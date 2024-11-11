SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) интегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого года партнер поставит более 5000 модулей SSD. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российский ИТ-вендор «Инферит» производит персональные компьютеры различных форм-факторов, серверы, системы хранения данных. Часть линеек внесена в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Мощность завода «Инферит Техника» в наукограде Фрязино, в Особой экономической зоне «Исток», составляет 300 тысю единиц компьютерного и серверного оборудования в год. Линия поверхностного монтажа позволяет выпускать 60 тысю. электронных модулей за тот же период — это материнские платы, SSD и платы оперативной памяти. Вендор работает с другими отечественными предприятиями, чтобы обеспечить надежный технологический фундамент для построения и обновления ИТ-инфраструктуры российскими компаниями и государственными учреждениями.

Твердотельные накопители российского производителя GS Nanotech в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe и объемом памяти 256 ГБ будут применены в автоматизированных рабочих местах (АРМ) Inferit Base для обеспечения высокой скорости загрузки операционной системы. Основа рабочего места — системный блок Inferit Desktop на базе материнских карт mATX с поддержкой сокетов LGA1200 и LGA1700; в устройство могут быть установлены две планки оперативной памяти DDR4 и до семи накопителей SATA. В комплект входят монитор диагональю 23,8 или 27 дюймов, мышь и клавиатура. АРМ Inferit Base внесено в реестр отечественного оборудования Минпромторга (Реестровый номер No 10543991), что позволяет использовать его для решения задач импортозамещения.

SSD диски GS Nanotech включены в реестр отечественной промышленной продукции. Согласно требованиям постановления № 719, использование этих устройств позволит производителю набрать 27 баллов. Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, монтаж компонентов на плате и финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS», мощности которого позволяют выпускать более 1 млн твердотельных накопителей в год.

«Работа вендора "Инферит" с одним из ведущих отечественных предприятий по выпуску микроэлектронной продукции позволит обеспечить потребности наших заказчиков в импортонезависимых рабочих местах и гарантировать качество конкретных компонентов — в данном случае модулей SSD, то есть твердотельных накопителей. Мы продолжаем расширять список партнеров и интегрировать российское программное обеспечение и оборудование, в том числе электронные компоненты, в экосистему "Инферит"», — отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

«Это наш общий вклад в развитие отечественной электронной промышленности и обеспечение растущих потребностей российского рынка. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжено», – отметил директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов.