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Бородастов Алексей



14.04.2025 DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга 1
11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) 1
29.07.2024 Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech 1
07.05.2024 «Аквариус» и «Росатом» создают производство чипов для шифрования 1
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бородастов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 51 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 315 3
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Вирона НПК 1 1
Softline - Софтлайн 2917 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 1
Наукоград - технопарк 140 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3289 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 2
DDR - Double data rate 2771 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2509 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1500 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 168 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1297 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 121 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1401 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1692 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Desktop computer - Системный блок - системник 441 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1005 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2212 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1054 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
ARM - Advanced RISC Machine 441 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 203 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 134 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1054 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 411 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 64 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 269 1
GS Group - GS LED светодиоды 7 1
Кельин Марк 3 1
Епишин Олег 19 1
Копосов Максим 62 1
Габиева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1322 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 107 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 525 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 116 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 716 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1504 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 927 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 619 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 969 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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