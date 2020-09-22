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XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280

Техника
, Текст: Эльяс Касми

XPG, производитель систем, комплектующих и периферии для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe Gen4, включающее в себя флагманский SSD S70, а также более доступные GAMMIX S50 и S50 Lite. Скорости чтения и записи GAMMIX S70 очень высоки и делают его одним из самых быстрых M.2 SSD в мире.

GAMMIX S70 является новым дополнением серии SSD XPG для PCIe Gen4 и дает максимум того, что может предложить PCIe Gen4 на данный момент. Скорости чтения/записи составляют 7400/6400 МБ в секунду. Также ADATA XPG GAMMIX S70 поддерживает динамическое SLC кэширование, NVMe 1.4 и обратно совместим с PCIe 3.0.

На S70 установлен радиатор CoolArmor для обеспечения оптимальных температур и стабильности работы. Он выполнен в виде террасы для увеличения площади поверхности. Такая конструкция позволяет снизить нагрев диска на 30% по сравнению с обычными решениями.

xpg_gammix_s70.jpg

ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280

Помимо высочайшей производительности, S70 поддерживает коррекцию ошибок LDPC, защиту данных End-to-End (E2E) и 256-битное шифрование AES. ADATA XPG GAMMIX S70 поставляется в вариантах на 1ТБ и 2 ТБ, на него распространяется 5-летняя гарантия.



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