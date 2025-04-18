Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 леш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews сообщили представители Adata. Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express Adata представляет карту памяти SD

Adata представляет компактный внешний SSD с двумя разъемами – SC730 Компания Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, объявила о выпуске внешнего тв

Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C ись видео Apple ProRes на новейших смартфонах серии iPhone 16. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний твердотельный накопитель SC740 имеет встроенный кабель передачи данных USB-C и

Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra Бренд модулей памяти и флэш-памяти, давний партнер Intel, Adata Technology и ее игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой па

Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки рживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний твердотельный накопитель SC750 унаследовал дизайн популярного SE880, но имеет

Legend 970 Pro – новый SSD от Adata Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным р

Первый BTF-корпус от ADATA/XPG екла толщиной 3 мм. С помощью дополнительных аксессуаров, также предоставляемых XPG, сборщики ПК могут создавать красивые, персонализированные и высокофункциональные системы. XPG Первый BTF-корпус от ADATA/XPG Invader X BTF обеспечит пользователю простой процесс сборки от начала и до конца. В съемную корзину за материнской платой можно установить до трех дисков формата 3,5/2,5 дюйма или воо

Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5 Бренд модулей памяти и флэш-памяти XPG, принадлежащий Adata Technology, специализируется на высокопроизводительных и стильных продуктах для киберсп

Новый внешний SSD Adata SD810 ия/записи до 2000 МБ/с и использует основной интерфейс Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Помимо поддержки последней серии смартфонов iPhone 15, он также подходит для фотографо

Adata начинает продажи первого внешнего SSD SE920 с поддержкой USB4 External SSD ребителям максимальную производительность на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители Adata. USB4 поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, но высокие скорости неизбежно

Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей Adata Gen5 полностью поддерживает новейшие процессоры Intel 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata. Память XPG DDR5 и SSD Adata PCIe 5.0 полностью совместимы с н

Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD ольше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Legend 970 может до

Экологичные внешние диски Adata HC300 ECO и UC310 ECO атериалов, сертифицированных FSC (Forest Stewardship Council). Об этом CNews сообщили представители Adata. Adata HC300 ECO и UC310 ECO являются первопроходцами в серии продуктов Adata

Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке вые на российском рынке стартовали продажи ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя Adata. До этого XPG специализировался на высокопроизводительных модулях DRAM, продуктах NAND

Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей для PS5, компания Adata Technology Co., Ltd., бренд продуктов памяти, выпустила Legend 960 MAX. Твердотельный н

Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о том, что модули DRAM Adata и XPG совместимы с новейшими платформами Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5, в том

XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO нических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG Lancer 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Вся линейка модулей памяти DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами AMD, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. Об этом CNews сообщили представители Adata. Lancer DDR5 5600 – это первая п

Adata представляет USB флэш-драйв UE800 ей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, объявляет о выпуске USB-накопителя Adata Elite UE800. Благодаря USB 3.2 Gen2 со скоростью чтения и записи до 1000 МБ/с и емкость

Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль

Adata представила оперативную память серии Ace тативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, представила новейшую серию модулей памяти Adata Ace. Создатели контента могут выбрать одну из двух моделей в зависимости от своего бюдж

Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль

Adata представляет сверхкомпактный внешний SSD SE880 лектроприводов и промышленных решений, объявляет о выпуске внешнего твердотельного накопителя (SSD) Adata SE880. Этот Внешний твердотельный накопитель от Adata поддерживает USB 3.2 Gen2

Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0 Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснаще

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты Внешний жесткий диск ADATA HD710 Pro Внешний HDD пригодится для расширения памяти компьютера и разгрузки жесткого диска ПК. Такой подарок будет как нельзя кстати для человека, который постоянно имеет дело с большим

Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280 Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль

XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 XPG, производитель систем, комплектующих и периферии для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe Gen4, включающее в себя флагманский SSD S70, а также более доступные GAMMIX S50

Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 RAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe

Adata представила твердотельный накопитель IUSP33F PCIe BGA Adata Technology анонсировала SSD Adata IUSP33F с интерфейсом PCIe в корпусе BGA (ball grid array). Накопитель на 80% меньше ан

Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB многослойная печатная плата обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Как и все модули памяти Adata и XPG, модель SPECTRIX D41 XPG TUF Gaming Edition имеет пожизненную гарантию.

Adata представила SSD-накопители SR2000 корпоративного уровня позволяющее IT-менеджерам компаний гибко настраивать параметры резервной области накопителя. Модель Adata SR2000SP U.2 (2,5 дюйма) основана на памяти 3D TLC NAND и обеспечивает высокую производ

Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB сивность и другие параметры под стать игровому процессу. Все параметры можно настроить в приложении Adata RGB Sync или в приложении настройки RGB-подсветки от производителя материнской платы.

Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 Adata Technology анонсировала XPG GAMMIX S11 (S11), самый быстрый игровой SSD-накопитель Adata на сегодняшний день. Он поставляется в компактном форм-факторе M.2 2280, оснащен радиат

ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U ность), что улучшает качество игрового процесса и продлевает срок службы твердотельного накопителя. Adata SX950U имеет встроенную технологию RAID Engine и Data Shaping для обеспечения безопасно

ADATA освежила память На прошедшей в Москве пресс-конференции компания ADATA Technology представила первый в мире модуль памяти RGB DDR4 серии XPG с жидкостным охла

Adata представила модули памяти XPG Z1 DDR4 4600 МГц. Цена с чипсетом Intel Z370 / X299 и послужит гарантом стабильности и высокой производительности.Компания Adata продемонстрирует память XPG Z1 DDR4 4600МГц в работе вместе с материнской платой MSI Z3