Вместительные холодильники side-by-side (морозильная камера размещена сбоку холодильной) как известно, изобретение американское. Но не потому, что все заокеанские семьи такие уж большие. Просто огромное количество жителе
|10.04.2008
|
Холодильники side-by-side: великолепное трио
В отличие от привычных нам моделей, в агрегатах side-by-side морозильная камера находится не под и не над холодильной, а рядом с ней, слева или справа. За счет этого такие холодильники похожи не столько на представителей своего вида, сколько
