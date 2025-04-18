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Adata Technology

Adata Technology

СОБЫТИЯ

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18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

леш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews сообщили представители Adata. Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express Adata представляет карту памяти SD

14.03.2025 Adata представляет компактный внешний SSD с двумя разъемами – SC730

Компания Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, объявила о выпуске внешнего тв
06.12.2024 Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C

ись видео Apple ProRes на новейших смартфонах серии iPhone 16. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний твердотельный накопитель SC740 имеет встроенный кабель передачи данных USB-C и
10.10.2024 Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

Бренд модулей памяти и флэш-памяти, давний партнер Intel, Adata Technology и ее игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой па
29.07.2024 Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки

рживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний твердотельный накопитель SC750 унаследовал дизайн популярного SE880, но имеет

24.07.2024 Legend 970 Pro – новый SSD от Adata

Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным р
10.07.2024 Первый BTF-корпус от ADATA/XPG

екла толщиной 3 мм. С помощью дополнительных аксессуаров, также предоставляемых XPG, сборщики ПК могут создавать красивые, персонализированные и высокофункциональные системы. XPG Первый BTF-корпус от ADATA/XPG Invader X BTF обеспечит пользователю простой процесс сборки от начала и до конца. В съемную корзину за материнской платой можно установить до трех дисков формата 3,5/2,5 дюйма или воо
07.03.2024 Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5

Бренд модулей памяти и флэш-памяти XPG, принадлежащий Adata Technology, специализируется на высокопроизводительных и стильных продуктах для киберсп
07.12.2023 Новый внешний SSD Adata SD810

ия/записи до 2000 МБ/с и использует основной интерфейс Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Помимо поддержки последней серии смартфонов iPhone 15, он также подходит для фотографо
31.10.2023 Adata начинает продажи первого внешнего SSD SE920 с поддержкой USB4 External SSD

ребителям максимальную производительность на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители Adata. USB4 поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, но высокие скорости неизбежно
17.10.2023 Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с

памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей Adata Gen5 полностью поддерживает новейшие процессоры Intel 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata. Память XPG DDR5 и SSD Adata PCIe 5.0 полностью совместимы с н
06.07.2023 Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD

ольше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Legend 970 может до
30.03.2023 Экологичные внешние диски Adata HC300 ECO и UC310 ECO

атериалов, сертифицированных FSC (Forest Stewardship Council). Об этом CNews сообщили представители Adata. Adata HC300 ECO и UC310 ECO являются первопроходцами в серии продуктов Adata
22.11.2022 Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке

вые на российском рынке стартовали продажи ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя Adata. До этого XPG специализировался на высокопроизводительных модулях DRAM, продуктах NAND

10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators

Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей для PS5, компания Adata Technology Co., Ltd., бренд продуктов памяти, выпустила Legend 960 MAX. Твердотельный н
26.10.2022 Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о том, что модули DRAM Adata и XPG совместимы с новейшими платформами Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5, в том
30.08.2022 XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO

нических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG Lancer 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Вся линейка модулей памяти DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами AMD, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. Об этом CNews сообщили представители Adata. Lancer DDR5 5600 – это первая п
19.08.2022 Adata представляет USB флэш-драйв UE800

ей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, объявляет о выпуске USB-накопителя Adata Elite UE800. Благодаря USB 3.2 Gen2 со скоростью чтения и записи до 1000 МБ/с и емкость
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль
03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace

тативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, представила новейшую серию модулей памяти Adata Ace. Создатели контента могут выбрать одну из двух моделей в зависимости от своего бюдж
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль
08.04.2022 Adata представляет сверхкомпактный внешний SSD SE880

лектроприводов и промышленных решений, объявляет о выпуске внешнего твердотельного накопителя (SSD) Adata SE880. Этот Внешний твердотельный накопитель от Adata поддерживает USB 3.2 Gen2

17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0

Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснаще
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Внешний жесткий диск ADATA HD710 Pro Внешний HDD пригодится для расширения памяти компьютера и разгрузки жесткого диска ПК. Такой подарок будет как нельзя кстати для человека, который постоянно имеет дело с большим
03.11.2021 Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль
22.09.2020 XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280

XPG, производитель систем, комплектующих и периферии для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe Gen4, включающее в себя флагманский SSD S70, а также более доступные GAMMIX S50

20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4

RAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe
18.04.2019 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4
23.10.2018 Adata представила новые геймерские комплектующие
07.09.2018 Adata представила твердотельный накопитель IUSP33F PCIe BGA

Adata Technology анонсировала SSD Adata IUSP33F с интерфейсом PCIe в корпусе BGA (ball grid array). Накопитель на 80% меньше ан
10.08.2018 Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB

многослойная печатная плата обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Как и все модули памяти Adata и XPG, модель SPECTRIX D41 XPG TUF Gaming Edition имеет пожизненную гарантию.
28.06.2018 Adata представила SSD-накопители SR2000 корпоративного уровня

позволяющее IT-менеджерам компаний гибко настраивать параметры резервной области накопителя. Модель Adata SR2000SP U.2 (2,5 дюйма) основана на памяти 3D TLC NAND и обеспечивает высокую производ
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB
23.04.2018 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB

сивность и другие параметры под стать игровому процессу. Все параметры можно настроить в приложении Adata RGB Sync или в приложении настройки RGB-подсветки от производителя материнской платы. 

04.04.2018 Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3

Adata Technology анонсировала XPG GAMMIX S11 (S11), самый быстрый игровой SSD-накопитель Adata на сегодняшний день. Он поставляется в компактном форм-факторе M.2 2280, оснащен радиат
23.03.2018 Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U

ность), что улучшает качество игрового процесса и продлевает срок службы твердотельного накопителя. Adata SX950U имеет встроенную технологию RAID Engine и Data Shaping для обеспечения безопасно
14.03.2018 ADATA освежила память

На прошедшей в Москве пресс-конференции компания ADATA Technology представила первый в мире модуль памяти RGB DDR4 серии XPG с жидкостным охла
26.12.2017 Adata представила модули памяти XPG Z1 DDR4 4600 МГц. Цена

с чипсетом Intel Z370 / X299 и послужит гарантом стабильности и высокой производительности.Компания Adata продемонстрирует память XPG Z1 DDR4 4600МГц в работе вместе с материнской платой MSI Z3
26.10.2017 Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4

коскоростным решением, которое может использоваться как для установки ОС, так и для хранения данных.Adata выпускает SX6000 в вариантах объемом в 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Технологии износа

Публикаций - 132, упоминаний - 231

Adata Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 28
Samsung Electronics 11064 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Western Digital Corporation - WDC 589 15
Kingston Technology 218 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
SanDisk 343 8
SP - Silicon Power 24 6
Toshiba Corporation 2980 6
Transcend Information 82 6
Patriot Memory 79 5
Apple Inc 13154 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Seagate Technology 766 5
SmartBuy 9 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
HP Inc. 5883 4
Google LLC 12688 3
Dell EMC 5180 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 3
Nvidia Corp 4002 2
LaCie 75 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Fujitsu 2105 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 2
Digma 251 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Haier Group 230 1
Chuwi 27 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Titanium 88 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Dyson 157 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Texda Textildarm Ltd 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 76
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 56
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
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PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 32
DDR - Double data rate 3083 30
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 29
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 27
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 20
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NAND 3D flash memory 96 19
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 15
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 14
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 14
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 14
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