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Индексная книга (каталог) CNews*
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TechRadar

СОБЫТИЯ


17.04.2026 В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола 1
03.03.2026 Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд 1
13.08.2025 Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender 1
23.07.2025 Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены 1
14.07.2025 Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК 1
17.06.2025 Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice 1
17.04.2025 Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle 1
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО 1
18.01.2024 Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК 1
27.09.2023 Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее 1
29.12.2022 Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт 1
28.03.2022 Видеокарты дешевеют с ужасающей скоростью по всей Европе, но только не в России 1
27.07.2021 Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя 1
19.05.2021 Microsoft похоронила новую «революционную Windows» 1
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
24.09.2020 В большинстве компаний мира не верят в возможность успешного противостояния хакерам 1
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
11.08.2020 Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней» 1
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами 1
22.10.2019 Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца 1
15.10.2019 Intel потратит миллиарды долларов, чтобы уничтожить AMD 1
21.05.2019 Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows 1
24.09.2018 Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple 1
01.11.2016 Разработан компьютер размером с вирус 1
24.08.2016 Эпидемия поломок охватила iPhone 6 и iPhone 6 Plus 1
11.02.2016 Эволюция во всем. Какими будут Apple Watch 2 1
12.12.2014 Google спешно снял с производства эталонный Nexus 5 1
11.08.2014 Опубликованы фотографии iPhone 6 и его фирменной коробки 1
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей" 1
12.07.2013 Впервые опубликованы качественные фото будущего Android-флагмана Motorola X 1
04.06.2013 Ford Kuga научился следить за «мертвыми зонами» и усталостью водителя 1
08.08.2012 Microsoft нанимает сотрудников для создания планшета Surface 2 1
16.03.2012 Sony дискредитировала 41-МП технологию в новом «камерофоне» Nokia 1
02.02.2012 Обновленная версия Samsung Galaxy S II может получить 1,5-ГГц процессор 1
01.02.2012 Новые гаджеты Samsung на подходе: два планшета, смартфон и смартфон-планшет 1
16.12.2011 Google запатентовала технологию авто без водителя 1
22.03.2011 Катастрофа в Японии может обрушить мировой рынок микроэлектроники 1
01.03.2011 Samsung Galaxy S получит обновление до последней версии Android 1

Публикаций - 97, упоминаний - 97

TechRadar и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 27
Microsoft Corporation 25775 19
Samsung Electronics 11065 18
Sony 6739 14
Apple Inc 13156 10
X Corp - Twitter 2938 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
HTC Corporation 1512 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Intel Corporation 12811 6
Toshiba Corporation 2980 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Huawei 4677 5
LG Electronics 3735 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Qualcomm Technologies 1974 3
Fujitsu 2105 3
Philips 2099 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Lenovo Motorola 3566 3
Nintendo 823 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Nvidia Corp 4002 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2447 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Seagate Technology 766 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Vodafone Group 1412 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Microsoft - LinkedIn 699 2
Верный - торговая сеть 326 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Allen & Company 23 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Ford 435 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Великобритания - Лондон 2432 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Unwired View 39 3
Tom’s Hardware 600 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Android Authority 62 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Ars Technica 450 2
Hacker News 92 1
TechSpot 188 1
Android Headline 14 1
Newsweek 39 1
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