Adata XPG Adata Xtreme Performance Gear
|12.08.2025
|
XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G
Adata Technology, производитель модулей памяти и устройств хранения на базе флэш-памяти, анонсировала новый продукт от бренда XPG. Твердотельный накопитель (SSD) Spectrix S65G RGB Gen4 предназначен для киберспортсменов, энтузиастов технологий и оверклокеров. Об этом CNews сообщили представители Adata. По данным исслед
|30.04.2025
|
XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта
что устраняет необходимость в дополнительных кабелях и упрощает установку. Объем памяти – до 4 ТБ. XPG, Adata XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи иск
|25.10.2024
|
XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций
технических энтузиастов, а также игровой бренд компании Adata Technology в области модулей памяти и флеш-памяти, расширил свою продуктовую линейку и официально вышел на рынок рабочих станций. Сегодня XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICore DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32 ГБ, что облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций.
|18.09.2024
|
XPG объявляет о новых доступных корпусах и блоках питания
тв для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил три новых бюджетных продукта – корпуса Invader X Mini и Valor Air Plus и блок питания Probe. Об этом CNews сообщили представители XPG. XPG Invader X Mini XPG Invader X Mini представляет новое дополнение к семейству корпусов Invader X. Созданная в том же стиле «аквариума», что и оригинальный Invader X, эта ко
|10.09.2024
|
Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5
Бренд модулей памяти и флэш-памяти — игровой бренд XPG компании Adata Technology, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств, объявил о запуске оперативной памяти Lancer Neon RGB DDR5. Lancer Neon RGB использует эксклюзивное теплоот
|10.07.2024
|
Первый BTF-корпус от ADATA/XPG
для геймеров, киберспортивных профессионалов и технических энтузиастов, сообщает о выпуске корпуса XPG Invader X BTF формата Mid-Tower. Новая версия оригинального корпуса XPG Invader X
|29.03.2024
|
XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM
Компания XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустила несколько продуктов для геймеров с ограниченным бюджетом. XPG<
|25.12.2023
|
Новая линейка ATX 3.0 блоков питания, вентиляторов, а также систем жидкостного охлаждения от XPG уже в продаже в России
ддеров и энтузиастов ПК поступили в продажу в магазины России. Об этом CNews сообщили представители XPG Блок питания XPG Fusion Наиболее заметным новым продуктом XPG является блок
|01.11.2023
|
Новый корпус XPG Invader X
XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил корпус XPG Invader X формата Mid-Tower на рынки по всему миру. Среди множества корпусов от XPG эта модель больше, чем любая другая на сегодняшний день, ориентирована на эстетическую сторону сбо
|17.10.2023
|
Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с
a, мировой бренд памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG
|13.07.2023
|
XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5
, киберспортивное подразделение Adata, мирового бренда памяти, специализируется на создании киберспортивных продуктов для любителей киберспорта, геймеров, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор системы охлаждения для процессора. Серия XPG
|28.03.2023
|
XPG объявила о старте продаж нового блока питания Cybercore II Platinum
ехнических энтузиастов, объявил о глобальном выпуске новейшей версии серии модульных блоков питания XPG Cybercore II с платиновым сертификатом. Предлагая две модели мощностью 1000 Вт и 1300 Вт
|22.11.2022
|
Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке
В «Ситилинке» впервые на российском рынке стартовали продажи ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя Adata. До этого XPG специализировался на высок
|26.10.2022
|
Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790
XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о том, что модули DRAM Adata и XPG совместимы с новейшими платформами Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5,
|23.09.2022
|
XPG анонсирует блоки питания стандарта ATX 3.0
ие видеокарты, пригодятся блоки питания с новым типом разъема. Об этом CNews сообщили представители XPG. Чтобы удовлетворить потребности геймеров, желающих в ближайшее время обновиться, XPG<
|31.08.2022
|
XPG представляет новую линейку игровой периферии
хнических энтузиастов, выпустил линейку периферийных продуктов начального уровня: игровой гарнитуры XPG Precog S, игровой мыши XPG Slingshot и коврика для игровой мыши XPG Battleg
|30.08.2022
|
XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO
XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG Lancer 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Вся линейка модулей памяти DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами AM
|18.05.2022
|
XPG анонсирует беспроводную игровую мышь Alpha Wireless
ed (проводная) и Alpha Wireless (беспроводная). Мышь отличается эргономичным дизайном, энергоэффективным датчиком PAW-3335 и переключателями премиум-класса Omron. Об этом CNews сообщили представители XPG. Игровая мышь Alpha отличается простыми и элегантными изогнутыми контурами и удобным хватом. Более того, дизайн этой мыши основан на данных глобального исследования, проведенного XPG
|20.07.2021
|
XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения
стройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, кото
|02.06.2021
|
XPG выпустит в продажу новые модули оперативной памяти DDR5 в III квартале 2021 года
ться CASTER. Модули будут работать на частотах от 6000 до 7400 МГц и иметь емкости 8, 16 или 32 ГБ. XPG тесно сотрудничает со своими партнерами по системным платам, включая GIGABYTE, MSI, ASUS
|03.11.2020
|
Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре
ь целый ряд игровой периферии и компьютерных комплектующих для геймеров, моддеров и энтузиастов ПК. XPG Precog – это первая в мире гибридная электростатическая двухдрайверная игровая гарнитура.
|22.09.2020
|
XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280
для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение ди
|18.04.2019
|
Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4
Adata Technology представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4. Новинка оснащена двойным RGB-рассеивателем, площадь подсветки которого несоизмеримо больше конкурентов. Модель D60G поддерживает широкий частотный диапазон 3200-4133 МГц и про
|23.10.2018
|
Adata представила новые геймерские комплектующие
Adata Technology представила новую линейку игровых комплектующих, включающую SSD XPG SX8200 Pro M.2 2280, SSD GAMMIX S5 PCIe Gen3x4 M.2 2280 и модули памяти GAMMIX D30 DDR4.
|10.08.2018
|
Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB
Adata Technology представила модули памяти XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB. Новинка получила сертификат TUF Gaming Alliance
|26.04.2018
|
Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB
chnology, производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаж
|23.04.2018
|
Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB
Adata Technology представила модули памяти нового поколения XPG Spectrix D41 DDR4 RGB. Новинка сочетает красивый дизайн, высокие частоты и программируему
|04.04.2018
|
Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3
Adata Technology анонсировала XPG GAMMIX S11 (S11), самый быстрый игровой SSD-накопитель Adata на сегодняшний день. Он пост
|23.03.2018
|
Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3
одитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и NAND Flash, сегодня представила SSD-накопитель XPG SX8200, который является на сегодняшний день самым быстрым в линейке компании. Он имеет ф
|16.03.2018
|
ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U
Adata Technology представила 2,5-дюймовый SSD-накопитель XPG SX950U для киберспорта с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Новинка построена на базе памяти ново
|26.12.2017
|
Adata представила модули памяти XPG Z1 DDR4 4600 МГц. Цена
Adata Technology представила обновленную версию памяти XPG Z1 DDR4. Модель уже получила престижную премию 2015 Taiwan Excellence и заслужила признание у оверклокеров, энтузиастов и геймеров.Обновленная версия XPG Z1 DDR4 16ГБ 4600 МГц CL с т
|16.08.2017
|
Adata представила SSD-накопитель XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe 1.2
Adata Technology представила SSD-накопитель XPG SX9000, предназначенный для геймеров и оверклокеров. Он имеет форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe3x4, обеспечивая скорость чтения 2800 МБ/с и записи 1450 МБ/с. Adata выбрала новый контрол
|26.07.2017
|
Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB
Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle
|12.07.2017
|
Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB
Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позволяет владельцам материнских плат Asus задействовать встроенную в модули памяти RGB-подсв
|06.04.2017
|
Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280
Adata Technology представила новую модель SSD-накопителя в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI Express 3.
|22.03.2017
|
Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND
Adata Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X. Как рассказали CNews в компании, новинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ уп
|17.02.2017
|
Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500
Adata Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) XPG SX950 и корпуса EX500, выполненных в геймерском стиле. Как рассказали CNews в компании, в накопителе объемом до 960 ГБ используется новая память 3D MLC NAND с контроллером SMI и специальной
