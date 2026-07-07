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Индексная книга (каталог) CNews*
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JEDEC Joint Electron Device Engineering Council Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance

JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance

СОБЫТИЯ


07.07.2026 GS Group осваивает выпуск новых видов высокотехнологичной продукции для российских заказчиков 1
10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания 1
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD 2
14.04.2025 DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга 1
12.12.2023 Выпущен новый стандарт памяти для ноутбуков. Оперативка изменится до неузнаваемости и станет лучше во всем 2
26.09.2023 Samsung выпустила сверхкомпактную память емкостью до 128 ГБ. Она вдвое быстрее работает и занимает на 60% меньше места 1
17.01.2023 Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями 3
26.10.2022 GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» 1
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA 1
27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти 1
15.11.2021 Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC 2
28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК 1
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
14.11.2019 Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома 1
11.07.2019 Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4 1
20.06.2019 Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов 1
17.06.2019 Intel и Qualcomm просят простить Huawei. Иначе американские ИТ понесут многомиллиардные убытки 1
14.06.2019 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 1
10.06.2019 Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС 1
07.06.2019 Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook 1
05.06.2019 Основатель ARM: Травля Huawei погубит нашу компанию и ударит по всем ИТ-компаниям мира 1
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 4
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0 1
25.01.2019 Toshiba выпустила сверхбыструю флеш-память нового типа 1
29.01.2018 Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем 1
26.09.2017 Samsung начала производство памяти Universal Flash Storage для автомобилей нового поколения 1
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем 1
07.07.2016 Samsung выпустил карты памяти нового типа 2
25.02.2016 Samsung выпустил сверхскоростную память на 256 ГБ для смартфонов и планшетов 1
15.01.2016 Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств 1
11.03.2015 Samsung запускает в производство 128-гигабайтную UFS 2.0 флэш-память для смартфонов 1
17.01.2014 Samsung разработала первый в мире 8-Гбит чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4 1
06.11.2013 Toshiba начинает выпуск новых встраиваемых модулей флэш-памяти NAND по 19-нм техпроцессу второго поколения 1
16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов 1
21.12.2012 Военную электронику будут маркировать ДНК 1
19.07.2012 Впервые в истории начато серийное производство фазовой памяти 1
23.03.2012 ADATA выпустила новые энергоэффективные модули серверной памяти 1
17.06.2010 Toshiba выпустила чип емкостью 128 ГБ для портативной электроники 1

Публикаций - 69, упоминаний - 83

JEDEC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 21
Samsung Electronics 11064 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Google LLC 12688 8
Huawei 4676 8
Toshiba Corporation 2980 8
Microsoft Corporation 25775 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 7
Rambus 246 6
Dell EMC 5180 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 4
Nvidia Corp 4002 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 3
GS Group - Технополис GS Гусев 74 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 2
Adata Technology 132 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Apple Inc 13154 2
HP Inc. 5883 2
Kingston Technology 218 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
DJI 96 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
AMD Xilinx 100 1
Transcend Information 82 1
Резонанс НПП 407 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
DDR - Double data rate 3083 34
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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