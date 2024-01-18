Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК

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Seagate выпускает HDD 30 ТБ с HAMR

Seagate представила новую аппаратную платформу, на основе которой планирует выпускать жесткие диски (HDD) емкостью 30 ТБ и более, пишет Tom’s Hardware.

В платформе, получившей название Mozaic 3+, реализована технология HAMR, которая позволяет значительно увеличить плотность записи информации на диск при помощи лазера. Seagate называет Mozaic 3+ «первой в отрасли» платформой, использующей HAMR.

На основе Mozaic 3+ будут производиться жесткие диски линейки Exos, предназначенные для применения в центрах обработки данных. Поставки первых моделей Exos емкостью 30 ТБ, как ожидается, начнутся в I квартале 2024 г.

Ранее CNews писал о планах Seagate, которые предполагали старт производства таких винчестеров до конца II квартала 2023 г.

Новая платформа Mozaic +3

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) – это технология подогрева поверхности магнитной пластины в процессе записи информации. Она обеспечивает точечный нагрев поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи лазера. Нагрев до столь высоких температур меняет свойства облученного участка пластины и позволяет намагничивать его даже при помощи слабого магнитного поля, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного зерна, размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает первоначальные физические свойства и не размагничивается.

Платформа Seagate Mozaic 3+ состоит из 10 стеклянных пластин с магнитным слоем, представляющим собой железо-платиновую сверхрешетку с повышенной магнитной коэрцитивностью, благодаря чему обеспечиваются долговечность носителя и малый размер его зерна.

Для записи информации применяется плазменная подсистема записи с вертикально интегрированным нанофотонным лазером. Последний и обеспечивает подогрев участка диска перед записью на него фрагмента данных.

Поскольку размер каждого отдельно взятого зерна носителя в пластинах платформы Mozaic 3+ крайней мал (что означает более низкие магнитные свойства), а эффект междорожечной интерференции (взаимные помехи, производимые расположенными по соседству дорожками) несколько выше, Seagate пришлось разработать новую считывающую головку на основе технологии Spintronic седьмого поколения. В компании заявляют, что она оснащена «самыми компактными и чувствительными в мире датчиками считывания».

Более совершенные и сложные в управлении компоненты платформы требовали значительной вычислительной мощи от координирующего их работу чипа. Поэтому Seagate создала новый контроллер, который, по оценке компании, в три раза производительнее предшественников. В сообщении Seagate не уточняется общее число транзисторов, количество и тип ядер, лежащих в основе нового чипа-контроллера. Известно лишь то, что он произведен по норме 12 нм. Tom’s Hardware допускает, что чип может быть построен на базе ядер открытой архитектуры RISC-V, самостоятельно разработанных Seagate, поскольку компания давно занимается разработкой RISC-V-чипов и является одним из ключевых участников организации RISC-V International.

Сроки начала поставок HDD и будущее платформы

Согласно сообщению Seagate, массовые поставки новых жестких дисков линейки Exos емкостью от 30 ТБ стартуют в I квартале 2024 г. Первыми покупателями станут клиенты компании из числа крупных облачных провайдеров.

Seagate позиционирует новинку как легкую замену уже интегрированным в инфраструктуру дата-центров устройствам хранения данных. Правда, клиентам придется учесть несколько снизившийся относительно накопителей предыдущего поколения показатель IOPS (число операций ввода/вывода в секунду) на гигабайт при улучшившихся параметрах скорости последовательного чтения и записи.

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По информации Techradar, Seagate не планирует в ближайшем будущем наращивать совокупную емкость HDD за счет увеличения количества пластин. При таком подходе жесткие диски стали бы более шумными, массивными, дорогими, «горячими» и менее энергоэффективными.

Создать более емкие диски компании позволит дальнейшее повышение плотности записи, в том числе с использованием HAMR в комбинации с технологией черепичной записи SMR – такие планы у Seagate имеются. Однако HDD, совмещающие в себе HAMR и SMR, хоть и окажутся более выгодными по показателю цена/гигабайт, вероятно, не заработают на компьютерном оборудовании потребительского уровня и подойдут только гиперскейлерам.

По словам гендиректора Seagate Дэйва Мосли (Dave Mosley), возглавляемая им компания является единственным в мире производителем, способным производить жесткие диски на основе пластин емкостью в 3 ТБ с перспективой доведения этого показателя до 5 ТБ.

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Ожидается, что платформа хранения данных Mozaic 3+ на базе технологии HAMR ляжет в основу ряда других, более доступных, продуктов, среди которых решения для крупного бизнеса, сетевых хранилищ (NAS) и систем обработки видео и изображений (VIA). Другими словами, на рынке появятся модели семейств IronWolf и SkyHawk, которые будут работать корректно при подключении к обычному персональному компьютеру.

Согласно дорожной карте Seagate, к 2026 г. будет готова платформа компании следующего поколения – Mozaic 4+, которая позволит выпускать HDD емкостью от 40 ТБ. За ней в 2028 г. последует Mozaic 5+ – с винчестерами вместимостью 50 ТБ и выше.