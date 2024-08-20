«Яндекс» представил Станцию «Лайт 2» — с LED-экраном и эмоциональными ответами «Алисы»

«Яндекс» выпустил станцию «Лайт» второго поколения. Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi-Fi-сетям. А главное, в новой колонке живет «Алиса», с которой можно общаться, как с чутким собеседником. Она может подбодрить, посочувствовать или, например, подмигнуть с экрана. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Станция «Лайт 2» — первая умная колонка с «Алисой», которая использует технологию эмоционального синтеза. Благодаря ей «Алиса» стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа: например, дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. А если включить опцию «Понимать детей», «Алиса» будет узнавать детский голос и проявлять эмоции не только в беседе, но и во время других занятий — например, когда ставит ребенку музыку или читает ему сказку. Позже технология эмоционального синтеза появится и в других устройствах с «Алисой».

Виртуальный ассистент выражает эмоции не только голосом, но и через LED-экран. «Алиса» подмигивает, удивляется, улыбается, смущается и даже грустит. Это работает и с детьми, и со взрослыми. На экране можно также увидеть текущее время. А если спросить «Алису» про погоду, она покажет температуру воздуха.

«Яндекс» представил Станцию «Лайт 2» — с LED-экраном и эмоциональными ответами « Алисы

Новая колонка снабжена динамиком мощностью 6 ватт, который спроектировали специально для этого устройства и поместили в корпус с увеличенным акустическим объемом. Благодаря этому звучание стало мощнее, чище и насыщеннее, а басы — более выраженными. Станция «Лайт 2» доступна в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом. До конца года появятся модели в оранжевом, зеленом и темно-сером цвете. В комплекте с колонкой идут яркие стикеры и маски, которыми можно украсить корпус устройства.

Новую колонку удобно брать с собой на дачу и в гости. Она компактная и может автоматически подключаться к Wi-Fi сетям, к которым ее уже подключали раньше. Пользователю не нужно будет каждый раз настраивать ее заново. Кроме того, до конца года в продаже появится специально разработанный для станции «Лайт 2» портативный аккумулятор, с которым она сможет до трех часов играть музыку.

Стоимость устройства — 5,9 тыс. руб. Купить колонку можно на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке» и Ozon.