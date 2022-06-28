Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции

Холдинг GS Group получил новое заключение Минпромторга о подтверждении производства всех модификаций светодиодов GS LED на территории России. Изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции. Заключение, выданное Министерством промышленности и торговли России, действительно в течение трех лет. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

В реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, включены 36 модификаций светодиодов, производимых под брендом GS LED. Это светодиоды в трех наиболее распространенных и востребованных типоразмерах: 2835, 3030, 5050. Номинальная потребляемая мощность изделий — от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от 2700 до 6500 К; возможный индекс цветопередачи — CRI 70, CRI 80. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В.

Крупносерийное производство светодиодов под брендом GS LED запущено в июне 2021 г. на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS». Производственная инфраструктура включает 700 кв. м собственных чистых помещений 7 класса, которые обладают потенциалом для расширения до 1500 кв. м. GS Group является единственным производителем светодиодов в России, обладающим собственными чистыми помещениями такого уровня оснащенности.

На предприятиях «Технополиса GS» выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний. При изготовлении светодиодов используется люминофор отечественного производства.

Разработка и проектирование светодиодов GS LED осуществляется собственным R&D-центром, где реализуется полный цикл опытно-конструкторских работ.

Высокий уровень качества продукции обеспечивается контролем на каждом этапе производства. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015.

Мощности предприятий «Технополиса GS» позволяют выпускать до 145 млн светодиодов в год.

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GS LED – российский бренд светодиодов с максимальной локализацией производства. Светодиоды GS LED производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS» в чистых помещениях 7 класса. Модельный ряд включает светодиоды в типоразмерах 2835 PLCC, 3030 EMC и 5050 EMC. Мощности позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции в год – это крупнейшее производство светодиодов в России. Получено заключение Минпромторга о подтверждении производства модельного ряда светодиодов на территории России, изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.

«Технополис GS» — первый в России частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства.