Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197126
ИКТ 15206
Организации 11687
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26962
Персоны 85933
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1297
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

GS Group Технополис GS Гусев

GS Group - Технополис GS Гусев

«Технополис GS» — частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group. Интегрированные предприятия кластера позволяют обеспечивать комплекс услуг по разработке и производству электроники — от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции. Это возможности для российского рынка контрактного производства. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год. Налаженные логистические потоки и наработанные производственные компетенции делают «Технополис GS» оптимальным местом для локализации на территории РФ производства электронных устройств любой степени сложности. Здесь расположено самое масштабное в России и Восточной Европе производство цифровых телевизионных приставок, где выпускаются ТВ-приставки под брендом General Satellit. В кластере действуют R&D- и образовательный центры, формируются современная жилая зона, умная инфраструктура и уникальная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная образовательная программа.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер»

up в России на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) с софинансированием за счет средств субсиди
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской

25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности

Инновационный кластер «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group, г. Гусев Калининградской области) и некоммерч
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики

икладная информатика» с возможностью прохождения практики на производствах инновационного кластера «Технополис GS». Обучение будет проходить по интегрированному учебному плану, разработанному п
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России

та студентов НИУ ВШЭ по созданию модели Smart City («умный город») на базе инновационного кластера «Технополис GS» в г. Гусеве Калининградской области. Кураторами работы выступят специалисты хо
15.10.2015 В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок

В конце сентября 2015 г. генеральный директор «НПО “Цифровые Телевизионные Системы”» (предприятие в составе инновационного кластера «Технополис GS», Калининградская область) Андрей Гусев и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образова
12.10.2015 Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании

В октябре 2015 г. на территории инновационного кластера «Технополис GS» началось построение сети абонентского доступа по технологии GPON. Поставщиком

13.03.2015 «Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS»

подписали соглашение о сотрудничестве. Партнер холдинга обеспечит развитие инновационного кластера «Технополис GS» как одной из ключевых площадок для контрактного производства электроники в Рос
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр?

течение 5 лет в городе Гусеве Калининградской области располагается частный инновационный кластер «Технополис GS». На базе этого производственного комплекса разрабатывают и производят ресиверы

Публикаций - 74, упоминаний - 105

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 360 64
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 63 27
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 71 25
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 11
Intel Corporation 12777 8
AMD - Advanced Micro Devices 4623 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 3
Пранкор 9 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 3
ICL ГК - ICL Group 476 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 2
Philax - Филакс 12 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 2
Samsung Electronics 11005 2
Dell EMC 5170 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Fujitsu 2099 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 207 2
Рикор Холдинг - Rikor 172 2
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 2
Amlogic 57 2
Digma 248 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
Инкотекс 12 1
Google LLC 12610 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
DCLab Карелия 1 1
Edelweiss - Эдельвейс 71 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 35 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 148 1
Проектная практика 52 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 124 1
Тестприбор 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8755 3
Наукоград - технопарк 156 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2906 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Yamaha - Ямаха 110 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 91 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Социальные гарантии 40 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Нейроквантум 1 1
Центр развития одаренных детей Калининградской области ГБУ КО НОО 1 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
ИТ-парк Калининград 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1261 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
Русагро Группа Компаний 368 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 481 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 22
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 613 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 77 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5599 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25236 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61149 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 26
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4734 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64275 13
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1638 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8688 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15949 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7362 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10569 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4350 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14698 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10235 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16918 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35784 8
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1079 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2221 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12998 8
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 65 7
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1184 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7501 6
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 774 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 900 6
NAND flash memory - флеш-память 679 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1158 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2469 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2373 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 11
GS Group - GS LED светодиоды 12 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 3
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 3 3
GS Group - GS Labs - StingrayStream - StingrayTV 21 2
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 2
GS Group - GS B - ТВ-приставка 14 2
Intel H Chipset 20 2
Samsung DRE 3 2
DEPO Computers - Depo Neos 24 2
GS Nanotech - SiP Amber 5 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 230 2
GS Nanotech SSD 2 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1025 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 628 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 2
Яндекс.Телефон 31 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 11 1
Сбер - Okko Smart Box 7 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 113 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 232 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
Триколор Play 12 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 283 1
Сбер - SberBox StarOS 3 1
GS Group - GS SSD PCIe NVMe 1 1
Eltex EMS 3 1
FreePik 1799 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 562 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 1
Триколор - Синематека 6 1
Боярков Федор 26 11
Безруков Андрей 32 10
Масленников Евгений 10 8
Фомичев Дмитрий 27 6
Ткаченко Андрей 25 4
Воронин Анатолий 6 4
Шпак Василий 279 2
Копосов Максим 74 2
Алиханов Антон 41 2
Мартынов Андрей 12 2
Ким Олег 19 2
Алешкин Олег 3 2
Четверин Кирилл 2 2
Бородастов Алексей 9 2
Пластинин Сергей 6 2
Гришин Дмитрий 210 1
Петров Сергей 61 1
Платонов Сергей 13 1
Кочетков Владислав 248 1
Попов Александр 55 1
Степнов Александр 3 1
Грищенков Александр 17 1
Волков Михаил 70 1
Цуканов Николай 8 1
Крикушенко Владимир 15 1
Дмитриев Владимир 38 1
Репка Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Moore Gordon - Мур Гордон 66 1
Северов Дмитрий 41 1
Филимонов Сергей 46 1
Орлов Сергей 29 1
Суетин Николай 8 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Ершова Наталья 2 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Маслов Михаил 15 1
Медриш Михаил 15 1
Шестаков Владимир 4 1
Танавская Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164743 67
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 62
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 49
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1655 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 6
Европа Восточная 3137 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 146 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 3
Европа 24907 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 3
Азия - Азиатский регион 5888 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1214 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3420 2
Южная Корея - Республика 7017 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2267 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 2
Россия - ДФО - Амурская область 936 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 2
Камбоджа - Королевство 156 1
Азия Восточная 187 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1761 1
Россия - СЗФО - Калиниградская область 13 1
Пакистан - Исламабад 26 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 32 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2512 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Япония 13762 1
Швеция - Королевство 3772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1782 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1003 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57189 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18020 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6663 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6120 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3931 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1068 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10820 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15884 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8815 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5461 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4601 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 3
Образование в России 2759 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27053 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2646 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 98 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 60 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1218 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1062 2
Физика - Physics - область естествознания 2920 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3317 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4477 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11448 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5625 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 656 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5717 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5427 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9082 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 1
Трейд-ин - Trade-in 230 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6111 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1248 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 1
DigiTimes - Издание 1331 1
IDC - International Data Corporation 4968 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 5
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 80 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
Гусевский политех - Гусевский политехнический техникум ГБОУ СПО КО 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 301 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 580 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1272 2
CNews AWARDS - награда 570 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще