SLC Single-Level Cells Технология интеллектуального кэширования


26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD 1
24.07.2024 Legend 970 Pro – новый SSD от Adata 1
09.04.2024 Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова 1
28.03.2024 Китай играючи решил фатальную проблему SSD. Они больше не будут перегреваться и гореть 1
20.03.2024 Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей 1
05.02.2024 Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно 1
16.08.2023 Смерть жестких дисков отменяется. SSD не смогут их вытеснить – потребность в древних накопителях будет расти 1
06.07.2023 Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD 1
10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators 1
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 1
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию 1
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD 1
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM 1
09.02.2021 В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены 1
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов 1
22.09.2020 XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 1
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 1
22.01.2020 Разработана революционная память нового типа: быстрая и «вечная» 2
08.11.2019 SSD-диски: основные преимущества и нюансы 2
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища 1
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти 2
25.02.2019 Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ 1
10.08.2018 Samsung Electronics запустила производство потребительских SSD с 4-битной ячейкой 1
04.04.2018 Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U 1
05.03.2018 «Норникель» упростил и автоматизировал закупки с помощью SAP 1
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
21.04.2017 Adata представила SD-карты промышленного стандарта ISDD361 1
22.03.2017 Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND 1
09.03.2017 Adata представила внешний SSD-накопитель SD600 1
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса 1
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
26.09.2016 Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP 1
22.09.2016 Samsung выпустил сверхскоростные накопители для планшетов 1
25.05.2016 Как управлять серверами и сетевым оборудованием из любой точки мира 1
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND 1
17.11.2014 «Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами 1

Публикаций - 66, упоминаний - 72

Adata Technology 119 15
Intel Corporation 12525 15
Samsung Electronics 10605 14
Toshiba Corporation 2954 9
Western Digital Corporation - WDC 573 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Seagate Technology 754 6
SAS Institute 1031 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 4
Apple Inc 12604 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1576 4
SanDisk 328 4
Transcend Information 74 4
AMD - Advanced Micro Devices 4460 4
Lantronix 18 3
HP Inc. 5757 3
Hitachi - Хитачи 1481 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 2
Google LLC 12234 2
Nvidia Corp 3718 2
Новый диск 960 2
Western Digital - SiliconSystems 3 2
Microsoft Corporation 25221 2
Lenovo Group 2357 2
Dell EMC 5089 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 144 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 2
Patriot Memory 74 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 1
LaCie 74 1
Phison 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Atrinity - Атринити 21 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Palantir Technologies 19 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 48 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Fusion-io 8 1
Seagate - SandForce 12 1
Родник 87 3
Uber 337 2
Новатэк Новафининвест 57 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Momentus Space 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1861 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8133 1
Газпром ПАО 1412 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1784 1
Coursera 58 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Airbnb 98 1
Лента - Сеть розничной торговли 2258 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1631 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12793 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1993 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3237 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3523 48
NAND flash memory - флеш-память 646 31
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2735 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10092 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26010 25
NAND 3D flash memory 89 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4377 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1614 18
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 920 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8374 16
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 344 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4814 13
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 785 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31848 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11936 12
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1546 12
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 321 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14973 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17799 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14356 9
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10309 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2290 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17062 8
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 241 7
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 350 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6165 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9343 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21784 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4754 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14808 5
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 274 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 5
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 4 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5604 4
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1032 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 4
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 50 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4090 5
Intel Evo 106 4
Adata SSD Toolbox 10 4
Microsoft Windows 16293 4
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 3
Linux OS 10854 3
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
Adata Data Shaping 5 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 2
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 2
Transcend SSD Scope 15 2
IBM OS/2 - eComStation 79 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
Microsoft Windows 3.x 80 2
Intel i386 - 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения 10 2
Lantronix PremierWave XC 3 2
IBM Yamato Facility 2 2
Seagate Pulsar SSD 4 2
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1511 2
Apple iPhone 6 4862 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 2
Google Android 14648 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7344 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 123 2
Intel SSD 32 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
IBM API Connect 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 456 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 75 2
Вышлов Андрей 23 1
Елистратов Николай 90 1
Леонов Владимир 17 1
Денисов Владимир 3 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Николау Лев 10 1
Момчилович Ирина 28 1
Блохнин Сергей 10 1
Cordano Mike - Кордан Майк 6 1
Прянчин Антон 2 1
Тухфатуллин Ринат 2 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 1
Giancarlo Charlie - Джианкарло Чарли 5 1
Нестеров Алексей 163 1
Чаркин Евгений 314 1
Филатов Андрей 115 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Богачев Игорь 182 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Евраев Михаил 264 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гусев Дмитрий 75 1
Размахаев Сергей 43 1
Ермолаев Артем 379 1
Меньшов Кирилл 129 1
Дергилёв Никита 44 1
Попов Михаил 54 1
Агузумцян Ара 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 13
Россия - РФ - Российская федерация 156230 9
Япония 13530 5
Германия - Федеративная Республика 12926 5
Южная Корея - Республика 6849 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 3
Сатурн - Титан (спутник) 502 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18149 2
Земля - планета Солнечной системы 10645 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14471 1
Азия - Азиатский регион 5734 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Индия - Bharat 5681 1
Европа 24614 1
Китай - Тайвань 4128 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5271 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25884 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10702 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8894 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1441 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6235 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51122 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6932 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2943 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4359 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1228 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5254 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20297 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2294 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4666 2
Английский язык 6864 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Ergonomics - Эргономика 1683 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5601 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1159 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 799 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2369 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4317 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3730 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9625 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4930 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2947 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 375 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5838 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 88 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2477 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3364 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
TechSpot 158 2
Bloomberg Businessweek 122 2
Tom’s Hardware 510 2
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
Blocks & Files 14 1
Expreview 5 1
9to5Mac 70 1
DailyTech 96 1
The Verge - Издание 591 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
WCCFTech - Издание 85 1
IDC - International Data Corporation 4942 6
TrendForce 134 2
Gartner - Гартнер 3603 2
IDC EMEA 19 1
Vanson Bourne 49 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
Industrie Forum Design Award 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Photokina 60 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1208 1
CNews AWARDS - награда 547 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
