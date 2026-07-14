TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris TCL, производитель потребительской электроники и ультрабольших телевизоров (диагональ 75 дюймов и больше), телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, и Polaris, российский производитель бытово

VVP Group стала официальным дистрибьютором LED-решений LG VVP Group объявляет о начале сотрудничества с LG в рамках направления LED-экранов. В соответствии с подписанным соглашением, компания получила статус официального

Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса Пришел, увидел, захватил Китайские вендоры телевизоров менее чем за полгода стали лидерами на формирующемся рынке телевизоров с экранами RGB-Mini LED, пишет портал MyDrivers. Более того, эта страна смогла не только опередить всех конкурентов, но и монополизировать весь рынок. Удалось ей это в первую очередь благодаря известной в России к

TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров TCL, производитель потребительской электроники, представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии отображения, разработанное для современных сценариев просмотра. Технология объединяет высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLE

На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Серия Xiaomi TV S Mini LED 2026 Телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2026 до

Gigabyte представила игровые мониторы серии Aorus Elite на базе технологий OLED и Mini LED Компания Gigabyte представила линейку мониторов Aorus Elite, включающую модели с OLED-панелями нового поколения на базе технологии Tandem OLED, а также первый в мире игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью, разрешением 5K и поддержкой Multi Mode. Модели диагональю от 27 до 32 дюймов сочетают высокое качество изображения, фирменные тактические функции и интеллектуальные механизмы защит

TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые сери

TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии

TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и современные технологии обработки изображения, обеспечивая более глубокое погружение в просмотр фильмов, игр и спортивного контента.

TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED. 163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный домашний кинотеатр. При этом устройство не поддерживает приём эфирных DVB-сигналов и ориентировано на просмотр

TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей, которым важно получить выразительное изображение, высокую яркость и современные функции без компромиссов в повседне

TCL представила телевизоры серии RM9L RGB Mini LED Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила серию телевизоров RM9L RGB Mini LED. Это флагманские модели нового поколения, в которых особый акцент сделан на точности цветопередачи, высокой яркости и интеллектуальной обработке изображения. Новинки объединяют RGB Mini

TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED е ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL. Новая эра SQD-Mini LED В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подсветку. Квантовые

TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондицион

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Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra Компания Skyworth выводит на российский рынок новую серию Mini LED телевизоров X66H и X67H с диагональю 55", 65" и 75". Особенность этих моделей – новейшее поколение ультраматового экрана Matte Screen Ultra изготовленного по технологии Micro Etching, и дол

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED ображения, близкое к OLED. Это достигается за счет двух факторов. Во-первых, экран оснащен новыми светоизлучающими чипами с 16 кристаллами на элемент. Они в пять раз меньше светодиодов в классическом LED-дисплее и имеют более высокую плотность установки. В результате яркость достигает 400 Кд/м2, повышается контрастность и пропадают засветы. Для защиты от бликов в телевизоре также предусмотр

Fix Price модернизирует магазины в Казахстане ны в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM MiniLED – относительно новый вид подсветки, отличающийся от Direct LED высокой плотностью светодиодов. Последние имеют малый размер и заполняют все пространство

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях контрастность и так далее: в каждом отдельном случае нужно изучать заявленные характеристики экрана.LED и MiniLED Любой ЖК-экран будет иметь подсветку. У LED LCD это светодиодная подсвет

Hisense запустила массовое производство телевизоров Hisense UXQ с технологией RGB Mini-LED и диагональю 116 дюймов пания Hisense объявила о выпуске телевизора Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов, который устанавливает новый отраслевой стандарт качества благодаря передовой технологии локального затемнения RGB Mini-LED и большому размеру экрана. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Приобретая 116-дюймовый Hisense UXQ RGB Mini-LED, вы становитесь не просто обладателем телевизора: отныне в

Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении на российский рынок ТВ-новинок. Устройства из линейки Mini-LED – Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q. В числе новых моделей линейки QLED – Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Сегмент Mini-LED, пред

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить TCL 115X955 TCL 115X955 — один из самых крупных телевизоров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами локального затемнения, что гарантирует насыщенную цветопередачу и высокую контрастность 50 000 000:1. Разрешение 4K UHD – стандартный по

TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K TCL представляет новую флагманскую серию телевизоров X11K с технологией QD-Mini LED. Модели TCL X11K выделяются высокой точностью регулировкой яркости, пиковой яркостью 6500 нит, экраном CrystGlow HVA и Audio by Bang & Olufsen, тонким корпусом, процессором AiPQ Pro, нативн

TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры серий TCL C6K и C7K оснащены экранами с технологией QD-Mini LED. Благодаря использованию квантовых точек и мини-светодиодов теле

GS LED презентовал новую линейку высокоэнергоэффективных российских светодиодов GS LED (входит в холдинг GS Group) анонсировал запуск сразу нескольких новых линеек отечественных светодиодов. Об этом CNews сообщили представители GS Group. Линейка светодиодов с повышенной свето

Огромный экран и Mini-LED-подсветка: Predator Z57 продолжает удивлять и за счет поддержки передачи до 90 Вт мощности. Об этом CNews сообщили представители Predator. Основные характеристики Predator Z57bmiiphuzx: диагональ 57”; тип матрицы VA; разрешение 7680х2160; мini-LED-подсветка c 2304 зонами затемнения; радиус изгиба 1000R; частота обновления 120 Гц; минимальная задержка 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 1000 кд/м²; поддержка HDR 1000; зав

Программа оснащения магазинов Fix Price LED-экранами расширяется ix Price продолжает развивать цифровые технологии в рознице, расширяя программу оснащения магазинов LED-экранами. В 2025 г. планируется установить более 1800 экранов в магазинах под управлением

Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED стали доступны для покупки в «Ситилинке» В «Ситилинке» стартовали продажи безрамочных 4К-телевизоров Xiaomi TV S Mini LED в трех размерах 55", 65" и 75". Модели в этой линейке оснащены дисплеями с технологией QD-Mini LED и поддерживают технологию HDR 10+, пиковую яркость до 1200 нит и частоту обновления

Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED рсу ЦБ на 14 февраля 2025 г., но при этом располагает частотой обновления 300 Гц. Thunderbird Q8 SE дороже – за него потребуется выложить 3299 юаней (40,7 тыс. руб.), но в эту сумму входит экран mini-LED, который также имеется и в модели F6 Чем выше частота обновления экрана, тем выше качество изображения в очень динамичных видеоиграх. Что до технологии mini-LED – это, по сути, допол

«Яндекс» представил Станцию «Лайт 2» — с LED-экраном и эмоциональными ответами «Алисы» «Яндекс» выпустил станцию «Лайт» второго поколения. Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi

Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме Диммер светодиодных лент Ujin Lume-led от ИT-компании «Юникорн» – на текущий момент, единственный, и не имеющий аналогов на рынке, пятиканальный умный диммер для лент WWRGB. Уникальность устройства в том, что к нему подключаются

Число установленных LED-экранов в магазинах Fix Price по итогам 2024 года превысит 550 Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с начала 2024 г. оснастила свои магазины более чем 350 LED-экранами. На этих экранах транслируются рекламные и информационные сообщения об ассортиме

Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков Международный коллектив ученых из России и Кореи усовершенствовал метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков, который повышает их эффективность преобразования электричества в световое излучение с 5,5% до 10,6%. Новая технология успешнее устраняет дефекты, из-за которых происходи

Fix Price оборудует свои магазины LED-экранами , а с другой – улучшает внешний вид магазинов, делает их более современными. Техническая интеграция LED-экранов с панелью управления контентом позволяет буквально одним нажатием кнопки запускат

Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen становки и ввода в эксплуатацию. Управление полотнами происходит синхронно, когда экран соединен с компьютером и контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет. В линейке Absen представлены дисплеи различных форм-факторов и шагов пикселя. AbsenLive – новый

GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции Холдинг GS Group и производитель светотехнического оборудования НПК «Вирона» объявили о сотрудничестве в области производства отечественных энергоэффективных LED-светильников. Первые светильники НПК «Вирона», изготовленные на светодиодах GS LED, включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют соответствующее заключение

GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт. Модель с 10 кристаллами по сравнению со стандартными 8-чипо

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM Samsung UE55AU7002U LED55" (2022) В телевизоре Samsung UE55AU7002U 2022 LED используется технология Motion Xcelerator: она помогает добиться четкого и несмазанного изображения даже в сценах с движением. Еще одна технология – Local Dimming – служит для отображения б