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Versa Networks



14.02.2025 Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline) 1
15.11.2024 Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры 1
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 1
27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов 2
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 2
28.03.2018 Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform 1
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 2
21.09.2017 Просто и понятно про SDN, SD-WAN и снижение затрат 1
02.03.2017 Dell EMC расширила программу Cloud Service Provider и специализированные инженерные разработки решений 1
25.02.2016 EMC представила Provider Cloud System — референсную архитектуру для программно-определяемой инфраструктуры NFVI 1
11.02.2015 Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом 1
17.07.2013 Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили 1
13.02.2006 NEC анонсировал 14-дюймовый ноутбук 1
30.07.2001 NEC представила новый ноутбук Versa DayLite 1
04.11.1999 NEC представляет новые модели мобильных ПК Versa 1
05.05.1999 NEC будет устанавливать средства сетевого доступа 3Com на свои компьютеры 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Versa Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5036 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Broadcom - VMware 2365 3
Cisco Systems 5120 3
Intel Corporation 12214 3
Крок - Croc 1777 3
Riverbed Technology 112 2
Viptela 6 2
VeloCloud Networks 4 2
Microsoft Corporation 24661 2
Affirmed Networks 4 2
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 2
Huawei 3946 1
Oracle Corporation 6705 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Fortinet 390 1
Citrix Systems 813 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
ZyXEL Communications 297 1
Dropbox 498 1
Palo Alto Networks 146 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Talari Networks 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Qualcomm Technologies 1828 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 527 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
HP 3Com 677 1
Titanium 84 1
Amazon Inc - Amazon.com 3009 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Novafora - Transmeta 193 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Qualcomm - Cellwize Wireless Technologies 2 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
Peak Systems - Пик Системз 24 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
101Hotels.com 456 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 8
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 235 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14430 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 652 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13230 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 214 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12591 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8599 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9318 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2071 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8254 2
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 34 2
DevOps - Development и Operations 874 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1324 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 719 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6052 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 2
Intel x86 - архитектура процессора 1862 3
Broadcom - VMware VeloCloud 14 2
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 2
Linux OS 10005 2
Dell EMC Networking OS Open Edition - Dell Networking Operating System - OS10 6 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft Azure 1410 1
Microsoft Office 365 942 1
Fortinet FortiManager 23 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Intel Xeon D 11 1
Citrix VDI 13 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Dell EMC VEP - Dell EMC Virtual Edge Platform 1 1
Red Hat Ansible 107 1
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
Dell EMC ScaleIO 17 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 1
Dell EMC Service Assurance Suite 2 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apple iOS 7835 1
Intel Pentium III 780 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Stafory - робот Вера 330 1
Mitsubishi Electric MR - серия холодильников 3 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 130 1
FreePik 1018 1
Dell EMC Open Networking - Ethernet-коммутаторы 3 1
Citrix NetScaler 63 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 28 1
Burns Tom - Бернс Том 19 3
Горшенин Василий 6 1
Сюзяев Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 3
Япония 13303 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1006 1
Таиланд - Королевство 822 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Европа 21799 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Россия - СФО - Новосибирск 4320 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14434 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48206 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3123 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 2
Whitebox 5 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Экономический эффект 1071 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2328 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5154 1
Аренда 2434 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Литий - Lithium - химический элемент 543 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2131 1
Reference - Референс 185 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 642 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
Digital Trends - Издание 32 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Juniper Research 525 2
Gartner - Гартнер 3560 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Forbes Global 2000 47 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ACG Research 8 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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