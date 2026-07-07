Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
JEDEC Joint Electron Device Engineering Council Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 83
JEDEC и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 407 2
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
|Inquirer 463 5
|DigiTimes - Издание 1331 4
|X-Bit Labs 83 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|EE Times 160 2
|Tom’s Hardware 600 2
|The Bell - Издание 42 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Liliputing 76 1
|Android Authority 62 1
|PCWorld - PC World 47 1
|Silicon 494 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Reddit 398 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|SimilarWeb 62 1
|Informa - Ovum - Omdia 155 1
|Fortune Business Insights 32 1
|StockCharts 19 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.