XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G Adata Technology, производитель модулей памяти и устройств хранения на базе флэш-памяти, анонсировала новый продукт от бренда XPG. Твердотельный накопитель (SSD) Spectrix S65G RGB Gen4 предназначен для киберспортсменов, энтузиастов технологий и оверклокеров. Об этом CNews сообщили представители Adata. По данным исслед

XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта что устраняет необходимость в дополнительных кабелях и упрощает установку. Объем памяти – до 4 ТБ. XPG, Adata XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи иск

XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций технических энтузиастов, а также игровой бренд компании Adata Technology в области модулей памяти и флеш-памяти, расширил свою продуктовую линейку и официально вышел на рынок рабочих станций. Сегодня XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICore DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32 ГБ, что облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций.

XPG объявляет о новых доступных корпусах и блоках питания тв для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил три новых бюджетных продукта – корпуса Invader X Mini и Valor Air Plus и блок питания Probe. Об этом CNews сообщили представители XPG. XPG Invader X Mini XPG Invader X Mini представляет новое дополнение к семейству корпусов Invader X. Созданная в том же стиле «аквариума», что и оригинальный Invader X, эта ко

Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5 Бренд модулей памяти и флэш-памяти — игровой бренд XPG компании Adata Technology, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств, объявил о запуске оперативной памяти Lancer Neon RGB DDR5. Lancer Neon RGB использует эксклюзивное теплоот

Первый BTF-корпус от ADATA/XPG для геймеров, киберспортивных профессионалов и технических энтузиастов, сообщает о выпуске корпуса XPG Invader X BTF формата Mid-Tower. Новая версия оригинального корпуса XPG Invader X

XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM Компания XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустила несколько продуктов для геймеров с ограниченным бюджетом. XPG<

Новая линейка ATX 3.0 блоков питания, вентиляторов, а также систем жидкостного охлаждения от XPG уже в продаже в России ддеров и энтузиастов ПК поступили в продажу в магазины России. Об этом CNews сообщили представители XPG Блок питания XPG Fusion Наиболее заметным новым продуктом XPG является блок

Новый корпус XPG Invader X XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил корпус XPG Invader X формата Mid-Tower на рынки по всему миру. Среди множества корпусов от XPG эта модель больше, чем любая другая на сегодняшний день, ориентирована на эстетическую сторону сбо

Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с a, мировой бренд памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG

XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5 , киберспортивное подразделение Adata, мирового бренда памяти, специализируется на создании киберспортивных продуктов для любителей киберспорта, геймеров, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор системы охлаждения для процессора. Серия XPG

XPG объявила о старте продаж нового блока питания Cybercore II Platinum ехнических энтузиастов, объявил о глобальном выпуске новейшей версии серии модульных блоков питания XPG Cybercore II с платиновым сертификатом. Предлагая две модели мощностью 1000 Вт и 1300 Вт

Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке В «Ситилинке» впервые на российском рынке стартовали продажи ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя Adata. До этого XPG специализировался на высок

Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о том, что модули DRAM Adata и XPG совместимы с новейшими платформами Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5,

XPG анонсирует блоки питания стандарта ATX 3.0 ие видеокарты, пригодятся блоки питания с новым типом разъема. Об этом CNews сообщили представители XPG. Чтобы удовлетворить потребности геймеров, желающих в ближайшее время обновиться, XPG<

XPG представляет новую линейку игровой периферии хнических энтузиастов, выпустил линейку периферийных продуктов начального уровня: игровой гарнитуры XPG Precog S, игровой мыши XPG Slingshot и коврика для игровой мыши XPG Battleg

XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG Lancer 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Вся линейка модулей памяти DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами AM

XPG анонсирует беспроводную игровую мышь Alpha Wireless ed (проводная) и Alpha Wireless (беспроводная). Мышь отличается эргономичным дизайном, энергоэффективным датчиком PAW-3335 и переключателями премиум-класса Omron. Об этом CNews сообщили представители XPG. Игровая мышь Alpha отличается простыми и элегантными изогнутыми контурами и удобным хватом. Более того, дизайн этой мыши основан на данных глобального исследования, проведенного XPG

XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения стройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, кото

XPG выпустит в продажу новые модули оперативной памяти DDR5 в III квартале 2021 года ться CASTER. Модули будут работать на частотах от 6000 до 7400 МГц и иметь емкости 8, 16 или 32 ГБ. XPG тесно сотрудничает со своими партнерами по системным платам, включая GIGABYTE, MSI, ASUS

Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре ь целый ряд игровой периферии и компьютерных комплектующих для геймеров, моддеров и энтузиастов ПК. XPG Precog – это первая в мире гибридная электростатическая двухдрайверная игровая гарнитура.

XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение ди

Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 Adata Technology представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4. Новинка оснащена двойным RGB-рассеивателем, площадь подсветки которого несоизмеримо больше конкурентов. Модель D60G поддерживает широкий частотный диапазон 3200-4133 МГц и про

Adata представила новые геймерские комплектующие Adata Technology представила новую линейку игровых комплектующих, включающую SSD XPG SX8200 Pro M.2 2280, SSD GAMMIX S5 PCIe Gen3x4 M.2 2280 и модули памяти GAMMIX D30 DDR4.

Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB Adata Technology представила модули памяти XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB. Новинка получила сертификат TUF Gaming Alliance

Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB chnology, производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаж

Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB Adata Technology представила модули памяти нового поколения XPG Spectrix D41 DDR4 RGB. Новинка сочетает красивый дизайн, высокие частоты и программируему

Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 Adata Technology анонсировала XPG GAMMIX S11 (S11), самый быстрый игровой SSD-накопитель Adata на сегодняшний день. Он пост

Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 одитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и NAND Flash, сегодня представила SSD-накопитель XPG SX8200, который является на сегодняшний день самым быстрым в линейке компании. Он имеет ф

ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U Adata Technology представила 2,5-дюймовый SSD-накопитель XPG SX950U для киберспорта с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Новинка построена на базе памяти ново

Adata представила модули памяти XPG Z1 DDR4 4600 МГц. Цена Adata Technology представила обновленную версию памяти XPG Z1 DDR4. Модель уже получила престижную премию 2015 Taiwan Excellence и заслужила признание у оверклокеров, энтузиастов и геймеров.Обновленная версия XPG Z1 DDR4 16ГБ 4600 МГц CL с т

Adata представила SSD-накопитель XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe 1.2 Adata Technology представила SSD-накопитель XPG SX9000, предназначенный для геймеров и оверклокеров. Он имеет форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe3x4, обеспечивая скорость чтения 2800 МБ/с и записи 1450 МБ/с. Adata выбрала новый контрол

Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle

Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позволяет владельцам материнских плат Asus задействовать встроенную в модули памяти RGB-подсв

Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280 Adata Technology представила новую модель SSD-накопителя в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI Express 3.

Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND Adata Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X. Как рассказали CNews в компании, новинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ уп