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GS Group Технополис GS Гусев
«Технополис GS» — частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group. Интегрированные предприятия кластера позволяют обеспечивать комплекс услуг по разработке и производству электроники — от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции. Это возможности для российского рынка контрактного производства. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год. Налаженные логистические потоки и наработанные производственные компетенции делают «Технополис GS» оптимальным местом для локализации на территории РФ производства электронных устройств любой степени сложности. Здесь расположено самое масштабное в России и Восточной Европе производство цифровых телевизионных приставок, где выпускаются ТВ-приставки под брендом General Satellit. В кластере действуют R&D- и образовательный центры, формируются современная жилая зона, умная инфраструктура и уникальная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная образовательная программа.
СОБЫТИЯ
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|17.08.2023
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В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер»
up в России на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) с софинансированием за счет средств субсиди
|09.02.2022
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«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской
|25.04.2017
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В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности
Инновационный кластер «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group, г. Гусев Калининградской области) и некоммерч
|11.03.2016
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GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики
икладная информатика» с возможностью прохождения практики на производствах инновационного кластера «Технополис GS». Обучение будет проходить по интегрированному учебному плану, разработанному п
|28.10.2015
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GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России
та студентов НИУ ВШЭ по созданию модели Smart City («умный город») на базе инновационного кластера «Технополис GS» в г. Гусеве Калининградской области. Кураторами работы выступят специалисты хо
|15.10.2015
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В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок
В конце сентября 2015 г. генеральный директор «НПО “Цифровые Телевизионные Системы”» (предприятие в составе инновационного кластера «Технополис GS», Калининградская область) Андрей Гусев и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образова
|12.10.2015
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Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании
В октябре 2015 г. на территории инновационного кластера «Технополис GS» началось построение сети абонентского доступа по технологии GPON. Поставщиком
|13.03.2015
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«Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS»
подписали соглашение о сотрудничестве. Партнер холдинга обеспечит развитие инновационного кластера «Технополис GS» как одной из ключевых площадок для контрактного производства электроники в Рос
|02.08.2013
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Как провинциальный город превращают в инновационный центр?
течение 5 лет в городе Гусеве Калининградской области располагается частный инновационный кластер «Технополис GS». На базе этого производственного комплекса разрабатывают и производят ресиверы
GS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Боярков Федор 26 11
|Безруков Андрей 32 10
|Масленников Евгений 10 8
|Фомичев Дмитрий 27 6
|Ткаченко Андрей 25 4
|Воронин Анатолий 6 4
|Шпак Василий 279 2
|Копосов Максим 74 2
|Алиханов Антон 41 2
|Мартынов Андрей 12 2
|Ким Олег 19 2
|Алешкин Олег 3 2
|Четверин Кирилл 2 2
|Бородастов Алексей 9 2
|Пластинин Сергей 6 2
|Гришин Дмитрий 210 1
|Петров Сергей 61 1
|Платонов Сергей 13 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Попов Александр 55 1
|Степнов Александр 3 1
|Грищенков Александр 17 1
|Волков Михаил 70 1
|Цуканов Николай 8 1
|Крикушенко Владимир 15 1
|Дмитриев Владимир 38 1
|Репка Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 66 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Орлов Сергей 29 1
|Суетин Николай 8 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Ершова Наталья 2 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Маслов Михаил 15 1
|Медриш Михаил 15 1
|Шестаков Владимир 4 1
|Танавская Людмила 1 1
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