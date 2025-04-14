«Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) расширяет линейку своих моноблоков — в коммерческую продажу поступили три модели серии Versa-2 на материнских платах H610, B760 и B770. Это компактные и надежные моноблоки с 27-дюймовым экраном. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Моноблоки Inferit Versa-2 27" оснащены матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080), временем отклика 12 мс и углом обзора в 178 градусов. С помощью регулируемой стойки моноблок можно не только подогнать под нужную высоту, но и повернуть в портретный режим.

Softline «Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa -2 с 27-дюймовыми экранами

В зависимости от решаемых задач и повседневных требований можно выбрать модель с процессорами Intel Core 12, 13 и 14 поколений. Для установки оперативной памяти в первых двух моделях доступно два слота DIMM DDR4 3200 МГц, максимально поддерживается 64 ГБ. Моноблок Inferit Versa 2 27" H770M-PRO позволяет установить до 128 ГБ оперативной памяти DIMM DDR4 3600 МГц.

За звук отвечают два встроенных динамика мощностью 3W. С помощью крепления VESA (100х100) моноблок можно повесить на стену.

На выбор доступны три конфигурации: Inferit Versa 2 27" H610M-T, начальная модель с одним видеовыходом DisplayPort; Inferit Versa 2 27" B760M-B, у которой на борту три видеовыхода (DisplayPort + два HDMI); Inferit Versa 2 27" H770M-PRO, старшая модель, поддерживающая до 128 ГБ оперативной памяти и обладающая большим количеством портов и слотов для накопителей.

Для проведения видеоконференций в моноблоки встроена веб-камера с разрешением 5 мегапикселей и сдвоенным микрофоном. Если камера не используется, она убирается в корпус моноблока, что исключает возможность несанкционированного доступа к ней.

Моноблок разработан и произведен в России и включен в реестр Минпромторга. Компания «Инферит» осуществляет сервисную поддержку и дает гарантию один год с возможностью расширения до трех лет.

Приобрести это оборудование можно с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9 на борту. Устройства «Инферит» прошли тестирования с ОС «МСВСфера» и получили необходимые сертификаты совместимости.

«“Инферит” продолжает укреплять позиции на российском ИТ-рынке, создавая технологический фундамент для бизнеса и государственных структур. Компания специализируется на разработке и производстве оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности и последовательно реализует миссию по обеспечению технологического суверенитета России», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Моноблок доступен как для корпоративных пользователей, так и для обычных покупателей — физических лиц. Оформить заказ можно на сайте «Инферит Техника».