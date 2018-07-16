Разделы

Холодильник холодильники широкие Side-by-Side French Door и многокамерные


УПОМИНАНИЯ


16.07.2018 Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники

Самые продаваемые холодильники формата Side-by-side и многодверные Форм-фактор Side-by-Side набирает популярность, и это неудивительно: такие модели очень вместительны, снабжены интересными и полезными функциями (о них у ZOOM
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM

Холодильники форм-фактора side-by-side (морозилка сбоку) пришли к нам из Северной Америки. Они — адепты так называемого «американского образа жизни», как его понимают в России. Живёт себе где-нибудь в Оклахоме типичная

22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные

Линейки вместительных холодильников форм-факторов side-by-side (морозилка сбоку), french door (морозилка внизу, две двери холодильного отделения), многодверных, обновляются у различных производителей не часто. В среднем раз в два года. Спешить
19.11.2010 Выбор ZOOM: лучшие холодильники форм-фактора side-by-side

Большие «американские» холодильники (США — родина моделей side-by-side) давно уже выпускают не только в Америке, не только для Америки и не только американские производители. В России они появились в продаже относительно недавно. Раньше в нашей стране
30.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие холодильники 2009 года

ечно, это лишь народный юмор: чукча не такой, ему и в чуме не плохо. Но если бы эта веселая традиция все же существовала – наверняка чукча выбрал бы для согрева вместительный холодильник форм-фактора side-by-side: в нем просторно, еще и олени поместятся. Впрочем, шутки в сторону – далее перед вами предстанут новые и лучшие, наиболее интересные, на наш взгляд, «рыцари морозного образа». Lieb
14.08.2008 Три толстяка: новинки холодильников side-by-side

Вместительные холодильники side-by-side (морозильная камера размещена сбоку холодильной) как известно, изобретение американское. Но не потому, что все заокеанские семьи такие уж большие. Просто огромное количество жителе
10.04.2008 Холодильники side-by-side: великолепное трио

В отличие от привычных нам моделей, в агрегатах side-by-side морозильная камера находится не под и не над холодильной, а рядом с ней, слева или справа. За счет этого такие холодильники похожи не столько на представителей своего вида, сколько

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10493 26
LG Electronics 3657 18
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 478 16
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 233 10
Siemens AG - Siemens Group 2613 8
Toshiba Corporation 2940 6
Daewoo Electronics 43 6
Ростех - Автоматика Концерн 1715 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 5
Sharp Corporation 1044 4
Haier Group 196 3
Titanium 84 3
Hitachi - Хитачи 1474 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 2
Apple Inc 12440 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Philips 2069 2
Dune HD - HDI Dune 31 2
Meta Platforms - Facebook 4502 2
Sigma Designs 18 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 187 2
Electrolux AB - Zanussi 60 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Treelogic 41 1
Xiaomi 1894 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
ASKO 35 1
Константа 46 1
Nvidia Corp 3657 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 1
X Corp - Twitter 2898 1
Vestel 38 1
Versa Networks 19 1
Ring 62 1
Wasabi 5 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Supra 35 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 10
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 10
Hansa - Ханса 114 8
Beko - Beko Electronics 75 8
Haier - Candy Group - Канди 99 6
Daewoo 102 6
Smeg 19 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2612 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 86 4
Miele - Миле 136 4
Dyson 129 4
Gaggenau 35 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 3
Swarovski AG 73 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Groupe SEB - Tefal 97 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 218 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
LEGO 252 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 47 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 2221 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1557 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Bugatti 17 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Melitta 6 1
Жемчужина - Санаторий 62 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
FreeMove 5 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1091 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12770 33
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 318 32
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2757 32
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 72 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 23
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 23
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 744 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6201 17
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 690 17
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2307 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 17
Вентилятор - Fan 1017 17
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1709 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 337 12
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1033 12
Электротехника - инвертор 157 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7296 10
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12561 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 10
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12801 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 9
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1075 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 9
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 509 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4744 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3191 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4655 7
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 158 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5751 6
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 253 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 403 6
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 11
Liebherr SBS - холодильник 11 9
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 7
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 7
Google Android 14494 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 6
Samsung Space Max 7 5
LG Multi Air Flow 16 4
Samsung Twin Cooling Plus 7 4
LG Kompressor Follow Me 20 4
LG Hygiene Fresh 6 4
Bosch - VarioSpeed 15 4
Panasonic NR - серия холодильников 7 4
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 4
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 3
Apple iOS 8127 3
Samsung RL - серия холодильников 14 3
Liebherr CN - холодильник 5 3
LG Smart Diagnosis 14 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
Mitsubishi Electric MR - серия холодильников 3 3
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 3
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 3
Siemens GS - Siemens KA - серия холодильников 5 3
LG SmartThinQ 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 2850 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 2
Xiaomi Mi Home 81 2
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 2
Liebherr CBN - холодильник 6 2
Hitachi R - серия холодильников 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 30 2
LG HOM-BOT SQUARE 15 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 2
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
Головин Даниил 34 3
Муравьев Олег 29 2
Измайлов Максим 8 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Малахов Андрей 7 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Сенюк Надежда 33 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Рашид Карим 8 1
Егоров Алексей 11 1
Киркоров Филипп 8 1
Михина Наталья 7 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Толстобров Михаил 10 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Лысак Денис 1 1
Конеген Светлана 1 1
Ковалев Андрей 32 1
Осорин Максим 16 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 38
Южная Корея - Республика 6795 17
Европа 24516 15
Германия - Федеративная Республика 12861 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 9
Япония 13439 8
Турция - Турецкая республика 2457 8
Италия - Итальянская Республика 4409 7
Франция - Французская Республика 7943 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 5
Азия - Азиатский регион 5686 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 4
Америка - Американский регион 2181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 4
Германия - Берлин 724 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5307 3
Беларусь - Белоруссия 5952 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 380 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 2
Испания - Королевство 3747 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 880 2
Таиланд - Королевство 850 2
Беларусь - Минск 666 2
Земля - планета Солнечной системы 10573 2
Швеция - Королевство 3658 1
Европа Западная 1487 1
Казахстан - Республика 5734 1
Словения - Республика 251 1
Польша - Республика 1996 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 1
Китай - Тайвань 4087 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Румыния 740 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 34
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 541 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1419 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 17
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5191 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4257 14
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 11
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 177 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5153 9
Металлы - Серебро - Silver 788 9
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 908 9
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 430 9
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 7
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1312 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5187 6
Английский язык 6824 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1793 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5297 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 997 3
Зоология - наука о животных 2749 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1119 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2883 3
Пищевая промышленность - Чай 133 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1986 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10453 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 674 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4667 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1195 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 25
Fortune 210 1
Nature 817 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
Sirena - Сирена 3 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 4
Red Dot Design Award 56 3
Samsung Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
