Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова

Seagate готовит технологию, которая позволит хранить на одном жестком диске до 120 ТБ информации. Максимальный объем ныне доступных винчестеров – в пределах 30 ТБ. Вдохновлялась компания, похоже, DVD-дисками – она намерена начать выпускать двухслойные HDD.

«Бесконечный» жесткий диск

Компания Seagate поставила перед собой цель выпустить жесткий диск вместительностью до 120 ТБ (терабайт), пишет портал TechSpot. Для этого потребуются новые технологии записи, и Seagate как раз работает над такой.

За основу Seagate взяла уже опробованную и проверенную технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), при которой область записи на пластине кратковременно разогревается для повышения ее плотности. Благодаря HAMR, как сообщал CNews, в I квартале 2024 г. начались продажи жестких дисков объемом 30 ТБ, самых вместительных на момент выхода материала.

Чтобы увеличить емкость HDD вчетверо, Seagate не станет модифицировать саму HAMR – вместо этого она начнет использовать новые пластины. Годами в винчестерах вращаются однослойные пластины, и именно это Seagate и собирается исправить.

Обычные пользователи давно перешли на быстрые и надежные SSD , и даже сверхъемкость не заставит их вернутьcя на ломучие HDD

В будущем она собирается устанавливать в свои накопители двухслойные пластины. Добавление второго слоя уже доказало свою эффективность в случае с DVD-дисками – на одной стороне таких двухслойных накопителей (DVD-9) умещается 8,54 ГБ данных, что почти вдвое больше с однослойными 4,5-гигабайтными DVD-5.

Особенность технологии

Согласно документации Seagate, идея компании заключается в использовании пластин с двумя наногранулярными пленками FePt-C, между которыми она намерена разместить разделительный слой Ru-C с кубической кристаллической структурой. В описании говорится, что за счет этого магнитная головка сможет записывать данные на на пластину на разных уровнях в одном вертикальном пространстве, а сама пластина – хранить их. Это можно считать своего рода переосмыслением классической технологии записи в жестких дисках – перпендикулярной магнитной записью (Perpendicular Magnetic Recording, PMR) она же классическая магнитная запись (Conventional Magnetic Recording, CMR).

Это самые базовые HDD с невысокой плотностью записи и, соответственно, с небольшой емкостью. Как сообщал CNews, производители в течение длительного времени продавали SMR-диски (винчестеры с черепичной записью Shingled Magnetic Recording) под видом CMR, вследствие чего с этими HDD были несовместимы многие файловые серверы.

Сравнение с SSD

Нельзя исключать, что на идею с двухслойными пластинами ее натолкнули не устаревшие оптические носители, а современные флеш-накопители – в них используется память стандартов MLC, TLC и QLC с двумя, тремя и четырьмя битами в одной ячейке. Правда, чем больше битов в этой ячейке, тем, как правило, менее надежным является накопитель – это одна из причин, по которой SSD на модулях SLC (с одним битом в ячейке) стоят дороже MLC и прочих.

Жесткие диски сами по себе славятся своей ненадежностью – их может навсегда вывести из строя даже падение с совсем небольшой высоты. Как сильно повысится уровень небезопасности хранения данных на HDD с двухслойными пластинами, предсказать невозможно, но американская Seagate уже обратилась за помощью в их разработке к японской компании, которая знает толк в накопителях, но не выпускает ни HDD, ни SSD. Это Sony.

А нужно ли все это

О сроках появления в продаже 120-терабайтных жестких дисков Seagate пока ничего не говорит. Но с учетом того, что она уже провела ряд успешных испытаний, может оказаться, что на разработку и отладку производства ей потребуется всего лишь пара лет. Приблизить старт продаж HDD повышенной емкости может и тот факт, что в них будет использоваться уже отлаженная технология записи HAMR – не потребуется изобретать что-то новое.

По оценке Seagate, ее 120-терабайтные винчестеры будут востребованы в первую очередь в сегменте искусственного интеллекта, а также в обработке больших объемов данных. Компания уверена, что жесткие диски по-прежнему являются основными носителями информации в центрах обработки данных, хотя недавние исследования показали, что твердотельные накопители гораздо лучше подходят для этого. К тому же, как сообщал CNews, в ближайшие годы ожидается появление 300-терабайтных SSD.