GS Group - Технополис GS Гусев

В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» up в России на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) с софинансированием за счет средств субсиди

«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской

В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности Инновационный кластер «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group, г. Гусев Калининградской области) и некоммерч

GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики икладная информатика» с возможностью прохождения практики на производствах инновационного кластера «Технополис GS». Обучение будет проходить по интегрированному учебному плану, разработанному п

GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России та студентов НИУ ВШЭ по созданию модели Smart City («умный город») на базе инновационного кластера «Технополис GS» в г. Гусеве Калининградской области. Кураторами работы выступят специалисты хо

В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок В конце сентября 2015 г. генеральный директор «НПО “Цифровые Телевизионные Системы”» (предприятие в составе инновационного кластера «Технополис GS», Калининградская область) Андрей Гусев и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образова

Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании В октябре 2015 г. на территории инновационного кластера «Технополис GS» началось построение сети абонентского доступа по технологии GPON. Поставщиком

«Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнер холдинга обеспечит развитие инновационного кластера «Технополис GS» как одной из ключевых площадок для контрактного производства электроники в Рос