В продажу поступил гигантский 57-дюймовый монитор Predator Z57 с MiniLED-подсветкой

На российском рынке стартовали продажи огромного изогнутого геймерского монитора Predator Z57, представленного в начале 2024 г, Диагональ его экрана имеет размер 57 дюймов, разрешение — 7680х2160 точек. Одной из особенностей, обеспечивающих высокое качество изображения, стала Mini-LED-подсветка, которая позволяет создавать 2304 зоны локального затемнения. В новом мониторе реализован USB-С интерфейс, способный передавать до 90 Вт мощности — это позволяет использовать его не только для передачи сигнала с ноутбука, но и для питания самого лэптопа.

Основные характеристики Predator Z57bmiiphuzx: диагональ 57 дюймов; тип матрицы VA; разрешение 7680х2160; mini-LED-подсветка c 2304 зонами затемнения; радиус изгиба 1000R; частота обновления 120 Гц; минимальная задержка 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 1000 кд/м²; поддержка HDR 1000; заводская калибровка Delta E<1

Экран диагональю 57 дюймов имеет пропорции сторон 32:9. Фактическая ширина монитора — 145 см. Такой размер позволяет использовать Predator Z57 вместо двух больших широкоформатных мониторов. Кроме того, в оптимизированных под разрешение 7680х2160 играх геймер получит максимально широкое поле зрения и сможет видеть больше, чем соперники с мониторами классических пропорций. Изгиб экрана 1000R обеспечивает максимально реалистичное погружение в игровые миры.

Остальные параметры экрана соответствуют современным требованиям к игровым мониторам. Частота обновления 120 Гц и минимальная задержка 1 мс будут востребованы в первую очередь в динамичных играх. А поддержка AMD FreeSync Premium исключит появление разрывов кадров и артефактов за счет синхронизации работы видеокарты и монитора.

Матрица Predator Z57 поражает не только размером, но и высокой яркостью. Ее типичное значение в несколько раз выше, чем у стандартных игровых мониторов: 600 нит. При просмотре HDR-контента может достигаться уровень 1000 нит. Такие характеристики позволяют размещать монитор где угодно, даже у окна. Изображение будет сочным, без потери цвета.

MiniLED-подсветка отличается заметно большим количеством (чем в обычной LED) светодиодов, расположенных за матрицей. В Predator Z57 реализовано 2304 зоны локального затемнения, за счет чего переходы от светлых участков к темным видны максимально четко, без ореолов. Черный цвет выглядит по-настоящему черным, а не серым. Благодаря этому остальные цвета смотрятся более яркими. Производитель заявляет покрытие 98% цветового пространства DCI-P3. По качеству изображения Predator Z57 не уступает мониторам с дорогими OLED-матрицами.

Производитель позаботился о том, чтобы монитор можно было использовать с самой современной техникой. Разъемы HDMI 2.1 делают Predator Z57 совместимым с последними моделями игровых приставок: PlayStation 5 и Xbox Series X. ПК или ноутбук можно подключить как по HDMI, так и по Display Port. Встроенный коммутатор KVM позволяет быстро переключаться между подсоединенными устройствами без лишних усилий: автоматически использоваться будет то, которое в текущий момент выдает сигнал.

Отдельного упоминания заслуживает порт USB-C c поддержкой протокола Power Delivery и возможностью передачи энергии до 90 Вт. При наличии такого разъема многие ноутбуки можно запитать непосредственно от монитора — это не только гораздо проще, чем искать розетку, но и практичнее за счет использования всего одного кабеля для питания и передачи информации.

Встроенная аудиосистема Predator Z57 звучит заметно громче и качественней, чем у многих стандартных мониторов. Достаточный объем свободного пространства в корпусе позволил инженерам разместить два 10-ваттных динамика. Таким образом, с Predator Z57 можно играть и без дополнительной аудиосистемы.

Для комфортной работы или гейминга монитор можно отрегулировать нужным образом по высоте (на 110 мм). Кроме того, экран наклоняется вертикальной оси на -5 — +15 градусов и вокруг горизонтальной на 30 градусов в каждую сторону.

Монитор Acer Predator Z57 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 256500 руб.