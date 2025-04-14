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Бородастов Алексей
Бородастов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 4
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 1
|Кельин Марк 3 1
|Епишин Олег 19 1
|Копосов Максим 62 1
|Габиева Дарья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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