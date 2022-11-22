Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке

В «Ситилинке» впервые на российском рынке стартовали продажи ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя Adata. До этого XPG специализировался на высокопроизводительных модулях DRAM, продуктах NAND Flash, мобильных аксессуарах, игровых продуктах и промышленных решениях. Ноутбуки XPG на европейском и, в частности, на российском рынке представлены впервые. Об этом CNews сообщили представители Adata.

В «Ситилинке» сейчас можно приобрести три новые модели: игровой ультрабук Adata XPG XENIA 14 (в двух сборках), ультрабук Adata XPG XENIA Xe и ультрабук Adata XPG XENIA 15. До конца ноября 2022 г. в «Ситилинке» также появятся еще две модели ноутбуков XPG XENIA, которые также будут представлены у ритейлера эксклюзивно.

Стоимость устройств начинается от 74 990 руб., с учетом скидки в 10%. Ноутбуки доступны к покупке во всех городах присутствия «Ситилинка».

«Бренд Adata уже успел завоевать свою аудиторию на российском рынке в других категориях. Например, в 2022 г. в “Ситилинке” он входит в топ-3 брендов по продажам в штуках среди внешних дисков SSD и HDD, – сказал Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка». – Сейчас мы видим интерес у покупателей к китайским ноутбукам. Так, в III квартале доля продаж китайских брендов среди всех продаж ноутбуков в “Ситилинке” достигла 25%. XPG – игровой бренд, и мы ожидаем, что ноутбуки будут пользоваться популярностью, особенно среди геймерского сообщества».

Ноутбуки XPG

Игровой ультрабук XPG XENIA 14

Этот игровой ультрабук поставляется с процессором Intel i5 или i7 11 поколения и интегрированной графикой Intel Iris XE. Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти XPG DDR4 с возможностью расширения до 64 ГБ, а также скоростным 512 ГБ SSD XPG GAMMIX S50 Lite Gen 4. XPG XENIA 14 имеет толщину 15 мм и вес 970 г. XENIA 14 оснащен 14-дюймовым матовым IPS экраном. Ультрабук обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для удобства подключения он оснащен двумя портами USB Type-C, двумя портами USB-A, портом HDMI, устройством чтения карт SD, аудиоразъемом 3,5 мм и поддержкой Thunderbolt 4.

Ультрабук XPG XENIA Xe

По данным производителя, XENIA Xe нацелен на пользователей, ищущих универсальный ультрабук, который справится с играми и рабочими задачами, но при этом, чтобы его было бы легко носить с собой. XENIA Xe – это 15.6” EVO Ready ультрабук с современным дизайном и корпусом из анодированного алюминия. Толщина ультрабука составляет 11 мм в самом тонком месте, а его вес – 1,65 кг. При этом его время автономной работы достигает 16 часов. XENIA Xe оснащен процессором Intel 11 поколения Core i5-1135G7 либо i7-1165G7, графикой Intel Iris Xe graphics, встроенным модулем памяти LPDDR4x 4266МГц, сенсорным дисплеем 15.6” 1080P Full HD IPS с соотношением экрана к корпусу 87%, а также SSD XPG GAMMIX S50 LITE Gen4 формата M.2 на 1 ТБ.

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Ультрабук XPG XENIA 15

Это устройство является результатом сотрудничества между XPG и Intel и оснащено процессором Intel Core i7 11800H 11 поколения, а также графикой Nvidia RTX 3070. Для максимальной стабильности и производительности ноутбук оснащен жидкометаллическим термоинтерфейсом, твердотельным накопителем XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ и высокопроизводительной памятью XPG объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR4-3200 МГц. Как и XENIA 14, XENIA 15 имеет корпус из магниевого сплава премиум-класса, который весит менее 2 кг. XENIA 15 также оснащен механической клавиатурой с RGB-подсветкой для каждой клавиши, 15,6-дюймовым экраном QHD с частотой 165 Гц и поддержкой последней версии Thunderbolt 4.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет полный спектр продуктов от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.