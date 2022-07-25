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Treolan начинает поставки оборудования Qstech

Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель LED-экранов Qstech заключили дистрибьюторское соглашение.

Компания Treolan продолжает развивать направление proAV в своем продуктовом портфеле. Подписание контракта с одним из производителей светодиодных экранов в Китае Qstech Co., Ltd позволит дистрибьютору предложить партнерам LED-решения для их бизнеса.

Qstech (дочерняя компания холдинга CVTE) — высокотехнологичное предприятие с тридцатилетним опытом разработки и создания светодиодной продукции, которому принадлежит большинство патентов в данной области в Китае. Решения компании предназначены для применения в конференц-залах и телестудиях, в музеях и выставочных центрах, на стадионах и т.д. Светодиодные экраны бренда использовались на объектах Олимпийских игр в Китае и Чемпионата мира по футболу в России.

Продукцию вендора можно разделить на следующие направления: универсальные LED-решения по типу all-in-one; LED-экраны для инсталляций внутри помещений; всепогодные LED-решения для эксплуатации на улице даже при низких температурах; светодиодные модульные конструкции.

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Защита данных

Qstech имеет признанные отечественные и зарубежные сертификаты, а на продукцию бренда распространяется гарантия производителя сроком на 2 года. При необходимости компания может предоставить расширенное гарантийное обслуживание.

Карина Вотенева, TeamLead proAV-направления Treolan, сказала: «Являясь широкопрофильным дистрибьютором, нацеленным на постоянное развитие с помощью цифровых технологий, Treolan наращивает обороты в proAV-направлении и укрепляет портфель новыми производителями. Сотрудничество Treolan с Qstech позволит нашим партнерам приобрести высококачественные готовые решения или же зарегистрировать проект на LED-экран с индивидуальными параметрами».

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