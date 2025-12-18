Разделы

АПСС Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе НП ПСС Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе


СОБЫТИЯ


18.12.2025 Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка 1
31.07.2024 За использование отечественных светодиодов российской электронике добавят баллов 2
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
12.05.2023 Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок 2
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 2
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1
08.09.2014 Совет директоров «Светланы-Оптоэлектроники» продлил срок полномочий гендиректора Алексея Мохнаткина 1
21.02.2013 В Екатеринбурге состоится конференция «АПСС-Урал 2013» 1
01.11.2012 В России решили создать светодиодную индустрию 2
26.04.2012 29 мая в Екатеринбурге пройдет конференция «Автоматизация: Проекты. Системы. Средства» 1
06.12.2010 Российский рынок светодиодов ожидает стремительный рост 2
02.11.2010 Россия не готова перейти к обязательной установке счетчиков 1
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

АПСС и организации, системы, технологии, персоны:

Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 3
Б+Р Промышленная Автоматизация 3 2
Pfannenberg - Пфанненберг 2 2
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 342 2
ИндаСофт - InduSoft 26 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 2
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 2
Прософт-Системы 18 1
Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 1
Техноаналит 1 1
П+Ф Аутомейшн - Пеперл+Фукс Аутомейшн 2 1
Honeywell - Saia Burgess Electronics - Saia Burgess Controls AG - SBC Rus - Сайа Бургесс Контролз Рус 12 1
БЛ Групп 4 1
РуСИД 4 1
Philips 2076 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 57 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Data Matrix - Дата Матрикс 83 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 2
Экспотроника ВК 40 2
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Газпром ПАО 1418 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 5
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Маркировка - Marking 1235 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1444 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1108 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Встраиваемые системы - Embedded system 101 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 617 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Долин Евгений 10 3
Мохнаткин Алексей 7 2
Мантуров Денис 120 2
Сиваев Сергей 2 1
Лысенков Илья 1 1
Грекова Ольга 4 1
Ковш Алексей 6 1
Чупров Владимир 4 1
Фидлер Вероника 2 1
Лермонтов Станислав 1 1
Мартынов Андрей 11 1
Гутман Виктор 17 1
Поликарпов Сергей 7 1
Тиманов Александр 5 1
Путин Владимир 3354 1
Дубин Михаил 49 1
Шпак Василий 263 1
Покровский Иван 132 1
Плясунов Юрий 10 1
Мишустин Михаил 737 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Россия - УФО - Свердловская область 1751 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 180 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 206 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 229 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 662 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 4
Ведомости 1246 3
Российская газета 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
РАН - Российская академия наук 2015 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru



