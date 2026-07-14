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LED экран Light-emitting diode светодиод LED-подсветка

СОБЫТИЯ

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14.07.2026 TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris

TCL, производитель потребительской электроники и ультрабольших телевизоров (диагональ 75 дюймов и больше), телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, и Polaris, российский производитель бытово
17.06.2026 VVP Group стала официальным дистрибьютором LED-решений LG

VVP Group объявляет о начале сотрудничества с LG в рамках направления LED-экранов. В соответствии с подписанным соглашением, компания получила статус официального

15.06.2026 Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса

Пришел, увидел, захватил Китайские вендоры телевизоров менее чем за полгода стали лидерами на формирующемся рынке телевизоров с экранами RGB-Mini LED, пишет портал MyDrivers. Более того, эта страна смогла не только опередить всех конкурентов, но и монополизировать весь рынок. Удалось ей это в первую очередь благодаря известной в России к
09.06.2026 TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров

TCL, производитель потребительской электроники, представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии отображения, разработанное для современных сценариев просмотра. Технология объединяет высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLE
05.06.2026 На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Серия Xiaomi TV S Mini LED 2026 Телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2026 до
01.06.2026 Gigabyte представила игровые мониторы серии Aorus Elite на базе технологий OLED и Mini LED

Компания Gigabyte представила линейку мониторов Aorus Elite, включающую модели с OLED-панелями нового поколения на базе технологии Tandem OLED, а также первый в мире игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью, разрешением 5K и поддержкой Multi Mode. Модели диагональю от 27 до 32 дюймов сочетают высокое качество изображения, фирменные тактические функции и интеллектуальные механизмы защит
29.05.2026 TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения

TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые сери
27.05.2026 TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии

22.05.2026 TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи

TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и современные технологии обработки изображения, обеспечивая более глубокое погружение в просмотр фильмов, игр и спортивного контента.
29.04.2026 TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED. 163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный домашний кинотеатр. При этом устройство не поддерживает приём эфирных DVB-сигналов и ориентировано на просмотр

23.04.2026 TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей, которым важно получить выразительное изображение, высокую яркость и современные функции без компромиссов в повседне
31.03.2026 TCL представила телевизоры серии RM9L RGB Mini LED

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила серию телевизоров RM9L RGB Mini LED. Это флагманские модели нового поколения, в которых особый акцент сделан на точности цветопередачи, высокой яркости и интеллектуальной обработке изображения. Новинки объединяют RGB Mini

27.03.2026 TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED

е ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL. Новая эра SQD-Mini LED В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подсветку. Квантовые

23.03.2026 TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года

на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондицион
17.03.2026 Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

унковый переключатель для интенсивной подачи холодного воздуха Скорость воздушного потока 70 м/с Уровень шума 76 дБ Масса и размеры ручки (без кабеля) 290,6 г; 44,6 х 44,6 х 260 мм Цена 39 990 рублей LED-маска для косметического ухода Dreame Chrona Photon Dreame Chrona Photon — практически домашний салонный аппарат, который берет на себя рутину по уходу за кожей. Достаточно надеть удобную л
10.12.2025 Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra

Компания Skyworth выводит на российский рынок новую серию Mini LED телевизоров X66H и X67H с диагональю 55", 65" и 75". Особенность этих моделей – новейшее поколение ультраматового экрана Matte Screen Ultra изготовленного по технологии Micro Etching, и дол
20.11.2025 Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

ображения, близкое к OLED. Это достигается за счет двух факторов. Во-первых, экран оснащен новыми светоизлучающими чипами с 16 кристаллами на элемент. Они в пять раз меньше светодиодов в классическом LED-дисплее и имеют более высокую плотность установки. В результате яркость достигает 400 Кд/м2, повышается контрастность и пропадают засветы. Для защиты от бликов в телевизоре также предусмотр
16.10.2025 Fix Price модернизирует магазины в Казахстане

ны в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

MiniLED – относительно новый вид подсветки, отличающийся от Direct LED высокой плотностью светодиодов. Последние имеют малый размер и заполняют все пространство
28.07.2025 Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

контрастность и так далее: в каждом отдельном случае нужно изучать заявленные характеристики экрана.LED и MiniLED Любой ЖК-экран будет иметь подсветку. У LED LCD это светодиодная подсвет
22.07.2025 Hisense запустила массовое производство телевизоров Hisense UXQ с технологией RGB Mini-LED и диагональю 116 дюймов

пания Hisense объявила о выпуске телевизора Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов, который устанавливает новый отраслевой стандарт качества благодаря передовой технологии локального затемнения RGB Mini-LED и большому размеру экрана. Об этом CNews сообщили представители Hisense. «Приобретая 116-дюймовый Hisense UXQ RGB Mini-LED, вы становитесь не просто обладателем телевизора: отныне в

27.05.2025 Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении на российский рынок ТВ-новинок. Устройства из линейки Mini-LED – Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q. В числе новых моделей линейки QLED – Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Сегмент Mini-LED, пред
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

TCL 115X955  TCL 115X955 — один из самых крупных телевизоров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами локального затемнения, что гарантирует насыщенную цветопередачу и высокую контрастность 50 000 000:1. Разрешение 4K UHD – стандартный по
13.05.2025 TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K

TCL представляет новую флагманскую серию телевизоров X11K с технологией QD-Mini LED. Модели TCL X11K выделяются высокой точностью регулировкой яркости, пиковой яркостью 6500 нит, экраном CrystGlow HVA и Audio by Bang & Olufsen, тонким корпусом, процессором AiPQ Pro, нативн
24.04.2025 TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K

TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры серий TCL C6K и C7K оснащены экранами с технологией QD-Mini LED. Благодаря использованию квантовых точек и мини-светодиодов теле
17.04.2025 GS LED презентовал новую линейку высокоэнергоэффективных российских светодиодов

GS LED (входит в холдинг GS Group) анонсировал запуск сразу нескольких новых линеек отечественных светодиодов. Об этом CNews сообщили представители GS Group. Линейка светодиодов с повышенной свето
21.03.2025 Огромный экран и Mini-LED-подсветка: Predator Z57 продолжает удивлять

и за счет поддержки передачи до 90 Вт мощности. Об этом CNews сообщили представители Predator. Основные характеристики Predator Z57bmiiphuzx: диагональ 57”; тип матрицы VA; разрешение 7680х2160; мini-LED-подсветка c 2304 зонами затемнения; радиус изгиба 1000R; частота обновления 120 Гц; минимальная задержка 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 1000 кд/м²; поддержка HDR 1000; зав
14.03.2025 Программа оснащения магазинов Fix Price LED-экранами расширяется

ix Price продолжает развивать цифровые технологии в рознице, расширяя программу оснащения магазинов LED-экранами. В 2025 г. планируется установить более 1800 экранов в магазинах под управлением
25.02.2025 Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED стали доступны для покупки в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи безрамочных 4К-телевизоров Xiaomi TV S Mini LED в трех размерах 55", 65" и 75". Модели в этой линейке оснащены дисплеями с технологией QD-Mini LED и поддерживают технологию HDR 10+, пиковую яркость до 1200 нит и частоту обновления
14.02.2025 Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED

рсу ЦБ на 14 февраля 2025 г., но при этом располагает частотой обновления 300 Гц. Thunderbird Q8 SE дороже – за него потребуется выложить 3299 юаней (40,7 тыс. руб.), но в эту сумму входит экран mini-LED, который также имеется и в модели F6 Чем выше частота обновления экрана, тем выше качество изображения в очень динамичных видеоиграх. Что до технологии mini-LED – это, по сути, допол
20.08.2024 «Яндекс» представил Станцию «Лайт 2» — с LED-экраном и эмоциональными ответами «Алисы»

«Яндекс» выпустил станцию «Лайт» второго поколения. Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi
31.07.2024 Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме

Диммер светодиодных лент Ujin Lume-led от ИT-компании «Юникорн» – на текущий момент, единственный, и не имеющий аналогов на рынке, пятиканальный умный диммер для лент WWRGB. Уникальность устройства в том, что к нему подключаются
23.07.2024 Число установленных LED-экранов в магазинах Fix Price по итогам 2024 года превысит 550

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с начала 2024 г. оснастила свои магазины более чем 350 LED-экранами. На этих экранах транслируются рекламные и информационные сообщения об ассортиме
18.07.2024 Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков

Международный коллектив ученых из России и Кореи усовершенствовал метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков, который повышает их эффективность преобразования электричества в световое излучение с 5,5% до 10,6%. Новая технология успешнее устраняет дефекты, из-за которых происходи
27.11.2023 Fix Price оборудует свои магазины LED-экранами

, а с другой – улучшает внешний вид магазинов, делает их более современными. Техническая интеграция LED-экранов с панелью управления контентом позволяет буквально одним нажатием кнопки запускат
11.08.2023 Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen

становки и ввода в эксплуатацию. Управление полотнами происходит синхронно, когда экран соединен с компьютером и контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет. В линейке Absen представлены дисплеи различных форм-факторов и шагов пикселя. AbsenLive – новый
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции

Холдинг GS Group и производитель светотехнического оборудования НПК «Вирона» объявили о сотрудничестве в области производства отечественных энергоэффективных LED-светильников. Первые светильники НПК «Вирона», изготовленные на светодиодах GS LED, включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют соответствующее заключение

28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050

Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт. Модель с 10 кристаллами по сравнению со стандартными 8-чипо
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Samsung UE55AU7002U LED55" (2022) В телевизоре Samsung UE55AU7002U 2022 LED используется технология Motion Xcelerator: она помогает добиться четкого и несмазанного изображения даже в сценах с движением. Еще одна технология – Local Dimming – служит для отображения б
16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group и производитель энергоэффективного светодиодного освещения «Лед-эффект» объявили о сотрудничестве в области производства LED-оборудования на основе компонентов отечественного производства. Сотрудничество GS Group и «Лед-эффект» ориентировано на создание современной светотехники с высокоэффективной светопередачей


Публикаций - 1170, упоминаний - 1460

LED экран и организации, системы, технологии, персоны:

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Toshiba Corporation 2980 74
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Google LLC 12688 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 40
HP Inc. 5883 38
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 36
Sharp Corporation 1062 35
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 29
Lenovo Group 2446 28
VAIO 475 26
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X Corp - Twitter 2938 22
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ViewSonic 325 21
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Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 20
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
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AMD Graphics Product Group - ATI 973 15
Fujitsu 2105 14
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Huawei 4676 12
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Hyundai Motor Company 436 17
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Dyson 157 7
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
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Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 6
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Groupe SEB - Tefal 108 5
Kärcher - Karcher - Керхер 74 5
Bork - Борк-Ритейл 45 5
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 5
Volkswagen Audi Group 232 4
Haier - Candy Group - Канди 101 4
Miele - Миле 139 4
Daikin Industries 64 4
101Hotels.com 456 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 4
Ferrari NV 159 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 3
Hansa - Ханса 114 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 3
Smeg 19 3
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CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 399
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 390
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 324
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 286
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 274
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 266
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 262
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 239
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 237
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 232
Контрастность 3042 229
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 225
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 217
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 211
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 200
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 194
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 179
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 171
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 169
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 163
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 160
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 159
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 153
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 135
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 127
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 110
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 109
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 103
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 102
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 102
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 100
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 100
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 98
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 98
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 97
Наушники - Headphones 4478 96
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 95
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 91
Микрофон - Microphone 2808 87
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 87
Google Android 15243 127
Microsoft Windows 16882 64
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 48
Google Android TV 381 47
Google YouTube - Видеохостинг 3002 46
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 41
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 40
Microsoft Windows 7 2007 40
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 37
Intel Core - Семейство процессоров 1251 36
Apple iOS 8583 35
Nvidia GeForce GT 337 33
Dolby Vision 282 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
Microsoft Windows 2000 8678 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 31
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 29
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 29
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 29
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 27
Linux OS 11533 27
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 26
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 26
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 25
Sony Bravia 251 24
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 24
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 22
Apple iPad 4011 22
Intel Core i - Cерия процессоров 534 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 22
Philips Ambilight 103 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 20
Intel HD Graphics - графический процессор 233 19
AMD Radeon HD 282 19
Бровкин Дмитрий 55 5
Головин Даниил 34 5
Мазуренко Илья 13 5
Ксенин Алекс 311 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Шпак Василий 279 3
Уваров Сергей 48 3
Мартынов Андрей 12 3
Пасеков Владимир 24 3
Леонычев Виктор 5 3
Шевелев Сергей 9 3
Вотенева Карина 4 3
Рашид Карим 8 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Есилевский Петр 16 3
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Малафеев Андрей 52 2
Новоселов Константин 19 2
Ахметджанов Николай 7 2
Стальнова Любовь 31 2
Ширшов Павел 76 2
Лексин Олег 21 2
Кульбацкий Анатолий 12 2
Гончарова Екатерина 4 2
Расколов Сергей 43 2
Орлов Степан 11 2
Хоменко Артем 7 2
Ализар Анатолий 6 2
Geim Andre - Гейм Андре 23 2
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Щербак Николай 3 2
Четверин Кирилл 2 2
Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Vukusic Pete - Вукусич Пит 2 2
Murray Andrew - Мюррэй Эндрю 4 2
Путин Владимир 3454 2
Вахмянин Иван 32 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 459
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 111
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 101
Европа 24964 93
Япония 13807 91
Южная Корея - Республика 7052 74
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Китай - Тайвань 4245 20
Индия - Bharat 5869 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Германия - Берлин 732 17
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 13
Африка - Африканский регион 3641 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Казахстан - Республика 6048 10
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Америка - Американский регион 2206 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Ближний Восток 3154 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
США - Калифорния 4829 7
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 145
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 110
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 104
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 82
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Ergonomics - Эргономика 1755 47
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 38
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 38
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 37
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 29
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 24
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 24
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 24
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 23
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 23
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 22
Зоология - наука о животных 2887 22
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 20
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 19
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 19
Металлы - Серебро - Silver 827 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
CNews - ZOOM.CNews 1866 88
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
DigiTimes - Издание 1331 5
Nature 832 4
GizmoChina 171 4
Euronews - телеканал 52 4
Nanotechweb 92 4
The Verge - Издание 619 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Bloomberg 1627 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
AP - Associated Press 2007 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
AppleInsider 400 2
Telegraph 199 2
Cosmopolitan 25 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
DailyTech 96 2
Phys.org 972 2
NE Asia Online 313 2
PhysicsWeb 184 2
Optics 143 2
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
9to5Google 60 2
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
TechRadar 97 1
EE Times 160 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
NPD DisplaySearch 285 26
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Strategy Analytics 285 1
ITResearch 123 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Futuresource Consulting 16 1
Displaybank 15 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 2
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 2
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 7 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
ISE - Integrated Systems Europe 51 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
Red Dot Design Award 57 4
CeBIT 614 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Samsung Forum 14 3
CEATEC 45 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Ignite 44 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
iF Design Awards 26 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
InAVation Awards 6 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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