DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга

Оперативная память (Double Data Rate) производства GS Nanotech — теперь в реестре российской промышленной продукции Минпромторга России. По итогам экспертизы линейка набрала 35 баллов. Разработка, тестирование и производство DDR осуществлялось на базе GS Nanotech в городе Гусеве Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители GS Nanotech.

Войти в реестр устройствам помогли отечественные печатные платы шестого класса точности. В течение года в компании доводили до совершенства технологический процесс. Как оказалось, серийное производство печатных плат такого класса — вызов для российских реалий. Несмотря на это, GS Nanotech удалось добиться стабильного качества и оптимальных сроков.

«Мы понимаем ситуацию на рынке: в погоне за максимальным количеством баллов модули DDR-памяти получили в своем составе микроконтроллеры, избыточные по функционалу, но дающие производителям заветные баллы. Мы пошли другим путем и готовы предложить рынку реестровые DDR без него, но с отечественной печатной платой и интересной ценой», — сказал директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов.

DDR — это тип оперативной памяти, который используется в компьютерах и других вычислительных устройствах. От него зависит скорость обработки данных и выполнения задач.

Продуктовая линейка представлена двумя форм-факторами. Первый — более компактный – это SO-DIMM на 260 пин и конфигурацией микросхем памяти 1024M/2048Mx64 бит, востребован в ноутбуках, тонких клиентах, моноблоках. Второй — U-DIMM имеет следующие параметры: 288 пин, 2048Mx64 бит и будет востребован в АРМ, ПК. Оба исполнения имеют тактовую частоту 3200 МГц и суммарный объем памяти 8/16/32 Гбайт, а также соответствуют стандарту JEDEC JESD-79–4.