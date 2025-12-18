Получите все материалы CNews по ключевому слову
АПСС Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе НП ПСС Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе
СОБЫТИЯ
АПСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 2
|Экспотроника ВК 40 2
|РЖД - Российские железные дороги 2006 1
|Газпром ПАО 1418 1
|Долин Евгений 10 3
|Мохнаткин Алексей 7 2
|Мантуров Денис 120 2
|Сиваев Сергей 2 1
|Лысенков Илья 1 1
|Грекова Ольга 4 1
|Ковш Алексей 6 1
|Чупров Владимир 4 1
|Фидлер Вероника 2 1
|Лермонтов Станислав 1 1
|Мартынов Андрей 11 1
|Гутман Виктор 17 1
|Поликарпов Сергей 7 1
|Тиманов Александр 5 1
|Путин Владимир 3354 1
|Дубин Михаил 49 1
|Шпак Василий 263 1
|Покровский Иван 132 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Мишустин Михаил 737 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2160 4
|Ведомости 1246 3
|Российская газета 276 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.